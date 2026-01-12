Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο

Ένας αριστερός ηγέτης της Νότιας Αμερικής καλεί τους οπαδούς του να συσπειρωθούν σε δημόσιες πλατείες σε όλη τη χώρα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία της χώρας του και να καταδικάσουν τις λεκτικές επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγορεί τον ηγέτη ότι πλημμυρίζει προσωπικά τους αμερικανικούς δρόμους με παράνομα ναρκωτικά και επιβάλλει κυρώσεις εναντίον του και της συζύγου του. Οι απειλές για στρατιωτική δράση ακολουθούνται από τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών.

Κάποιος θα φανταζόταν ότι αυτή είναι μια περιγραφή της κλιμάκωσης των εντάσεων που οδήγησαν στην επιδρομή των ειδικών δυνάμεων στις 3 Ιανουαρίου στο Καράκας για τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας, Νικολά Μαδούρο, και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν διάφορες ποινικές κατηγορίες στη Νέα Υόρκη.

Ωστόσο, ένα παρόμοιο σενάριο εκτυλίσσεται στην Κολομβία τον τελευταίο χρόνο, οδηγώντας σε μια σειρά προσβολών και απειλών μεταξύ του Τραμπ και του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, του πρώτου αριστερού ηγέτη της χώρας.

Η Σάντρα Μπόρδα, πολιτικός αναλυτής του Πανεπιστημίου των Άνδεων, δήλωσε: «Ο Τραμπ κάνει στον Πέτρο το ίδιο που έκανε στον Μαδούρο, δηλαδή τον συνδέει άμεσα ως πρόσωπο με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών».

Παρά τις ομοιότητες, η Κολομβία δεν είναι η Βενεζουέλα και ο Πέτρο δεν είναι ο Μαδούρο.

Ίδια περιοχή, άλλη ιστορία

Ενώ ο Μαδούρο θεωρείται ευρέως ότι έκλεψε τις περσινές εκλογές από την αντιπολίτευση, η εκλογική νίκη του Πέτρο το 2022 δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ενώ ο Πέτρο δεν αντιμετωπίζει καμία τέτοιου είδους κατηγορία, σύμφωνα με τον Guardian.

Οι βαθιές θεσμικές σχέσεις μεταξύ της Κολομβίας και των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων των ΗΠΑ είναι ασύγκριτες στη Λατινική Αμερική.

Παρόλα αυτά, οι εντάσεις μεταξύ Κολομβίας και ΗΠΑ έφτασαν στο αποκορύφωμά τους αυτή την εβδομάδα, όταν ο Τραμπ απείλησε με στρατιωτική δράση κατά της Κολομβίας παρόμοια με την επιχείρηση στο Καράκας και ισχυρίστηκε ότι ο Πέτρο είναι «ένας άρρωστος άνθρωπος που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σε απάντηση, ο Πέτρο, πρώην αντάρτης, δήλωσε: «Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο... αλλά για την πατρίδα θα το κάνω».

Κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη, αλλά καθώς ετοιμαζόταν να απευθυνθεί στο πλήθος, συνδέθηκε με τον Τραμπ, με τον οποίο μίλησε για μια ώρα.

Η κλήση, την οποία το υπουργείο Εξωτερικών της Κολομβίας χαρακτήρισε ως «καλή συνάντηση», φάνηκε να εκτονώνει την ένταση.

Ο Τραμπ δήλωσε σε μια ανάρτηση στο Truth Social ότι ήταν «τιμή» να μιλήσει με τον Πέτρο και ότι είχε προσκαλέσει τον Κολομβιανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο.

Με νύχια και με δόντια κρατάνε τις διπλωματικές σχέσεις

Η Σίνθια Άρνσον, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins και ειδική στις σχέσεις Κολομβίας-ΗΠΑ, δήλωσε:

«Χρειάστηκαν τιτάνιες προσπάθειες από τους διπλωμάτες της Κολομβίας και των ΗΠΑ για να αποτραπεί η κατάρρευση των σχέσεων».

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν βαθιές διαφορές μεταξύ των δύο ηγετών και η εχθρότητα χρονολογείται από τις πρώτες ημέρες της δεύτερης διακυβέρνησης Τραμπ.

Μετανάστες, ναρκωτικά και Παλαιστίνη

Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, ο Πέτρο δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα αρνηθεί να δεχτεί αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που μεταφέρουν απελαθέντες Κολομβιανούς πολίτες, απαιτώντας να αντιμετωπίζονται με «αξιοπρέπεια και σεβασμό».

