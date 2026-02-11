Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο ακροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, υπόσχεται να κάνει πόλεμο εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Σε συνέντευξη που έδωσε εν όψει των εκλογών του Μαΐου, είπε πως αν εκλεγεί, εντός 90 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας σκοπεύει να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Και μάλιστα με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η Κολομβία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης. Υπό την πίεση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, που του αρέσει να αυτοαποκαλείται και «Τίγρης», μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας στην Μπογκοτά.

Σχέδιο Σοκ

Δεσμεύτηκε πως θα εφαρμόσει ένα «σχέδιο σοκ», το οποίο θα του επιτρέψει να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων περιοχών που θεωρούνται προπύργια ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει αεροπορικά πλήγματα.

Ο 47χρονος εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια παρουσιάζεται ως προσωπικός φίλος του Άλβαρο Ουρίμπε. Του πρώην ηγέτη της δεξιάς που διετέλεσε πρόεδρος στην Κολομβία από το 2002 έως το 2010.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα. Ο Σεπέδα είναι στενός συνεργάτης του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.