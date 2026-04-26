Μέσα σε μόλις 24 ώρες, η χώρα αντιμετώπισε πολλαπλές επιθέσεις, εκρήξεις στην εθνική οδό Panamericana, επιθέσεις με drones και ενέργειες εναντίον στρατιωτικών βάσεων, που σηματοδοτούν την έναρξη μιας ημέρας βίας στις περιοχές Κάουκα και Βάλε Ντελ Κάουκα, όπως σημειώνει η El Tiempo.

Το πρωί του Σαββάτου 25 Απριλίου, η κυβέρνηση συγκάλεσε σύσκεψη με σκοπό την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας στην περιοχή (με περισσότερους από 500 αστυνομικούς) και την επιτάχυνση της ταυτοποίησης των υπευθύνων για τις επιθέσεις.

Terrorismo en la vía Panamericana este sábado, violentos activan explosivos al paso de población civil. @eltiempo ⁦@COL_EJERCITO⁩ pic.twitter.com/LIFHbp5fSm — John (@PilotodeCometas) April 25, 2026



Μια επίθεση με εκρηκτικά το Σάββατο αυτό είχε ως αποτέλεσμα 13 νεκρούς και περισσότερους από 20 τραυματίες σε μια περιοχή με έντονη παρουσία ανταρτών στον Παναμερικανικό Αυτοκινητόδρομο, στον τομέα Ελ Τούνελ του Καχίμπιο, στο πλαίσιο μιας σειράς επιθέσεων λίγο περισσότερο από ένα μήνα πριν από τις προεδρικές εκλογές, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κάουκα.

Η έκρηξη στη μέση του δρόμου προκάλεσε ζημιές σε πολλά οχήματα. Από χθες, έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις που οι αρχές αποδίδουν σε διαφωνούντες της αντάρτικης ομάδας FARC, οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

«Πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός», με αποτέλεσμα «επτά νεκρούς πολίτες και περισσότερους από 20 σοβαρά τραυματίες», δήλωσε ο Οκτάβιο Γκουζμάν, κυβερνήτης της Καούκα, στο X. Δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο που δείχνει θύματα στο έδαφος και οχήματα κατεστραμμένα μετά την επίθεση. Οι αρχές ανέφεραν αργότερα ότι ο αριθμός των νεκρών είχε αυξηθεί σε 13.

¿Qué es terrorismo? Es producir miedo masivo en la población a través de la violencia. El miedo es el instrumento del fascismo para acceder al poder y del narco para controlar la población. Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 25, 2026

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, έκανε δηλώσεις εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας

«Θέλω τη μέγιστη διεθνή δίωξη εναντίον αυτής της ναρκοτρομοκρατικής ομάδας», έγραψε ο πρόεδρος στο X, εν μέσω της βίαιης τρομοκρατικής κλιμάκωσης που ξεκίνησε την Παρασκευή.

​«Αυτοί που επιτέθηκαν και σκότωσαν επτά πολίτες και τραυμάτισαν 17 ακόμη στο Cajibío, μεταξύ των οποίων πολλοί αυτόχθονες, είναι τρομοκράτες, φασίστες και ναρκοεμπόροι. Ο αρχηγός τους ονομάζεται ψευδώνυμο Marlon, πλήρως ταυτοποιημένος από τις αστυνομικές και στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Οι ομάδες του ψευδώνυμου Ιβάν Μορντίσκο στο Κάουκα είναι εγκληματίες κατά της ανθρωπότητας και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστούν», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

«Θέλω οι καλύτεροι στρατιώτες να τους αντιμετωπίσουν, θέλω ο λαός του Κάουκα να απελευθερωθεί από αυτή τη μαφία, τα απομεινάρια της βίας» είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας.

ESCENAS DANTESCAS dejó el atentado terrorista en el Túnel Cajibío, Vía Panamericana. El cilindro -bomba fue lanzado al paso de vehículos particulares y de servicio público. Cráter de 10 metros de ancho, carros destrozados y cuerpos atrapados en latas, se ven. Imágenes fuertes. pic.twitter.com/UdlsxmCtm2 — ChivasYCrónicas (@ChivasYCronicas) April 25, 2026

Βίντεο από την τρομοκρατική επίθεση στον αυτοκινητόδρομο Panamericana, στην περιοχή Ελ Τούνελ

Κατά τη διάρκεια αυτής της βίαιης ημέρας, που αποδίδεται σε αποσχισμένες ομάδες των FARC στο δήμο Cajibío, στην περιοχή Ελ Τούνελ , στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Κάλι με το Ποπαγιάν, μέλη της ένοπλης ομάδας ανάγκασαν αρκετούς οδηγούς να σταματήσουν και έβαλαν τα οχήματα κάθετα στον δρόμο, διακόπτοντας πλήρως την κυκλοφορία.

​Οι γνωστές εικόνες καταδεικνύουν τις στιγμές έντασης που βίωσαν όσοι βρίσκονταν στον τόπο μετά από μια ισχυρή έκρηξη.