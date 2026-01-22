newspaper
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
Δασμοί α λα Τραμπ του Ισημερινού στην Κολομβία για τα ναρκωτικά
«Ο Ισημερινός θα εφαρμόσει δασμό για λόγους ασφαλείας στα εισαγόμενα αγαθά από την Κολομβία, ύψους 30%», ανακοίνωσε ο πρόεδρος Νομπόα, αντιγράφοντας τον Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε χθες Τετάρτη πως η κυβέρνησή του προχωρά στην επιβολή επιπρόσθετων δασμών 30% στα αγαθά που εισάγονται από την Κολομβία, εξαιτίας αυτής που χαρακτήρισε έλλειψη υποστήριξης από τη γειτονική χώρα στον «πόλεμο» που έχει κηρύξει για την αντιμετώπιση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών (στη φωτογραφία του Reuters/Denis Balibouse, επάνω, ο Ντανιέλ Νομπόα).

«Μπροστά στην έλλειψη αυστηρών μέτρων και αμοιβαιότητας, ο Ισημερινός θα εφαρμόσει δασμό για λόγους ασφαλείας στα εισαγόμενα αγαθά από την Κολομβία, ύψους 30%, από την 1η Φεβρουαρίου», ανέφερε μέσω X ο πρόεδρος Νομπόα, σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική.

«Μπροστά στην έλλειψη αυστηρών μέτρων και αμοιβαιότητας, ο Ισημερινός θα εφαρμόσει δασμό για λόγους ασφαλείας…»

«Οι στρατιωτικοί μας συνεχίζουν να μάχονται, χωρίς καμιά συνεργασία, με εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών στα σύνορα» μήκους 600 χιλιομέτρων με την Κολομβία, τη χώρα όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, στηλίτευσε ο αρχηγός του κράτους.

«Η Κολομβία και ο Ισημερινός διατηρούν στενή και ιστορική συνεργασία εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, τα αποτελέσματα της οποίας ενισχύονται από τον μόνιμο συντονισμό», αντέτεινε μέσω X ο κολομβιανός υπουργός Αμυνας Πέδρο Σάντσες.

«Δεν βρισκόμαστε στο ίδιο μήκος κύματος» στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, στηλίτευσε ο κ. Νομπόα σε συνέντευξή του στην κολομβιανή εφημερίδα El Tiempo από το Νταβός, όπου συμμετέχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Εμπνέει ο Τραμπ

Η απόφαση είναι φανερό πως είχε έμπνευση τις αυξήσεις των τελωνειακών δασμών που επέβαλε στις περισσότερες χώρες του κόσμου ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χρησιμοποιεί το εμπόριο ως βασικό μοχλό πίεσης ή διαπραγμάτευσης με όσους δεν ευθυγραμμίζονται με τις θέσεις ή τις επιθυμίες του.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, τον Ιανουάριο του 2025, ο ρεπουμπλικάνος απείλησε ιδίως το Μεξικό με την επιβολή επιπλέον τελωνειακών δασμών αν δεν φρέναρε τη διακίνηση ναρκωτικών, ειδικά της φαιντανύλης, και την παράτυπη μετανάστευση προς τη χώρα του.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού είπε πως οι επιπρόσθετοι δασμοί θα παραμείνουν σε ισχύ «ωσότου υπάρξει αληθινή δέσμευση στον κοινό αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών και της εκμετάλλευσης παράνομων μεταλλείων στα σύνορα με την ίδια σοβαρότητα και αποφασιστικότητα που δείχνει ο Ισημερινός».

«Εχουμε κάνει αληθινές προσπάθειες για να συνεργαστούμε με την Κολομβία, παρότι το εμπορικό έλλειμμά μας ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο τον χρόνο ετησίως», είπε ο κ. Νομπόα, συγχέοντας — όπως ακριβώς και ο κ. Τραμπ — το εμπόριο με την «εθνική ασφάλεια» και άλλες διαφωνίες.

Η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος του Ισημερινού στην Κοινότητα των Ανδεων, που συμπεριλαμβάνει την Κολομβία και το Περού.

«Δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα»

Κατά την κεντρική τράπεζα του Ισημερινού, η χώρα εξήγαγε αγαθά αξίας περίπου 850 εκατ. δολαρίων στην Κολομβία και εισήγαγε από τη χώρα αυτή αγαθά αξίας 2,112 δισεκατομμυρίων.

Η Κολομβία εξάγει στον Ισημερινό κυρίως ηλεκτρική ενέργεια, φάρμακα, οχήματα, καλλυντικά και πλαστικά, σύμφωνα με την εθνική ένωση εξωτερικού εμπορίου (ANALDEX) της Κολομβίας.