Ο Τραμπ αντέδρασε επιβάλλοντας δασμό 25% σε όλα τα κολομβιανά προϊόντα και ανακαλώντας τις αμερικανικές βίζες ορισμένων κυβερνητικών αξιωματούχων. Αφού κατέληξαν σε συμφωνία για τις πτήσεις, οι ΗΠΑ υποχώρησαν όσον αφορά τους δασμούς.

Τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ «αφαίρεσαν την πιστοποίηση» από την Κολομβία για ανεπαρκή καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, επικαλούμενες την απότομη αύξηση της παραγωγής κοκαΐνης και κατηγορώντας «τις αποτυχίες και την ανικανότητα του Γκουστάβο Πέτρο και του στενού του κύκλου».

Παρά την αφαίρεση της πιστοποίησης, μια παρέκκλιση επέτρεψε τη συνέχιση της αμερικανικής βοήθειας προς την Κολομβία.

Μια εβδομάδα αργότερα, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο στάθηκε σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης, με ένα μεγάφωνο στο χέρι, απευθυνόμενος σε μια συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης και κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούουν σε παράνομες διαταγές των διοικητών τους. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη βίζα του για τις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, επέβαλε οικονομικές κυρώσεις στον Πέτρο, τη σύζυγό του, τον γιο του και τον υπουργό Εσωτερικών, Αρμάντο Μπενεντέτι, για αυτό που το υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε ως «τη συμμετοχή τους στο παγκόσμιο εμπόριο παράνομων ναρκωτικών».

Before flying home to Bogotá on Friday night, Colombian President Gustavo Petro was asked in New York how an “international army to liberate Palestine” could be created. He replied that it could be done “quite easily” with a two-thirds UN General Assembly vote (through the… pic.twitter.com/ARwMQBKopT — Drop Site (@DropSiteNews) September 29, 2025

Ανυπόστατες οι κατηγορίες για την ανάμειξη του Πέτρο

Αν και η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Πέτρο, ο οποίος εξελέγη το 2022, εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή τη δραστηριότητα.

Το εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από παράνομες ένοπλες ομάδες, όπως η Gulf Clan, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και διαφωνούντες κλάδοι της ανταρτικής ομάδας Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Farc), τα περισσότερα μέλη της οποίας αποστρατεύτηκαν μετά από ειρηνευτική συμφωνία το 2016.

Η κυβέρνηση του Πέτρο έχει κατασχέσει πρωτοφανείς ποσότητες κοκαΐνης – 836,8 τόνους μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025 – αλλά αυτές οι επιτυχίες έχουν επισκιάσει την αυξανόμενη καλλιέργεια κόκας και το δυναμικό παραγωγής κοκαΐνης, το οποίο το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) εκτιμά σε 3.000 τόνους το 2024, αν και τα επίσημα στοιχεία δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να βομβαρδίζουν «ύποπτα» σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό, ο Πέτρο κατηγόρησε αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης ότι «διέπραξαν φόνο και παραβίασαν την κυριαρχία μας στα χωρικά ύδατα».

Σύμφωνα με τον Μπενεντέτι, η διακίνηση ναρκωτικών ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πέτρο και Τραμπ, με τον Κολομβιανό πρόεδρο να ζητά τη συνεργασία των ΗΠΑ στην καταπολέμηση των μαχητών του ELN, οι οποίοι συχνά περνάνε στη Βενεζουέλα όταν δέχονται επιθέσεις στην Κολομβία.

Ο Πέτρο και η επαναστατική του ιστορία

Μέχρι την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ των προέδρων, η τολμηρή συμπεριφορά του Πέτρο τον είχε καταστήσει στόχο του Τραμπ και των μελών της κυβέρνησής του.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος φαίνεται να ευδοκιμεί στις συγκρούσεις.

Η επαναστατική φύση του Πέτρο ξεκίνησε όταν εντάχθηκε στην ομάδα αστικής ανταρσίας M-19 σε ηλικία 17 ετών. Ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική πτέρυγα της οργάνωσης.

