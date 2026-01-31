newspaper
Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Ξαναρχίζουν οι πτήσεις απελαθέντων από την Κολομβία στις ΗΠΑ πριν από τη συνάντηση Τραμπ και Πέτρο
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 03:03

Οι πτήσεις απελαθέντων από τις ΗΠΑ πίσω στην Κολομβία ξαναρχίζουν λίγο πριν την συνάντηση ανάμεσα στον Γουστάβο Πέτρο και τον Ντόναλντ Τραμπ

Η Κολομβία ανακοίνωσε χθες Παρασκευή την άμεση επανέναρξη των πτήσεων για τον επαναπατρισμό μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ με κολομβιανά αεροσκάφη, έπειτα από την αναστολή τους για οκτώ μήνες, μερικές ημέρες πριν από την προβλεπόμενη συνάντηση των προέδρων των δυο κρατών Γουστάβο Πέτρο και Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε το βράδυ προχθές Πέμπτη μέσω X ότι στρατιωτικά αεροσκάφη θα εγγυώνται στους μετανάστες χωρίς χαρτιά που απελαύνονται από τις αρχές των ΗΠΑ «αξιοπρεπή μεταχείριση».

«Θα κάνουμε κάπου είκοσι πτήσεις, μια την εβδομάδα, για να επαναπατρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς», ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών Ρόσα Βιγιαβισένσιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες. Πρόκειται για κολομβιανούς πολίτες για τους οποίους έχουν υπάρξει «αποφάσεις απέλασης» από τις ΗΠΑ, διευκρίνισε.

Οι πρόεδροι των δυο χωρών είναι προγραμματισμένο να συναντηθούν την Τρίτη (3η Φεβρουαρίου) στον Λευκό Οίκο, έπειτα από έναν χρόνο που αντάλλασσαν βέλη, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 2025.

Η Κολομβία είχε σταματήσει να δέχεται πτήσεις με απελαθέντες από τις ΗΠΑ

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος που ανήκει στην αριστερά στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας, αποφάσισε πριν από έναν χρόνο να σταματήσει αμερικανικές πτήσεις για τη μεταφορά ανθρώπων που απελαύνοντας, καταγγέλλοντας κακομεταχείριση των συμπατριωτών του, ιδίως διότι μεταφέρονταν δεμένοι. Η απόφασή του πυροδότησε διπλωματική κρίση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Μπογοτά, παραδοσιακούς συμμάχους.

Η κολομβιανή κυβέρνηση κατόπιν άρχισε να στέλνει δικά της αεροσκάφη για να παραλάβουν πολίτες της χώρας κι επέτρεψε τις προσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών υπό τον όρο πως οι άνθρωποι που μεταφέρονταν θα είχαν αξιοπρεπή μεταχείριση. Τον Μάιο, όμως, οι άδειες ανεστάλησαν από την κυβέρνηση της Κολομβίας, που πρόσαψε σε αυτή των ΗΠΑ πως τηρούσε όσα είχαν συμφωνηθεί.

Η κρίση με έναυσμα τις απελάσεις, με φόντο την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της παράτυπης μετανάστευσης, ήταν η πρώτη σειράς διενέξεων ανάμεσα στην Μπογοτά και την Ουάσιγκτον, ως πέρυσι κρατών που συνεργάζονταν στενά για ζητήματα ασφαλείας.

Οι σχέσεις των Πέτρο και Τραμπ έχουν … σκαμπανεβάσματα

Ο κ. Πέτρο έφθασε στο σημείο να συγκρίνει τον αμερικανό ομόλογό του με τον Αδόλφο Χίτλερ και, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, να παροτρύνει τις αμερικανικές δυνάμεις επιβολής του νόμου να μην εκτελούν τις διαταγές του.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας από την άλλη αφαίρεσε από τον κολομβιανό ομόλογό του τη θεώρηση διαβατηρίου του, τον χαρακτήρισε «βαρόνο των ναρκωτικών» και τον κατηγόρησε πως δεν καταπολεμά τη διακίνηση ναρκωτικών. Άφησε επίσης να πλανάται η απειλή χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης στην επικράτεια της Κολομβίας.

Αλλά οι δυο ηγέτες μίλησαν τηλεφωνικά σε εγκάρδιο τόνο στις αρχές Ιανουαρίου και συμφώνησαν να συναντηθούν την 3η Φεβρουαρίου.

