Οι ΗΠΑ έπληξαν ένα ακόμα πλοίο στον Ειρηνικό Ωκεανό την Τετάρτη, εν μέσω της κλιμακούμενης επίθεσης του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα και την Κολομβία τις οποίες κατηγορεί ότι «γεμίζουν με ναρκωτικά» τη χώρα του.

Από την επίθεση που έλαβε χώρα την Τετάρτη σε ένα πλοίο που σύμφωνα με τις ΗΠΑ «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι, όπως είπε ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Την προηγούμενη μέρα οι ΗΠΑ έπληξαν ακόμα ένα σκάφος στον Ειρηνικό σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Οι επιθέσεις είναι η όγδοη και η ένατη από τις 2 Σεπτεμβρίου – αλλά οι πρώτες σε ύδατα του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι περισσότερες αμερικανικές επιθέσεις έχουν γίνει στην Καραϊβική Θάλασσα.

«Σήμερα, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε άλλη μια θανατηφόρα επίθεση σε ένα σκάφος που λειτουργούσε από μια Ορισμένη Τρομοκρατική Οργάνωση», δημοσίευσε ο Χέγκσεθ στο X.

«Αυτές οι επιθέσεις θα συνεχιστούν, μέρα με τη μέρα. Δεν πρόκειται απλώς για διακινητές ναρκωτικών – πρόκειται για ναρκοτρομοκράτες που φέρνουν θάνατο και καταστροφή στις πόλεις μας», συνέχισε ο Χέγκσεθ.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα σκάφος να πιάνει φωτιά αφού χτυπήθηκε από αμερικανική βόμβα. Στη συνέχεια φαίνονται επιπλέοντα αντικείμενα στο νερό τα οποία γίνονται στόχος μια δεύτερης αεροπορικής επιδρομής.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific. The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

Απειλές Τραμπ για χερσαία επέμβαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει τη νόμιμη εξουσία να συνεχίσει να βομβαρδίζει σκάφη σε διεθνή ύδατα, αλλά είπε ότι μπορεί να απευθυνθεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ εάν αποφασίσει να προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις.

«Μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό, και αν το κάνουμε από ξηράς, μπορούμε να επιστρέψουμε στο Κογκρέσο», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Τετάρτη.

Είπε ότι η κυβέρνησή του ήταν «απόλυτα προετοιμασμένη» να επεκτείνει τις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών στην ξηρά, κάτι που θα σηματοδοτούσε μια σημαντική κλιμάκωση.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις αμερικανικές επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη μεταφοράς ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης επίθεσης σε ένα σκάφος στην Καραϊβική.

Δύο άνδρες που επέζησαν από μια επίθεση την περασμένη εβδομάδα και επαναπατρίστηκαν στην Κολομβία και τον Ισημερινό.

Η κυβέρνηση του Ισημερινού αργότερα άφησε ελεύθερο έναν άνδρα λέγοντας ότι δεν υπήρχαν στοιχεία για αδίκημα. Ο άλλος άνδρας, από την Κολομβία, φέρεται να παραμένει νοσηλευόμενος.

Ανεβαίνει η ένταση και με την Κολομβία

Η είδηση ​​της επίθεσης έρχεται καθώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κολομβιανής κυβέρνησης του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο, τον οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε «τραμπούκο και κακό».

«Καλύτερα να προσέχει, αλλιώς θα λάβουμε πολύ σοβαρά μέτρα εναντίον του και της χώρας του», είπε ο Τραμπ. «Έχει οδηγήσει τη χώρα του σε μια παγίδα θανάτου».

Την Κυριακή, ο Τραμπ κατήγγειλε τον Πέτρο ως «ηγέτη παράνομων ναρκωτικών» που «ενθαρρύνει έντονα την μαζική παραγωγή ναρκωτικών, σε μεγάλα και μικρά χωράφια, σε όλη την Κολομβία».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα προσφέρουν πλέον επιδοτήσεις στην Κολομβία, η οποία ιστορικά υπήρξε ένας από τους στενότερους συμμάχους της στη Λατινική Αμερική.

Μέχρι σήμερα, Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δώσει λίγες λεπτομέρειες σχετικά με τις ταυτότητες όσων σκοτώθηκαν στις επιδρομές ή σε ποιες οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών φέρονται να ανήκουν.

Περίπου 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, καθώς και δεκάδες στρατιωτικά αεροσκάφη και πλοία, έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική στο πλαίσιο της επιχείρησης.