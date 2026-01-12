newspaper
Σημαντική είδηση:
12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 21:00

Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ο αριστερός ηγέτης συσπειρώνει τους υποστηρικτές του, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και απειλεί με στρατιωτική δράση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Ένας αριστερός ηγέτης της Νότιας Αμερικής καλεί τους οπαδούς του να συσπειρωθούν σε δημόσιες πλατείες σε όλη τη χώρα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας του και να καταδικάσουν τις λεκτικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τον ηγέτη ότι πλημμυρίζει προσωπικά τους αμερικανικούς δρόμους με παράνομα ναρκωτικά και επιβάλλει κυρώσεις εναντίον του και της συζύγου του. Οι απειλές για στρατιωτική δράση ακολουθούνται από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

Κάποιος θα φανταζόταν ότι αυτή είναι μια περιγραφή της κλιμάκωσης των εντάσεων που οδήγησαν στην επιδρομή των ειδικών δυνάμεων στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάφορες ποινικές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ένα παρόμοιο σενάριο εκτυλίσσεται στην Κολομβία τον τελευταίο χρόνο, οδηγώντας σε μια σειρά προσβολών και απειλών μεταξύ του Τραμπ και του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, του πρώτου αριστερού ηγέτη της χώρας.

Η Σάντρα Μπόρδα, πολιτικός αναλυτής του Πανεπιστημίου των Άνδεων, δήλωσε: «Ο Τραμπ κάνει στον Πέτρο το ίδιο που έκανε στον Μαδούρο, δηλαδή τον συνδέει άμεσα ως πρόσωπο με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Παρά τις ομοιότητες, η Κολομβία δεν είναι η Βενεζουέλα και ο Πέτρο δεν είναι ο Μαδούρο.

Άνθρωποι περνούν μπροστά από πανό που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υποστηρικτών του Κολομβιανού Προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, η οποία οργανώθηκε από την κυβέρνηση για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούσαν πιθανή στρατιωτική επέμβαση στην Κολομβία, λίγες ημέρες μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Προέδρου Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες, στη Μπογκοτά της Κολομβίας, στις 7 Ιανουαρίου 2026.

Ίδια περιοχή, άλλη ιστορία

Ενώ ο Μαδούρο θεωρείται ευρέως ότι έκλεψε τις περσινές εκλογές από την αντιπολίτευση, η εκλογική νίκη του Πέτρο το 2022 δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ ο Πέτρο δεν αντιμετωπίζει καμία τέτοιου είδους κατηγορία, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι βαθιές θεσμικές σχέσεις μεταξύ της Κολομβίας και των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων των ΗΠΑ είναι ασύγκριτες στη Λατινική Αμερική.

Παρόλα αυτά, οι εντάσεις μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ έφτασαν στο αποκορύφωμά τους αυτή την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας παρόμοια με την επιχείρηση στο Καράκας και ισχυρίστηκε ότι ο Πέτρο είναι «ένας άρρωστος άνθρωπος που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε απάντηση, ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, δήλωσε: «Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο... αλλά για την πατρίδα θα το κάνω».

Κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη, αλλά καθώς ετοιμαζόταν να απευθυνθεί στο πλήθος, συνδέθηκε με τον Τραμπ, με τον οποίο μίλησε για μια ώρα.

Η κλήση, την οποία το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε ως «καλή συνάντηση», φάνηκε να εκτονώνει την ένταση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ήταν «τιμή» να μιλήσει με τον Πέτρο και ότι είχε προσκαλέσει τον Κολομβιανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο.

Με νύχια και με δόντια κρατάνε τις διπλωματικές σχέσεις

Η Σίνθια Άρνσον, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και ειδική στις σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ, δήλωσε:

«Χρειάστηκαν τιτάνιες προσπάθειες από τους διπλωμάτες της Κολομβίας και των ΗΠΑ για να αποτραπεί η κατάρρευση των σχέσεων».

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών και η εχθρότητα χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ.

Μετανάστες, ναρκωτικά και Παλαιστίνη

Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, ο Πέτρο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρνηθεί να δεχτεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μεταφέρουν απελαθέντες Κολομβιανούς πολίτες, απαιτώντας να αντιμετωπίζονται με «αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Ο Τραμπ αντέδρασε επιβάλλοντας δασμό 25% σε όλα τα κολομβιανά προϊόντα και ανακαλώντας τις αμερικανικές βίζες ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων. Αφού κατέληξαν σε συμφωνία για τις πτήσεις, οι ΗΠΑ υποχώρησαν όσον αφορά τους δασμούς.

Τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ «αφαίρεσαν την πιστοποίηση» από την Κολομβία για ανεπαρκή καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, επικαλούμενες την απότομη αύξηση της παραγωγής κοκαΐνης και κατηγορώντας «τις αποτυχίες και την ανικανότητα του Γκουστάβο Πέτρο και του στενού του κύκλου».

Παρά την αφαίρεση της πιστοποίησης, μια παρέκκλιση επέτρεψε τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Κολομβία.

Μια εβδομάδα αργότερα, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο στάθηκε σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης, με ένα μεγάφωνο στο χέρι, απευθυνόμενος σε μια συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης και κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούουν σε παράνομες διαταγές των διοικητών τους. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του για τις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον Πέτρο, τη σύζυγό του, τον γιο του και τον υπουργό Εσωτερικών, Αρμάντο Μπενεντέτι, για αυτό που το υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε ως «τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών».

Ανυπόστατες οι κατηγορίες για την ανάμειξη του Πέτρο

Αν και η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Πέτρο, ο οποίος εξελέγη το 2022, εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή τη δραστηριότητα.

Το εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από παράνομες ένοπλες ομάδες, όπως η Gulf Clan, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και διαφωνούντες κλάδοι της ανταρτικής ομάδας Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Farc), τα περισσότερα μέλη της οποίας αποστρατεύτηκαν μετά από ειρηνευτική συμφωνία το 2016.

Η κυβέρνηση του Πέτρο έχει κατασχέσει πρωτοφανείς ποσότητες κοκαΐνης – 836,8 τόνους μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025 – αλλά αυτές οι επιτυχίες έχουν επισκιάσει την αυξανόμενη καλλιέργεια κόκας και το δυναμικό παραγωγής κοκαΐνης, το οποίο το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) εκτιμά σε 3.000 τόνους το 2024, αν και τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν «ύποπτα» σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, ο Πέτρο κατηγόρησε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης ότι «διέπραξαν φόνο και παραβίασαν την κυριαρχία μας στα χωρικά ύδατα».

Σύμφωνα με τον Μπενεντέτι, η διακίνηση ναρκωτικών ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πέτρο και Τραμπ, με τον Κολομβιανό πρόεδρο να ζητά τη συνεργασία των ΗΠΑ στην καταπολέμηση των μαχητών του ELN, οι οποίοι συχνά περνάνε στη Βενεζουέλα όταν δέχονται επιθέσεις στην Κολομβία.

Ο Πέτρο και η επαναστατική του ιστορία

Μέχρι την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των προέδρων, η τολμηρή συμπεριφορά του Πέτρο τον είχε καταστήσει στόχο του Τραμπ και των μελών της κυβέρνησής του.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος φαίνεται να ευδοκιμεί στις συγκρούσεις.

Η επαναστατική φύση του Πέτρο ξεκίνησε όταν εντάχθηκε στην ομάδα αστικής ανταρσίας M-19 σε ηλικία 17 ετών. Ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική πτέρυγα της οργάνωσης.

Όταν επιλέχθηκε να υπηρετήσει ως διαμεσολαβητής της πόλης του το 1981, ήταν ήδη ενεργό αλλά μυστικό μέλος της M-19. Το 1985 συνελήφθη από τον στρατό για κατοχή όπλων – τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, του είχαν φυτέψει – και υποβλήθηκε σε τέσσερις ημέρες βασανιστηρίων από τον στρατό. Ο Πέτρο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ συμμετάσχει σε μάχες.

Από το αντάρτικο στην πολιτική

Η M-19 ήταν από τις πρώτες αντάρτικες ομάδες που αποστρατεύτηκαν το 1990 και αναζήτησαν ρόλο στην παραδοσιακή πολιτική μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αφού συνέβαλε στη σύνταξη ενός νέου συντάγματος, ο Πέτρο κέρδισε μια έδρα στο Κογκρέσο, ξεκινώντας μια μακρά νομοθετική καριέρα, κατά την οποία κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο το 2002.

Από τη θέση του στο Κογκρέσο, ο Πέτρο παρουσίασε αποδείξεις για συμπαιγνία μεταξύ πολιτικών και ηγετών των δεξιών παραστρατιωτικών ομάδων, που εμπλέκονταν σύμμαχοι του τότε προέδρου, Άλβαρο Ούριμπε.

Πολλοί από αυτούς που κατηγόρησε ο Πέτρο τελικά καταδικάστηκαν.

Ο Πέτρο εξελέγη δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας, Μπογκοτά, το 2011 για μια ταραχώδη τετραετή θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας απομακρύνθηκε προσωρινά από το αξίωμά του από τον γενικό επιθεωρητή της χώρας.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να εκλεγεί πρόεδρος, εξελέγη στην κορυφαία θέση της χώρας το 2022.