Στη συνάντηση αναμένεται να θίξουν κυρίως στρατηγικές για την αντιμετώπιση από κοινού της διακίνησης ναρκωτικών από την Κολομβία, τη χώρα που κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Φυσικό αέριο
Κατασκευές
Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Χρίστος Δήμας: Αρχίζει η κατασκευή του βασικού τμήματος του ΒΟΑΚ

Ιράν, Κίνα και Ρωσία σε κοινές ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ – Κλείνει η είσοδος, ελέγχεται η έξοδος
Αντίδραση ΗΠΑ 31.01.26

Το Ιράν θα ξεκινήσει ναυτικές ασκήσεις στα Στενά του Ορμούζ μαζί με δυνάμεις από την Κίνα και την Ρωσία. Ανακοίνωση των ΗΠΑ μέσω της Κεντρικής Διοίκησης για τις ασκήσεις σε κοντινή απόσταση από τον στόλο των ΗΠΑ

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις
Λόγω Ιράν; 30.01.26

Ουκρανία: Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμιτρίεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για διαβουλεύσεις

Ο Κίριλ Ντμιτρίεφ μεταβαίνει στο Μαϊάμι, όπου αναμένεται να συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, ενώ αναμένεται ο δεύτερος γύρος των τριμερών επαφών για την Ουκρανία. Πιθανή αλλαγή ημερομηνίας, λέει ο Ζελένσκι.

Σύνταξη
Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»
Αντίο 30.01.26

Πέθανε η Κάθριν Ο’Χάρα, η μητέρα του Κέβιν από την αγαπημένη ταινία «Μόνος στο Σπίτι»

Η Κάθριν Ο'Χάρα, η οποία έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 με την ρομαντική κωμωδία «Nothing Personal» με τον Ντόναλντ Σάδερλαντ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 χρόνων.

Σύνταξη
ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας
Χωρίς δημοσιονομικά μέτρα 30.01.26

ΕΕ: Εξετάζεται η αξιοποίηση του ESM για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας

Ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Κρίσης, αξίας άνω των 430 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του ESM, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας, δίνοντας δάνεια στα κράτη μέλη.

Σύνταξη
Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones
Κόσμος 30.01.26

Zελένσκι: Η Ουκρανία θα ενισχύσει την αντιαεροπορική της άμυνα εναντίον των ρωσικών drones

«Η προστασία ενάντια στα ρωσικά drones πρέπει να ενισχυθεί εκ νέου στις πόλεις μας και στις παραμεθόριες κοινότητες του Σούμι, όπου οι Ρώσοι κάνουν ουσιαστικά 'σαφάρι' εναντίον των αμάχων», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
Νέος «σεισμός» 30.01.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε 3 εκατομμύρια έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 εικόνες περιλαμβάνονται στην τελευταία παρτίδα από τα αρχεία Έπσταϊν - Η κυκλοφορία τους έρχεται έξι εβδομάδες μετά την προθεσμία που ορίστηκε σε νόμο που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς
Με κρυπτονομίσματα 30.01.26

Κινέζος κομμωτής συνελήφθη στην Ισπανία ως ύποπτος για χρηματοδότηση της Χαμάς

Οι ανακριτές εντόπισαν τουλάχιστον 31 συναλλαγές κρυπτονομισμάτων από εικονικά πορτοφόλια που ελέγχονταν από τον ύποπτο σε διευθύνσεις που υπάρχουν υποψίες ότι συνδέονται με μια οντότητα που χρησιμοποιείται από τη Χαμάς

Σύνταξη
Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία
Όσα ανακοίνωσαν 30.01.26

Άνοιξαν τα σύνορα οι οδηγοί φορτηγών στη Σερβία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί φορτηγών από τα Δυτικά Βαλκάνια σχετικά με την παραμονή τους στη ζώνη Σένγκεν

Σύνταξη
Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη
Ελλάδα 31.01.26

Ο δολοφόνος προσπάθησε να αποπροσανατολίσει εκπομπή που έψαχνε την Μαρία Αγγελακούδη

Ερευνώντας την εξαφάνιση της Μαρίας Αγγελακούδη, που αγνοούνταν από το βράδυ της 3ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» αναζητούσε επίμονα έναν συγκεκριμένο άνδρα.

Σύνταξη
Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της
Ελλάδα 31.01.26

Μαρία Αγγελακούδη: «Δεν της άξιζε αυτό το τέλος» – Συγκλονίζει φίλος της

Σοκαρισμένος, με δάκρυα στα μάτια και φωνή που «σπάει», ο φίλος της άτυχης Μαρίας Αγγελακούδη μίλησε στο «Φως στο Τούνελ» για την φρίκη που αποκαλύφθηκε μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο
Κόσμος 31.01.26

ΟΗΕ: Υιοθετήθηκε το ψήφισμα του ΣΑ ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολής της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο

Με 13 ψήφους υπέρ και 2 αποχές υιοθετήθηκε το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για ανανέωση της αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες
50 χρόνια μετά 31.01.26

ΗΠΑ: Η NASA ανέβαλε την επιστροφή της στη Σελήνη – Αιτία, οι κακές καιρικές συνθήκες

Εξαιτίας του ισχυρού ψύχους που επικρατεί στις ΗΠΑ, η NASA δεν έχει κατορθώσει να πραγματοποιήσει την τελευταία δοκιμή για την αποστολή. Η εκτόξευση της Artemis 2 θα εξαρτηθεί από τη δοκιμή.