Όταν επιλέχθηκε να υπηρετήσει ως διαμεσολαβητής της πόλης του το 1981, ήταν ήδη ενεργό αλλά μυστικό μέλος της M-19. Το 1985 συνελήφθη από τον στρατό για κατοχή όπλων – τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, του είχαν φυτέψει – και υποβλήθηκε σε τέσσερις ημέρες βασανιστηρίων από τον στρατό. Ο Πέτρο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ποτέ συμμετάσχει σε μάχες.

Estos dos personajes asesinos y vinculados narcos, terroristas y a golpes de estado en sus respectivos países, son quienes se atreven tildar de «golpistas» a otros. Gustavo #Petro / M19 (Golpe de Estado #Colombia 1985)

Nicolás #Maduro / Chavismo (Golpe de Estado #Venezuela 1992) pic.twitter.com/Oog9syvMP1 — Verdad es Poder🇺🇸🇵🇷 (@VerdadEsPoder) November 3, 2025

Από το αντάρτικο στην πολιτική

Η M-19 ήταν από τις πρώτες αντάρτικες ομάδες που αποστρατεύτηκαν το 1990 και αναζήτησαν ρόλο στην παραδοσιακή πολιτική μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Αφού συνέβαλε στη σύνταξη ενός νέου συντάγματος, ο Πέτρο κέρδισε μια έδρα στο Κογκρέσο, ξεκινώντας μια μακρά νομοθετική καριέρα, κατά την οποία κέρδισε τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο εκπρόσωπο το 2002.

Από τη θέση του στο Κογκρέσο, ο Πέτρο παρουσίασε αποδείξεις για συμπαιγνία μεταξύ πολιτικών και ηγετών των δεξιών παραστρατιωτικών ομάδων, που εμπλέκονταν σύμμαχοι του τότε προέδρου, Άλβαρο Ούριμπε.

Πολλοί από αυτούς που κατηγόρησε ο Πέτρο τελικά καταδικάστηκαν.

Ο Πέτρο εξελέγη δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας, Μπογκοτά, το 2011 για μια ταραχώδη τετραετή θητεία, κατά τη διάρκεια της οποίας απομακρύνθηκε προσωρινά από το αξίωμά του από τον γενικό επιθεωρητή της χώρας.

Μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να εκλεγεί πρόεδρος, εξελέγη στην κορυφαία θέση της χώρας το 2022.

Colombian President Gustavo Petro said President Trump allowed him to speak for 40 of the 55 minutes of their first ever phone call, joking that he was “Latin American” while Trump was «very American, pragmatic.» Petro said the conversation gave him the opportunity to present a… pic.twitter.com/51ym3NhP6w — CBS News (@CBSNews) January 9, 2026

Επικίνδυνα παιχνίδια

Η Μπόρντα είπε ότι η επιθετικότητα του Κολομβιανού προέδρου θα μπορούσε να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

«Αν ο Πέτρο επιμείνει να προκαλεί τον Τραμπ, αυτό θα έχει μεγαλύτερο πολιτικό κόστος όσον αφορά την εσωτερική πολιτική διαδικασία», είπε.

Η Κολομβία θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές τον Μάρτιο και τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Μάιο. Ο Πέτρο, του οποίου η θητεία λήγει στις 7 Αυγούστου, δεν μπορεί συνταγματικά να διεκδικήσει δεύτερη θητεία.

Ο Ίσακσον είπε ότι μια επιθετική στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Κολομβία θα μπορούσε να ενισχύσει τον αριστερό υποψήφιο, Ιβάν Σεπέδα.

«Αυτή η νέα επιθετική στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένα τέλειο θέμα για την αριστερά», είπε.

Αντιδρώντας στις απειλές των ΗΠΑ για στρατιωτική δράση στη χώρα, η δεξιά υποψήφια Παλόμα Βαλένθια, του κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο, δήλωσε στο X: «Η νομική και πολιτική πραγματικότητά μας είναι διαφορετική από αυτή της Βενεζουέλας. Θα νικήσουμε τον [Πέτρο] και τους διαδόχους του με ψήφους στις κάλπες… χωρίς την παρέμβαση κανενός».

Η εχθρότητα μεταξύ του Πέτρο και του Τραμπ πιθανότατα δεν θα εξαφανιστεί με ένα τηλεφώνημα, και ο Μαδούρο μίλησε με τον Τραμπ λιγότερο από δύο μήνες πριν από τη σύλληψή του.

Ωστόσο, ο Μπόρδα δήλωσε ότι η συνομιλία και η ανακοινωμένη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ήταν «ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».