Επικίνδυνα παιχνίδια

Η Μπόρντα είπε ότι η επιθετικότητα του Κολομβιανού προέδρου θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

«Αν ο Πέτρο επιμείνει να προκαλεί τον Τραμπ, αυτό θα έχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος όσον αφορά την εσωτερική πολιτική διαδικασία», είπε.

Η Κολομβία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο και τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Μάιο. Ο Πέτρο, του οποίου η θητεία λήγει στις 7 Αυγούστου, δεν μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Ο Ίσακσον είπε ότι μια επιθετική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Κολομβία θα μπορούσε να ενισχύσει τον αριστερό υποψήφιο, Ιβάν Σεπέδα.

«Αυτή η νέα επιθετική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα τέλειο θέμα για την αριστερά», είπε.

Αντιδρώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση στη χώρα, η δεξιά υποψήφια Παλόμα Βαλένθια, του κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο, δήλωσε στο X: «Η νομική και πολιτική πραγματικότητά μας είναι διαφορετική από αυτή της Βενεζουέλας. Θα νικήσουμε τον [Πέτρο] και τους διαδόχους του με ψήφους στις κάλπες… χωρίς την παρέμβαση κανενός».

Η εχθρότητα μεταξύ του Πέτρο και του Τραμπ πιθανότατα δεν θα εξαφανιστεί με ένα τηλεφώνημα, και ο Μαδούρο μίλησε με τον Τραμπ λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη σύλληψή του.

Ωστόσο, ο Μπόρδα δήλωσε ότι η συνομιλία και η ανακοινωμένη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ήταν «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

googlenews

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»
Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη 12.01.26

Με μία ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έχρισε τον εαυτό του «εν ενεργεία πρόεδρο της Βενεζουέλας»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα, παρά το γεγονός ότι η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες επιμένει ότι καμία ξένη δύναμη δεν κυβερνά τη χώρα

Σύνταξη
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ιράν: Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές – Τι δηλώνει η Τεχεράνη
Νέες απειλές Τραμπ 12.01.26

Ενάντια στην καταστολή, αλλά και κατά επέμβασης των ΗΠΑ οι διαδηλωτές στο Ιράν - Τι δηλώνει η Τεχεράνη

Πόσοι είναι οι νεκροί στο Ιράν - Πού έγιναν διαδηλώσεις στις 10 και 11 Ιανουαρίου, δείτε χάρτη - Μηνύματα σε πολίτες από την Αστυνομία να μη συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μεγάλη Βρετανία: Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας
Κόσμος 12.01.26

Η απάντηση του αρχηγού της αστυνομίας του Λονδίνου στις κατηγορίες Τραμπ περί εγκληματικότητας

Ο Μαρκ Ρούλι, επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε ότι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Λονδίνο βρίσκεται σε ιστορικό χαμηλό και η πόλη είναι ασφαλέστερη από το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε
Κόσμος 12.01.26

Χριστοδουλίδης για βίντεο περί διαφθοράς: Είμαι εδώ, δεν έχω να φοβηθώ οτιδήποτε

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στην παραίτηση του διευθυντή του γραφείου του λέγοντας πως η πράξη του «δεν είναι πράξη ενοχής. Είναι πράξη αυτοπεποίθησης και εμπιστοσύνης»

Σύνταξη
Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»
Κόσμος 12.01.26

Κύπρος: Παραιτήθηκε ο διευθυντής του γραφείου του Χριστοδουλίδη, μετά το βίντεο περί «διαφθοράς»

«Οποιοσδήποτε ηγέτης όταν έχει καθαρά χέρια οφείλει να είναι νηφάλιος» δηλώνει ο Χριστοδουλίδης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για το επίμαχο βίντεο που επιχειρεί να τον εμπλέξει σε υπόθεση διαφθοράς.

Σύνταξη
O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδικτυακό μπλακάουτ 12.01.26

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.

