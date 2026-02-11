newspaper
Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 11 Φεβρουαρίου 2026, 21:32

Κολομβία: Ο ακροδεξιός υποψήφιος υπόσχεται να βομβαρδίσει διακινητές ναρκωτικών – Με τη βοήθεια ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, γνωστός και ως «Τίγρης» εμπνεύστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ τη μέθοδο για την αντιμετώπιση διακινητών ναρκωτικών στην Κολομβία. Θα κάνει αεροπορικές επιδρομές, λέει.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο ακροδεξιός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, υπόσχεται να κάνει πόλεμο εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Σε συνέντευξη που έδωσε εν όψει των εκλογών του Μαΐου, είπε πως αν εκλεγεί, εντός 90 ημερών από την ανάληψη της εξουσίας σκοπεύει να εξαπολύσει αεροπορικές επιδρομές εναντίον των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.

Και μάλιστα με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Η Κολομβία κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως στην παραγωγή κοκαΐνης. Υπό την πίεση των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των καρτέλ ναρκωτικών.

Ο Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, που του αρέσει να αυτοαποκαλείται και «Τίγρης», μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο από το αρχηγείο της προεκλογικής του εκστρατείας στην Μπογκοτά.

Σχέδιο Σοκ

Δεσμεύτηκε πως θα εφαρμόσει ένα «σχέδιο σοκ», το οποίο θα του επιτρέψει να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο μεγάλων περιοχών που θεωρούνται προπύργια ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει αεροπορικά πλήγματα.

Ο 47χρονος εκατομμυριούχος επιχειρηματίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια παρουσιάζεται ως προσωπικός φίλος του Άλβαρο Ουρίμπε. Του πρώην ηγέτη της δεξιάς που διετέλεσε πρόεδρος στην Κολομβία από το 2002 έως το 2010.

Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια αμφίρροπη εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια και του υποψηφίου της αριστεράς Ιβάν Σεπέδα. Ο Σεπέδα είναι στενός συνεργάτης του απερχόμενου προέδρου Γουστάβο Πέτρο.

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Τράπεζες: Γιατί ευνοούνται από την τρέχουσα νομισματική πολιτική

Πολιτική
Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη
Déjà vu 11.02.26

Η άνοδος του «Μερτσόνι»: Πώς η αναπάντεχη συμμαχία Γερμανίας και Ιταλίας αναδιαμορφώνει την Ευρώπη

Μια απίθανη γερμανο-ιταλική συμμαχία μεταξύ του Φρίντριχ Μερτς και της Τζόρτζια Μελόνι αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον ευρωπαϊκό πολιτικό χάρτη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος
Κόσμος 11.02.26

Γαλλία: Τρίτος θάνατος μωρού μετά από κατανάλωση βρεφικού γάλακτος

«Μέχρι τις 11/2, οι γαλλικές υγειονομικές αρχές είχαν λάβει γνώση για τρεις θανάτους βρεφών για τα οποία είχε αναφερθεί ότι κατανάλωσαν βρεφικό γάλα, από εκείνο που αποσύρθηκε», λέει το υπ. Υγείας.

Σύνταξη
Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα
Κόσμος 11.02.26

Η κτηνώδης πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία: Η μαρτυρία ενός Καναδού τραυματιοφορέα

Μια από τις πιο καθοριστικές στιγμές για τον ίδιο ήταν τον Απρίλιο του 2023 στην Αβντιίβκα, όταν η ομάδα του βρέθηκε εν μέσω σφοδρών πυρών πυροβολικού και πολυβόλων

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον
Κατάχρηση στην ΕΕ 11.02.26

Μαρίν Λεπέν: Στις 7 Ιουλίου η απόφαση του εφετείου που θα κρίνει και το πολιτικό της μέλλον

Η Μαρίν Λεπέν έχει δηλώσει ότι θα αποφασίσει, αν θα θέσει υποψηφιότητα, μόλις ανακοινωθεί η ετυμηγορία του εφατείου. Δεν πρέπει να της επιβληθεί ποινή αποκλεισμού μεγαλύτερη των δύο ετών.

Σύνταξη
Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;
Economist 11.02.26

Μήπως δεν απειλεί μόνο τον πρώην πρίγκιπα Άντριου η σκιά του σκανδάλου Έπσταϊν αλλά όλο το Παλάτι;

Οι νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Έπσταϊν επαναφέρουν στο προσκήνιο τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ και φέρνουν τον Κάρολο Γ΄ αντιμέτωπο με δημόσια πίεση, θεσμικά ερωτήματα και πολιτικό κόστος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά
Grok 11.02.26

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Interpol και 100 άλλοι φορείς ζητούν την απαγόρευση εργαλείων AI που γδύνουν γυναίκες και παιδιά

Σημαντικοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουν ασκήσει πιέσεις για την απαγόρευση των εργαλείων γυμνής «απογύμνωσης» με τεχνητή νοημοσύνη

Σύνταξη
Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία – Ένας νεκρός και δύο τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 11.02.26

Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στη Ρωσία - Ένας νεκρός και δύο τραυματίες

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα».

Σύνταξη
Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει
Κόσμος 11.02.26

Στον Λευκό Οίκο ο Νετενιάχου για τη συνάντηση με τον Τραμπ, χωρίς παρουσία δημοσιογράφων – Τι θα ζητήσει

Πριν από την αναχώρησή του από το Ισραήλ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιληφθεί το θέμα του τερματισμού του προγράμματος ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων

Σύνταξη
Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες
«Πρωτοβουλία βιωσιμότητας» 11.02.26

Ελβετία: Δημοψήφισμα για να μειώσει τον πληθυσμό σε 10 εκατομμύρια – Κλείνοντας την πόρτα στους μετανάστες

Το συντηρητικό λαϊκιστικό SVP κατέθεσε πρόταση επικαλούμενο την πίεση στη στέγη και τις υπηρεσίες. Αλλά η κυβέρνηση και οι επιχειρηματικές ενώσεις προειδοποιούν για τις συνέπειές της στην οικονομία.