Σύνταξη
Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»
Μπάσκετ 31.01.26

Βιλερμπάν – Παναθηναϊκός 78-79: Με κορυφαίο τον Κώστα Σλούκα οι «πράσινοι»

Με τον Κώστα Σλούκα να έχει 26 πόντους και να μοιράζει 9 ασίστ, ο Παναθηναϊκός, έστω και λίγο... αγχωτικά, έφυγε νικητής από τη Γαλλία (78-79 τη Βιλερμπάν) για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες
Αφρική 30.01.26

ΛΔ Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί σε ορυχείο που κατέρρευσε σε περιοχή που ελέγχεται από τους αντάρτες

Οι νεκροί από την κατολίσθηση είναι «εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι
Μπάσκετ 30.01.26

Ερυθρός Αστέρας – Ντουμπάι BC 95-92: Με κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού οι Σέρβοι

Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε τις καλές εμφανίσεις και κόντρα στη Ντουμπάι BC (95-92 στο Βελιγράδι) για την 25η αγωνιστική. Ήταν η 4η σερί νίκη των Σέρβων, έχοντας κορυφαίους τους Νουόρα και Ιζουντού.

Σύνταξη
Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!
Μπάσκετ 30.01.26

Μονακό – Βίρτους Μπολόνια 82-84: Με τρίποντο του Βιλντόζα στο φινάλε οι Ιταλοί!

Η Βίρτους Μπολόνια «βύθισε» ακόμη περισσότερο τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη, καθώς έφυγε νικήτρια από το Πριγκιπάτο με 84-82, χάρη σε τρίποντο του Λούκα Βιλντόζα λίγο πριν το φινάλε!

Σύνταξη
Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών
New York Times 30.01.26

Η Αργεντινή σε «προχωρημένες διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ για να γίνει προορισμός για τις απελάσεις μεταναστών

Η συμφωνία θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν αλλοδαπούς στην Αργεντινή, με την ιδέα ότι από εκεί θα τους προσφέρονταν πιθανώς πτήσεις για να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Σύνταξη
Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας
Κόσμος 30.01.26

Γαλλία: Κάθειρξη 30 ετών σε υπάλληλο βρεφονηπιακού σταθμού που σκότωσε ένα μωρό με αποφρακτικό τουαλέτας

Στο πρωτοδικείο, στην Γαλλία, οι ένορκοι καταδίκασαν την 27χρονη γυναίκα σε κάθειρξη 25 ετών για βασανιστήρια και βάρβαρη πράξη που οδήγησε στον θάνατο του μωρού, χωρίς να το επιδιώκει

Σύνταξη
Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 30.01.26

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των φιλικών: Άλλο Παραγουάη άλλο Εθνική Ελλάδας για την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ πληρώνει για να έρθει η Παραγουάη για φιλικό ματς, όμως δεν εισπράττει για να πάει η Εθνική στην Ουγγαρία, παρά καταβάλει η ίδια τα απαιτούμενα χρήματα

Βάιος Μπαλάφας
Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως
Ντοκιμαντέρ 30.01.26

Cashing Out: Όταν ο θάνατος από AIDS έφερνε κέρδη – Μια μακάβρια, σωτήρια ΛΟΑΤΚΙ+ ιστορία στο φως

Το υποψήφιο για Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του New Yorker, Cashing Out, ξετυλίγει το νήμα μιας άγνωστης και ηθικά αμφιλεγόμενης βιομηχανίας, όπου επενδυτές αγόραζαν τις ασφάλειες ζωής ασθενών με AIDS που είχαν ελάχιστο χρόνο ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ
Άρτος και θεάματα 30.01.26

Ο Τραμπ θα μετατρέψει τους δρόμους της Ουάσιγκτον σε πίστα για αγώνα ταχύτητας για την εθνική επέτειο των ΗΠΑ

Με αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων IndyCar στους δρόμους της Ουάσιγκτον σχεδιάζει να γιορτάσει 250ά γενέθλια των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα και κάλεσε τις αρχές να συνεργαστούν με τους διοργανωτές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν
Μέση Ανατολή 30.01.26

Ιράν: Το οπλοστάσιο που τρόμαξε ΗΠΑ και Ισραήλ – Τι δεν κατάφεραν να καταστρέψουν

Το Ιράν μπορεί να είναι πληγωμένο, αλλά η ικανότητά του να προκαλέσει όλεθρο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε σχέδιο σταθερότητας στην Μέση Ανατολή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