Σύνταξη
Ιράν: Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών ο Μερτς – Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»
Νέες δηλώσεις 12.01.26

Καταδικάζει τη βία κατά των διαδηλωτών στο Ιράν ο Μερτς - Η Κίνα καλεί σε «ειρήνη», ενάντια σε ξένη «ανάμιξη»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς μίλησε για την κατάσταση στο Ιράν κατά την επίσκεψή του στην Ινδία - Το Πεκίνο κάλεσε όλες τις πλευρές να βοηθήσουν για να επιστρέψει η ηρεμία

Σύνταξη
Από πρακτικό ρούχο ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης – Η εξέλιξη του πουλόβερ
(Μ)πλέξιμο 12.01.26

Από πρακτικό ρούχο ψαράδων σε σύμβολο κοινωνικής θέσης - Η εξέλιξη του πουλόβερ

Η άφιξη του βαρύ χειμώνα μας κάνει να σκεφτούμε αυτό το βασικό είδος στη ντουλάπα του καθενός από εμάς, το πουλόβερ, το οποίο παίζει από πολυτελείς έως προσιτές εκδοχές αφήνοντας κι αυτό με τη σειρά του μια υποσημείωση ταυτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι
On Field 12.01.26

Ο κλήρος έπεσε στον Μάιλι

Ο 19χρονος μέσος της Νιούκαστλ είναι ότι πιο… κοντινό στον σούπερ σταρ της Άρσεναλ, Ντέκλαν Ράις και πολλοί θεωρούν πως θα τον ξεπεράσει

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη
Ελλάδα 12.01.26

Καμίνια: Τρεις κουκουλοφόροι λήστεψαν με την απειλή λοστού 97χρονη και την κόρη της – Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη

Οι δράστες μπήκαν στο σπίτι των δύο γυναικών στα Καμίνια τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, τις ακινητοποίησαν και άρπαξαν χρήματα και χρυσαφικά

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση – Εκατοντάδες οι νεκροί
Μέση Ανατολή 12.01.26

Ιράν: Βία και καταστολή, με φόντο τις απειλές Τραμπ για επέμβαση - Εκατοντάδες οι νεκροί

Ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 640, ενώ που η χώρα έχει αποκλειστεί από τον υπόλοιπο κόσμο. Πολεμικό το κλίμα Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, καθώς ο Τραμπ απειλεί με στρατό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άγιος Δημήτριος: Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς – Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση
Άγιος Δημήτριος 12.01.26

Αρχηγός ομάδας χούλιγκαν ο 39χρονος που δέχθηκε πυροβολισμούς - Είχε συλληφθεί για εγκληματική οργάνωση

Ο 39χρονος που τραυματίστηκε στο πόδι, έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν με έντονη δραστηριότητα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου ως αρχηγός συνδέσμου οπαδών ενώ εξετάζεται η σχέση του και με κυκλώματα της αλβανικής μαφίας

Σύνταξη
Μπλόκα: «Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό – Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης
«Βροχή» τα «όχι» 12.01.26 Upd: 20:56

«Ναυάγησε» η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Καταγγέλλουν την κυβέρνηση για απόπειρα διάσπασης

«Παγώνει» το μονοπάτι του διαλόγου με ευθύνη της κυβέρνησης. Η στρατηγική των «δύο ραντεβού» δυναμίτισε το κλίμα. Πολιτικό «παιχνίδι» με τα μπλόκα. «Μας εμπαίζουν» καταγγέλλουν οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων. Η πρώτη αντίδραση κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ
On Field 12.01.26

Στο «κυνήγι» του Γιούργκεν Κλοπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι αποφασισμένη να δελεάσει τον Γιούργκεν Κλοπ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα μιλήσει με τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!
Ποδόσφαιρο 12.01.26

Τέλος από τη Ρεάλ ο Τσάμπι Αλόνσο, αναλαμβάνει ο Αρμπελόα!

Ραγδαίες εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απώλεια του Σούπερ Καπ από τη Μπαρτσελόνα. Παρελθόν αποτελεί ο Τσάμπι Αλόνσο και τη θέση του στον πάγκο της βασίλισσας αναλαμβάνει ο Αλβάρο Αρμπελοα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»
Δίκη υποκλοπών 12.01.26

Η ιδιαιτέρα του Μπίτζιου κάρφωσε τον Λαβράνο για την Krikel επιβεβαιώνοντας τον Τρίμπαλη για την «κάλυψη της ΝΔ»

Η Λίνα Κατσούδα, πρώην ιδιαιτέρα του Φέλιξ Μπίτζιου, επιβεβαίωσε ότι στην Krikel ακουγόταν από όλους ότι «όσο η ΝΔ είναι στα πράγματα δεν θα έχουμε τίποτα να φοβηθούμε» και κατέρριψε τους ισχυρισμούς του Γιάννη Λαβράνου περί «καμίας σχέσης» με την εταιρεία, όπως και τις άδειες εξαγωγής κατασκοπευτικού λογισμικού

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη
Πολιτική Γραμματεία 12.01.26

Πλώρη για τις εκλογές με ανοιχτά μέτωπα βάζει η Καρυστιανού – Τα «θα» στον δρόμο προς την κάλπη

Μετά την προαναγγελία ίδρυσης νέου κόμματος η Μαρία Καρυστιανού προχωρά ένα βήμα παρακάτω δηλώνοντας πρόθεση συμμετοχής στις επόμενες εκλογές όποτε και αν γίνουν ενώ τα πρώτα «θα» αφορούν το πρόγραμμα που… έρχεται. Γενικόλογη υπόσχεση για ιδέες και προτάσεις… προσεχώς και ανοιχτό το θέμα παραίτησής της από τον Σύλλογο «Τέμπη 2023», αν της ζητηθεί.