Σύνταξη
Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς
Κόσμος 11.02.26

Υπόθεση Πελικό στην Βραζιλία: Αστυνομική επιχείρηση εναντίον δικτύων που διένειμαν βίντεο με βιασμούς

Η αστυνονία στην Βραζιλία εξάρθωσε διεθνές κύκλωμα που διένειμε βίντεο με βιασμούς γυναικών, πιθανώς ναρκωμένων, τα οποία γύριζαν συχνά οικείοι τους

Σύνταξη
Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη
Ψάχνουν τα «γιατί» 11.02.26

Καναδάς: Ερωτήματα για το μακελειό στο σχολείο του Ταμπλ Ριτζ – Οι πρώτες πληροφορίες για τον δράστη

Η ένοπλη επίθεση, σύμφωνα με καναδικό ΜΜΕ έγινε από τρανς έφηβο. Ο θείος του επιβεβαίωσε την ταυτότητά του. Οι αρχές αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν ονόματα και ηλικίες θυμάτων, καθώς η έρευνα συνεχίζεται

Σύνταξη
Ισραήλ: Οι φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους
«Το πράσινο μίλι» 11.02.26

Οι ισραηλινές φυλακές «ξεκινούν τις προετοιμασίες για την επιβολή της θανατικής ποινής» σε Παλαιστινίους

Η Κνεσέτ του Ισραήλ ψήφισε πέρσι ένα νομοσχέδιο το οποίο θέτει τα θεμέλια για την επιβολή θανατικής ποινής σε Παλαιστίνιους κρατούμενους

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον

LIVE: Άστον Βίλα – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Μπράιτον για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία
TV 11.02.26

Λαζόπουλος: Ήρθε το 2026 και ο Μητσοτάκης εδώ μπάστακας – Ο αρχηγός του μικρότερου κομματιού της κοινωνίας θέλει άλλη μια τετραετία

«Έχουμε όμως σταθερότητα. Στη διαφθορά. Αυτό μάλιστα, το έχουμε. Πάμε από σκάνδαλο σε σκάνδαλο και από αθώωση σε αθώωση» είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Φούλαμ για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Αναδείχθηκε για άλλη μια φορά το έλλειμμα συγκροτημένης στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης

«Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι φάνηκε εκ νέου η παντελής έλλειψη σχεδιασμού από την κυβέρνηση για επίλυση των ελληνοτουρκικών με μία στρατηγική για προσφυγή στη Χάγη», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουλβς για την 26η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» – H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ
«Ευκαιριακή ληστεία» 11.02.26

«Δύο άτομα με άρπαξαν από πίσω» - H σωματική επίθεση στην αρραβωνιαστικιά του Μικ Τζάγκερ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram Stories που ανέβασε αργά το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, η 38χρονη Μέλανι Χάμρικ είπε ότι «την αγκάλιασαν δύο άτομα από πίσω» στο ιδιωτικό κλαμπ Annabel’s στο Mayfair. Φαίνεται, ωστόσο, ότι έκτοτε έχει διαγράψει την ανάρτηση.

Σύνταξη
Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί
Η συζήτηση άνοιξε 11.02.26

Ευρωομόλογα: Ο Μακρόν δείχνει τον δρόμο – Η Bundesbank το σκέφτεται, η Ιταλία υπαναχωρεί

Ο επικεφαλής της Bundesbank είπε ότι ευρωομόλογα δεν σημαίνει απομάκρυνση από υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές. Αλλά «η δράση είναι απαραίτητη». Η Ρώμη όμως κάνει πίσω.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι
Άλλα Αθλήματα 11.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι

LIVE: Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ραντνίτσκι για την 6η και τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Διαδικτυακά από το ΕΡΤ Sports 2.

Σύνταξη
ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Επικίνδυνος εφησυχασμός σε περίοδο που προωθούνται «διευθετήσεις» σε βάρος των λαών

«Τα κρίσιμα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις (το casus belli, η 'γαλάζια πατρίδα', οι γκρίζες ζώνες, τα περί 'τουρκικής μειονότητας' στη Θράκη) σε βάρος της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, όχι απλά παραμένουν, αλλά και οξύνονται», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ξεκίνησε η δίκη για τον βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του ΑΤ Ομόνοιας – Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας
Ελλάδα 11.02.26

Ξεκίνησε η δίκη των αστυνομικών για τον βιασμό 19χρονης μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας - «Έβγαλε τη ζώνη του, είχε και το όπλο υπηρεσίας»

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε όσα έγιναν μέσα στο αστυνομικό τμήμα αναφέροντας πολλές φορές ότι δεν έγιναν με τη συναίνεση της με τους κατηγορουμένους να αρνούνται την αξιόποινη πράξη που τους οδήγησε στο εδώλιο.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου
Πολιτική Γραμματεία 11.02.26

Ερώτηση ΠΑΣΟΚ σε Κεραμέως, Πιερρακάκη και Παπαθανάση στον απόηχο των αποκαλύψεων για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Η αδιαφάνεια, η αναξιοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ κατά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, όταν οι πρακτικές αυτές επεκτείνονται και στους ανέργους, τότε μπορούμε να μιλάμε για εκμαυλισμό και φαυλοκρατία», τονίζουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