Ο κολομβιανός σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο δεν είχε αντιδράσει ακόμη ως χθες βράδυ στην αναγγελία αυτή.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού Τζον Ρέιμπεργκ υποστήριξε ότι οι κολομβιανές αρχές «δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για την πρόληψη της καλλιέργειας (σ.σ. κόκας), της επεξεργασίας και της προμήθειας» κοκαΐνης στη χώρα του.

Από τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του Ισημερινού δεν έχει αφήσει ανοικτή παρά μόνο μια συνοριακή διέλευση στη μεθόριο με την Κολομβία και άλλη μια στη μεθόριο με το Περού για «λόγους εθνικής ασφαλείας».

Ωστόσο τα σύνορα του Ισημερινού, που καλύπτονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από δάση, είναι πορώδη και θεωρείται πως υπάρχουν σε αυτά πολλές μυστικές διελεύσεις, που χρησιμοποιούνται από λαθρέμπορους διαφόρων ειδών.

Πηγή: ΑΠΕ

Υεμένη: Εκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σκοτώνει 5 μέλη των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία
Υεμένη 22.01.26

Βομβιστική επίθεση σκοτώνει 5 μέλη δύναμης υποστηριζόμενης από το Ριάντ

Τον θάνατο πέντε μελών ένοπλης ομάδας που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία προκάλεσε η βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο όχημα κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Αντεν, στη νότια Υεμένη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει κατασχεμένες συσκευές δημοσιογράφου
The Washington Post 22.01.26

Δικαστής απαγορεύει στην κυβέρνηση Τραμπ να εξετάσει συσκευές δημοσιογράφου

«Η κυβέρνηση μπορεί να κρατήσει, αλλά δεν πρέπει να εξετάσει τις συσκευές που κατασχέθηκαν» στο σπίτι δημοσιογράφου της Washington Post, διατάσσει δικαστής, ωσότου «το εγκρίνει» το δικαστήριο.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δεν συζητήθηκε θέμα κυριαρχίας της με τον Τραμπ, δηλώνει ο Ρούτε
ΝΑΤΟ 22.01.26

Ρούτε: Δεν συζήτησα με τον Τραμπ για την κυριαρχία της Γροιλανδίας

Η συζήτηση με τον Τραμπ «επικεντρώθηκε στο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατεύσουμε αυτήν την τεράστια αρκτική περιοχή», λέει ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν εθίγη θέμα κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Σύνταξη
Ρωσία: Τι είπε ο Πούτιν για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ και τη Γροιλανδία – Γιατί επέκρινε τη Δανία
Ρωσία 22.01.26

Ο Πούτιν μελετά το Συμβούλιο Ειρήνης, αδιαφορεί για Γροιλανδία και επικρίνει τη Δανία

Ο Πούτιν ξεκαθάρισε ότι «δεν αφορά διόλου τη Ρωσία» το θέμα της Γροιλανδίας, και για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ είπε ότι το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών θα μελετήσει την πρότασή του.

Σύνταξη
Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση
«Κίνηση εκφοβισμού» 22.01.26

Τουρκία: Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη σε φιλοκουρδική διαδήλωση

Ο δημοσιογράφος Ραφαέλ Μπουκαντουρά συνελήφθη τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης και κινδύνευε με απέλαση. Αφέθηκε ελεύθερος το βράδυ της Τετάρτης.

Σύνταξη
Ρούτε: Διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ
Πραγματοποίησαν συνάντηση 21.01.26

Ο Ρούτε διαβεβαίωσε τον Τραμπ ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «θα είναι στο πλευρό» των ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε δεν έκανε αναφορά στο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αλλά είπε ότι είχαν μια «παραγωγική» συζήτηση

Σύνταξη
Η AI πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan
AI 21.01.26

Η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να επιβραδυνθεί για να «σωθεί η κοινωνία», λέει ο διευθυντής της JP Morgan

Ο διευθυντής της JP Morgan, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να ξεπεράσει την ικανότητα της κοινωνίας να προσαρμοστεί

Σύνταξη
Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία
«Παντοτινή συμφωνία;» 21.01.26 Upd: 23:38

Ο Τραμπ παγώνει τους δασμούς – Λέει ότι έχει πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία

Ο Τραμπ λέει ότι κατέληξε σε συμφωνία-πλαίσιο για τη Γροιλανδία με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και ότι οι δασμοί δεν χρειάζονται πλέον. Δανία: Ο Τραμπ ζητά κάτι που δεν μπορούμε να δώσουμε.

Σύνταξη
Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής
Κόσμος 21.01.26

Το μακρύ χέρι των ΗΠΑ: Η αμερικανική κυβέρνηση προσπάθησε να επηρεάσει τη δίκη Λεπέν, λέει Γαλλίδα δικαστής

Η Μαγκάλι Λαφουρκάντ λέει ότι οι δύο απεσταλμένοι των ΗΠΑ ήταν πεπεισμένοι ότι η δίκη για διαφθορά της ακροδεξιά ηγέτιδας ήταν πολιτικά υποκινούμενη

Σύνταξη