Σύνταξη
Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social
1933-1945 12.01.26

Ναζιστικά έργα τέχνης, μια προκλητική διαφήμιση και παιχνίδια με τους Τραμπιστές – Η «γερμανική ελίτ» του Χίτλερ στο Truth Social

Η German Art Gallery (GAG), η οποία ειδικεύεται σε έργα τέχνης που άνηκαν σε Ναζί, πυροδότησε αντιδράσεις έπειτα από την απόφαση της να «εισβάλλει» με το αζημίωτο στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες
Βία και απειλές 12.01.26

Ιράν: Αυξάνεται ο απολογισμός των θυμάτων της καταστολής –Το καθεστώς ζητά εξηγήσεις από Ευρωπαίους διπλωμάτες

Οι νεκροί στο Ιράν έχουν ξεπεράσει τους 648, ενώ ανεπιβεβαίωτες αναφορές μιλούν ακόμη και για χιλιάδες θύματα. Πληροφορίες για επιδρομές σε σπίτια πολιτών που έχουν δορυφορικό ίντερνετ και συλλήψεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου
Αλλαγή σκηνικού 12.01.26

Εξελίξεις στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη – «Είπα αυτά που μου είχαν υποδείξει…» λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τον θάνατο του Παναγιωτάκη - Τι υποστηρίζει τώρα η κατηγορούμενη

Σύνταξη
Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.01.26

Στην Κομισιόν έφτασαν τα ερωτήματα για τον Γιάννη Αλαφούζο, τις Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime και τον «σκιώδη στόλο» που σπάει τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση Λιθουανού ευρωβουλευτή για το εάν εξετάζεται η επιβολή κυρώσεων σε βάρος των ναυτιλιακών εταιρειών Okeanis Eco Tankers και Kyklades Maritime συμφερόντων του Γιάννη Αλαφούζου

Ειδικός Συνεργάτης
Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο
Ελλάδα 12.01.26

Φοινικούντα: Η απολογία του ανιψιού για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ – Το ChatGTP και η συνάντηση στο καζίνο

Το MEGA και η εκπομπή Live News παρουσιάζουν όλα όσα ισχυρίστηκε ο ανιψιός του δολοφονημένου επιχειρηματία ενώπιον της ανακρίτριας πριν προφυλακιστεί κατηγορούμενος για ηθική αυτουργία.

Σύνταξη
H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;
Go Fun 12.01.26

H εκδίκηση του πιγκουίνου – Το αυστηρό μαύρο κυριάρχησε στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Γιατί;

Στις Χρυσές Σφαίρες 2026 ο performative male πέθανε με κρότο και η επιστροφή του αυστηρού μαύρου να κυριαρχεί με πολλούς να μιλάνε για μια συντητηρική στροφή σε παραδοσιακές αξίες και άλλους για την επέλαση του recessioncore

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ
On Field 12.01.26

Ο Μάικλ Κάρικ νέος προπονητής της Γιουνάιτεντ – Γιατί η αγγλική ομάδα άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Σόλσκιερ

Ο Σόλσκιερ ήταν το φαβορί για τον πάγκο της αγγλικής ομάδας, αλλά τελικά η διοίκηση του συλλόγου άφησε στα… κρύα του λουτρού τον Νορβηγό, επιλέγοντας τον παλαίμαχο μέσο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ
Επιστήμες 12.01.26

Απολιθώματα στην Καζαμπλάνκα ίσως ανήκουν στον κοινό πρόγονο των Homo sapiens και των Νεάντερταλ

Τα οστά ανήκουν σε αρχαϊκό είδος ανθρώπου που έζησε όταν η ανθρώπινη εξελικτική γραμμή χωριζόταν στους Homo sapiens, τους Νεάντερταλ και τους Ντενίσοβαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 12.01.26

Κ. Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση υπέγραψε τη συμφωνία με τη Mercosur χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα»

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Καταγγέλλει την κυβέρνηση ότι «υπέγραψε χωρίς διαπραγμάτευση και ανταλλάγματα, όπως κάνει πάντα».

Σύνταξη
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
