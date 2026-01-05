«Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο, αλλά αν χρειαστεί θα το κάνω», απαντά ο Κολομβιανός πρόεδρος στις απειλές του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ομόλογός του από την Κολομβία έχουν εντείνει τον πόλεμο των λέξεων, αυξάνοντας περαιτέρω τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων στη Βενεζουέλα με σκοπό την απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο από την εξουσία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με παρόμοια στρατιωτική δράση εναντίον της Κολομβίας, λέγοντας ότι η χώρα της Νότιας Αμερικής είναι «επίσης πολύ άρρωστη» και «διοικείται από έναν άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παράγει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Έχει εργοστάσια κοκαΐνης και δεν θα το κάνει για πολύ καιρό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

🚨HOLY COW: Colombian President Gustavo Petro just went after Trump: “A clan of pedophiles wants to destroy our democracy. To keep Epstein’s list from coming out, they send warships to kill fishermen & threaten our neighbor with invasion for their oil.» pic.twitter.com/drzshc0zLD — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 4, 2026

Επιθετική ρητορική και ανυπόστατες δηλώσεις από τον Τραμπ

Αν και η Κολομβία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος εξελέγη το 2022, εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την επιχείρηση.

Η χώρα είναι από καιρό στενός εταίρος των ΗΠΑ στον αγώνα κατά του εμπορίου ναρκωτικών και απολάμβανε τη στήριξη και των δύο κομμάτων στην Ουάσινγκτον, αλλά οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί δραματικά από την ανάληψη της εξουσίας από τον Τραμπ.

Το εμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από παράνομες ένοπλες ομάδες, όπως η Golf Clan, ο Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ELN) και διαφωνούντες κλάδοι της ανταρτικής ομάδας Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (Farc), τα μέλη της οποίας αποστρατεύτηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους μετά τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να προβεί σε στρατιωτική επέμβαση παρόμοια με αυτή στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Μου ακούγεται καλή ιδέα».

Ο Πέτρο, πρώην αριστερός αντάρτης που αποστρατεύτηκε τη δεκαετία του 1990, απέρριψε τις κατηγορίες, λέγοντας:

«Δεν είμαι παράνομος και δεν είμαι ναρκέμπορος.

Ο Τραμπ μιλάει χωρίς να γνωρίζει. Σταματήστε να με συκοφαντείτε», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X.

«Αν [οι ΗΠΑ] βομβαρδίσουν τους αγρότες, θα γίνουν χιλιάδες οι αντάρτες στα βουνά. Και αν συλλάβουν τον πρόεδρο που αείναι αγαπητός και σεβαστός από μεγάλο μέρος της χώρας, θα εξαπολύσουν τον «ιαγουάρο» του λαού», προειδοποίησε ο Πέτρο.

Ο Πέτρο πέρασε μέρος από τα νιάτα του ως μέλος της αριστερής ανταρτικής ομάδας M-19, αλλά δεν πιστεύεται ότι συμμετείχε ποτέ σε μάχες. Μετά την αποστράτευσή του, συμμετείχε στη σύνταξη ενός νέου συντάγματος το 1991 και αργότερα έγινε ένας σεβαστός νομοθέτης. Ήταν δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας πριν εκλεγεί πρόεδρος.

«Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο… αλλά για την πατρίδα θα ξαναπιάσω τα όπλα», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Πέδρο Αρνούλφο Σάντσεθ, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι η ασφάλεια του προέδρου έχει ενισχυθεί.

Μία ηχηρή φωνή κατά του Τραμπ στη Λατινική Αμερική

Ο αριστερός ηγέτης, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία το 2022, έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, τον οποίο έχει επανειλημμένα καταδικάσει ως «γενοκτονία».

Ο Πέτρο διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ το 2024, επικαλούμενος τις ενέργειες της «γενοκτονικής» κυβέρνησής του στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων που ζητούσαν βοήθεια, οι οποίες, όπως είπε, θύμιζαν το Ολοκαύτωμα.

Τον Ιούλιο, επέβαλε εκ νέου πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών άνθρακα προς το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι η Κολομβία «δεν θα είναι συνένοχη» στη γενοκτονία του Ισραήλ.

“There is no superior race. There is no ‘chosen people of God’. It is neither the United States nor Israel. The ‘chosen people of God’ is all of humanity.” — President of Colombia, Gustavo Petropic.twitter.com/3H2vfOdsCm — ADAM (@AdameMedia) January 5, 2026

Πολλοί από την δεξιά αντιπολίτευση της Κολομβίας έχουν συμμαχήσει με τον Τραμπ, αλλά φωνές από όλο το πολιτικό φάσμα έχουν απορρίψει τις απειλές για επίθεση των ΗΠΑ στην Κολομβία.

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του Πέτρο τον Σεπτέμβριο, αφού κάλεσε τους Αμερικανούς στρατιώτες να μην υπακούουν σε παράνομες διαταγές. Τον Οκτώβριο, επέβαλαν οικονομικές κυρώσεις στον Πέτρο, τη σύζυγό του και αρκετούς στενούς συνεργάτες του.

Την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ ενίσχυαν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική και βομβάρδιζαν ύποπτα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών για να ασκήσουν πίεση στον Μαδούρο της Βενεζουέλας, οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίσης επιθέσεις σε σκάφη στην ανατολική περιοχή του Ειρηνικού, ανοικτά των ακτών της Κολομβίας.