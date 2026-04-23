Λίβανος: Η πρεσβεία των ΗΠΑ προτρέπει τους Αμερικανούς να φύγουν από τη χώρα
«Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα» αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό και παροτρύνει «τους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τον Λίβανο».
Η αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό εξέδωσε χθες Τετάρτη οδηγία απευθύνοντας σύσταση στους υπηκόους των ΗΠΑ να εγκαταλείψουν τον Λίβανο, εν μέσω της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από en.kataeb.org).
«Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα»
«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό επιτηρεί στενά την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο», αναφέρει η νέα οδηγία.
«Το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο και μπορεί να μεταβληθεί γρήγορα. Παροτρύνουμε τους πολίτες των ΗΠΑ να φύγουν από τον Λίβανο όσο παραμένουν διαθέσιμες επιλογές εμπορικών πτήσεων.
»Συνιστούμε στους πολίτες των ΗΠΑ στον Λίβανο που επιλέγουν να μη φύγουν να προετοιμάσουν σχέδια για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και να παρακολουθούν τις ειδήσεις για έκτακτες εξελίξεις».
Η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την Παρασκευή, έπειτα από έξι εβδομάδες πολέμου, αμφισβητείται ολοένα πιο έντονα, καθώς οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου αναμένεται να διεξαγάγουν σήμερα δεύτερο κύκλο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Θα ζητήσουν παράταση
Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, δήλωσε χθες μια επίσημη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
«Ο Λίβανος θα ζητήσει παράταση της εκεχειρίας για ένα μήνα, αυστηρή τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας και διακοπή των ισραηλινών επιχειρήσεων βομβαρδισμών και ανατινάξεων σε περιοχές όπου έχει παρουσία», σύμφωνα με την πηγή.
Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, από την πλευρά του, δήλωσε προχθές ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για την παράταση της εκεχειρίας», η οποία λήγει την Κυριακή, για άλλες δέκα ημέρες.
