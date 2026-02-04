Αφού επιδόθηκαν σε ανταλλαγή κατηγοριών και βαρύτατων χαρακτηρισμών μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης κι όχι μόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Γκουστάβο Πέτρο φάνηκαν να θάβουν χθες το τσεκούρι το πολέμου: οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Κολομβίας χαρακτήρισαν αμφότεροι «καλή» τη μάλλον διακριτική συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο, με παρόντες υπουργούς τους.

«Ναι, εργαστήκαμε γι’ αυτό και συνεννοηθήκαμε πολύ καλά (…) είχαμε πολύ καλή συνάντηση», είπε κατόπιν ο Ρεπουμπλικάνος στον Τύπο, ερωτηθείς αν έκλεισε κάποια συμφωνία με τον κολομβιανό ομόλογό του για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Είπε επίσης ότι «εργάστηκαν για τις κυρώσεις».

Ο Τραμπ είχε προσάψει επανειλημμένα στον Πέτρο πως ενέχεται στη διακίνηση ναρκωτικών—χωρίς να παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις—κι επέβαλε στον σοσιαλδημοκράτη ομόλογό του και σε μέλη της οικογένειάς του οικονομικές και άλλες κυρώσεις.

Από την πλευρά του, ο Κολομβιανός πρόεδρος μίλησε για «θετική» συνάντηση.

Σημείωσε πως συζήτησαν ως «ελεύθεροι» άνθρωποι για τα «χειροπιαστά προβλήματα» και για τον «κοινό δρόμο».

Τι ζήτησε ο Πέτρο από τον Τραμπ

Ο Κολομβιανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι ζήτησε από τον Τραμπ να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή για να τερματιστεί η κρίση με τον ομόλογό του του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα—συμμάχου της Ουάσιγκτον—κάτι που αποδέχθηκε ο ένοικος του Λευκού Οίκου, κατ’ αυτόν.

Είπε ακόμη πως εισηγήθηκε στον πρόεδρο Τραμπ όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών πως «πρέπει να επιτεθούμε στους βαρόνους».

«Οι κυριότεροι παράγοντες της διακίνησης των ναρκωτικών δεν είναι αυτοί που φαντάζεστε. Ζουν στο Ντουμπάι, στο Μαϊάμι, στη Μαδρίτη. Έδωσα τα ονόματά τους στον πρόεδρο Τραμπ. Βρίσκονται εκτός της Κολομβίας και πρέπει να καταδιωχθούν», εξήγησε.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση των δυο ηγετών, με απόψεις και κοσμοθεωρίες διαμετρικά αντίθετες.

Γεγονός αρκετά ασυνήθιστο: ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κάλεσε τους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, για μέρος τουλάχιστον της συνάντησής του με τον Κολομβιανό ομόλογό του.

Ο Λευκός Οίκος περιορίστηκε να δημοσιοποιήσει μέσω X δυο φωτογραφίες τους, ενώ η κολομβιανή προεδρία περισσότερα στιγμιότυπα, ανάμεσά τους βίντεο στο οποίο ο Ρεπουμπλικάνος και ο άλλοτε αντάρτης που εξελέγη αρχηγός του κράτους ανταλλάσσουν χειραψία.

«Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia». Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο ήταν παρόντες στη συνάντηση, όπως και ο Κολομβιανός υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες κι η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο.

Η συνάντηση καταγράφτηκε έναν μήνα αφού ο Αμερικανός πρόεδρος, που δηλώνει ανοικτά ότι θεωρεί τη Λατινική Αμερική «πίσω αυλή»—μέρος της σφαίρας επιρροής—των ΗΠΑ, έστειλε αμερικανικές ειδικές δυνάμεις να αιχμαλωτίσουν τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, προτού πει πως η Ουάσιγκτον εννοεί πλέον να «υπαγορεύει» τις αποφάσεις του Καράκας, ειδικά όσον αφορά το πετρέλαιο.

«Να προσέχει»

Η στρατιωτική επιχείρηση της 3ης Ιανουαρίου εξώθησε τον Πέτρο να πει πως, αν χρειαζόταν, θα «ξανάπαιρνε τα όπλα» για να υπερασπίσει τη χώρα του έναντι των ΗΠΑ, ενώ ο Τραμπ διεμήνυε παράλληλα πως ο κολομβιανός ομόλογός του καλά θα έκανε «να προσέχει τον πισινό του».

Χθες πάντως ο τόνος ήταν θεαματικά διαφορετικός.

Χαρακτηρίζοντας «τρομερό» τύπο τον κολομβιανό πρόεδρο, ο Τραμπ είπε πως συμπεριφέρεται με «πολύ συμπαθητικό τρόπο» τον τελευταίο διάστημα, εδώ και «έναν-δυο μήνες».

«Προηγουμένως, ήταν επικριτικός, αλλά μετά την επιδρομή στη Βενεζουέλα (…) Έχει αλλάξει πολύ τη συμπεριφορά του», σχολίαζε με δόση ειρωνείας ακόμη προχθές ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η σχέση των δυο ανδρών μεταβλήθηκε θεαματικά την 7η Ιανουαρίου, όταν είχαν την πρώτη τους τηλεφωνική συνδιάλεξη.

Η Μπογοτά έκανε χειρονομία καλής θέλησης έναντι του 79χρονου ρεπουμπλικάνου ανακοινώνοντας την Παρασκευή την επανέναρξη πτήσεων για τον επαναπατρισμό κολομβιανών μεταναστών υπό απέλαση, με κολομβιανά αεροσκάφη, έπειτα από οκτώ μήνες αναστολής.

Για τα ναρκωτικά

Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίζεται πως θα «εξαλείψει» τη διακίνηση ναρκωτικών και δεν δίστασε να διατάξει πλήγματα εναντίον δεκάδων πλεούμενων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, με πάνω από εκατό νεκρούς. Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών αμφισβητείται.

Η Κολομβία κατατάσσεται στην πρώτη θέση παγκοσμίως ως προς τη διακίνηση ναρκωτικών. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση της ουσίας αυτής στον κόσμο.

Για δεκαετίες, η Ουάσιγκτον βασιζόταν στην Μπογοτά για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Παρείχε γενναία χρηματοδότηση στην αστυνομία, στον στρατό και στις υπηρεσίες πληροφοριών της Κολομβίας, δεκάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο Πέτρο, η παραγωγή και οι εξαγωγές κοκαΐνης αυξήθηκαν.

Και πέρυσι η κυβέρνηση των ΗΠΑ αφαίρεσε την Κολομβία από τον κατάλογο των χωρών που χαρακτηρίζει συμμάχους της στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών.