ΗΠΑ: Ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πέτρο και «αγάπησε την Κολομβία»

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε την Τρίτη ότι είχε μια θετική συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας τους φόβους ορισμένων αναλυτών και συμβούλων που αμφισβητούσαν αν οι δύο θα τα πήγαιναν καλά, δεδομένων των αντικρουόμενων ιδεολογιών τους και της φήμης τους για απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Ο Κολομβιανός ηγέτης συναντήθηκε με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο για περίπου δύο ώρες . Αν και δεν επιτράπηκε η παρουσία των μέσων ενημέρωσης στη συνάντηση και το Λευκό Οίκο είχε δημοσιεύσει λίγες πληροφορίες μέχρι το μεσημέρι, ο Πέτρο υποδήλωσε ότι η συνάντηση ήταν εγκάρδια.

Μετά τη συνάντηση, ο Πέτρο δημοσίευσε μια φωτογραφία στο X με μια σημείωση που φαινόταν να είναι χειρόγραφη από τον Τραμπ με τις λέξεις: «Γκουστάβο – Μεγάλη τιμή – Αγαπώ την Κολομβία». Περιείχε επίσης μια φωτογραφία των δύο ηγετών να σφίγγουν τα χέρια και να χαμογελούν.

«Αυτό που ένιωσα ή είδα μέσω του Τύπου και των κοινωνικών δικτύων και που φαινόταν να έρχεται σε αντίθεση με τις ιδέες μου, δεν το είδα εκεί. Νομίζω ότι αφορούσε περισσότερο άλλους αξιωματούχους παρά τον ίδιο», δήλωσε ο Πέτρο σε συνέντευξή του στον κολομβιανό ραδιοφωνικό σταθμό Caracol.

«Gustavo: Un gran Honor.

Amor a Colombia». Donald Trump. pic.twitter.com/1Tl7eIbAPr — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

Ο Πέτρο ζήτησε από τον Τραμπ βοήθεια για να συλληφθούν οι επικεφαλής των καρτέλ

Ο Πέτρο είπε ότι ζήτησε από τον Τραμπ να βοηθήσει στη σύλληψη σημαντικών εμπόρων ναρκωτικών που ζουν εκτός Κολομβίας.

«Του έδειξα τα πραγματικά ονόματα και τα ψευδώνυμα των αφεντικών που κυριαρχούν στην Κολομβία και ζουν στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών» ανέφερε ο κολομβιανός πρόεδρος.

Ο Πέτρο είπε ότι ζήτησε επίσης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να μεσολαβήσει σε μια διπλωματική διαμάχη μεταξύ της Κολομβίας και του γειτονικού Εκουαδόρ, του οποίου ο πρόεδρος, Ντανιέλ Νομπόα, είναι ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ.

Η απαγωγή Μαδούρο έφερε εξελίξεις

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του για αμερικανική κυριαρχία σε όλη τη Λατινική Αμερική, είχε τους τελευταίους μήνες μια σχέση με σκαμπανεβάσματα με τον Πέτρο, έναν πρώην αντάρτη που εξελέγη πρόεδρος της Κολομβίας το 2022.

Τον Οκτώβριο, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ηγέτη των ναρκωτικών», χωρίς όμως να προσκομίσει αποδείξεις, ενώ τον Ιανουάριο έθεσε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εναντίον της μακροχρόνιας συμμάχου Κολομβίας, κατηγορώντας τον Πέτρο ότι δεν κατάφερε να ελέγξει το εμπόριο ναρκωτικών.

Ο Πέτρο έχει ασκήσει σκληρή κριτική στον Τραμπ. Έχει δηλώσει ότι οι θανατηφόρες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον υποτιθέμενων ταχύπλοων που μετέφεραν ναρκωτικά συνιστούν εγκλήματα πολέμου και χαρακτήρισε την αμερικανική επιχείρηση του περασμένου μήνα για την ανατροπή του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ως «απαγωγή».

Τον Ιανουάριο, οι δύο ηγέτες πραγματοποίησαν μια τηλεφωνική συνομιλία που και οι δύο χαρακτήρισαν ως θετική, μια απροσδόκητη εξέλιξη που οδήγησε στην πρόσκληση του Πέτρο στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ότι ο τόνος του Πέτρο είχε αλλάξει τελευταία, υπονοώντας ότι είχε γίνει πιο υποχωρητικός μετά την επιδρομή κατά του Μαδούρο.

¿Qué me quiso decir Trump en esta dedicatoria?

No entiendo mucho el inglés pic.twitter.com/biNGKcVBu2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 3, 2026

To σχέδιο των Κολομβιανών ώστε να δείξουν αποτελέσματα στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τρεις πηγές του Reuters, στην συνάντηση της Τρίτης, οι κολομβιανοί αξιωματούχοι σχεδίαζαν να παρουσιάσουν λεπτομερώς τα κύρια επιτεύγματά τους στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων για τις κατασχέσεις κοκαΐνης.

Σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την Τρίτη, ένας βοηθός του Πέτρο φαίνεται να κρατά ένα φυλλάδιο με την εξής επιγραφή: «ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Ο νούμερο 1 σύμμαχος της Αμερικής κατά των ναρκοτρομοκρατών» (στην κάτω αριστερή γωνία της φωτογραφίας).

President Donald J. Trump meets with Colombian President Gustavo Petro at the White House. pic.twitter.com/1v05LZ4AP1 — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2026

Αν οι ηγέτες δεν είχαν καταφέρει να επιτύχουν μια πιο διαρκή προσέγγιση, αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με αναλυτές. Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κόκας στον κόσμο, το κύριο συστατικό της κοκαΐνης, και αρκετές οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ είναι παρούσες στη χώρα.

Η Κολομβία συνεργάζονταν παραδοσιακά με τις ΗΠΑ

Ωστόσο, είναι επίσης ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή, συνεργαζόμενος στενά με τις διαδοχικές κυβερνήσεις για την καταστολή της διακίνησης ναρκωτικών προς τα βόρεια.

Υπό την ηγεσία του Πέτρο, η παραγωγή κόκας στην Κολομβία έχει αυξηθεί, αν και τα ακριβή στοιχεία είναι αμφισβητήσιμα. Η Μπογκοτά υποστηρίζει ότι, ενώ η κυβέρνηση έχει απομακρυνθεί από την αναγκαστική εξάλειψη – μια πολιτική που μπορεί να βλάψει τους αγρότες που ζουν από την καλλιέργεια – έχει εντείνει τις κατασχέσεις και τις πιο εξελιγμένες προσπάθειες παρεμπόδισης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πέτρο προέτρεψε τους Κολομβιανούς μετανάστες να επιστρέψουν από τη Χιλή, την Αργεντινή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να μην αντιμετωπίζονται ως «σκλάβοι». Είπε επίσης ότι είναι καλύτερο να ζει κανείς στην Αβάνα παρά στο Μαϊάμι, το οποίο περιέγραψε ως πόλη με κυκλοφοριακή συμφόρηση και χωρίς πολιτισμό.