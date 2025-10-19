ΗΠΑ: Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «παράνομο ναρκοηγέτη» τον πρόεδρο της Κολομβίας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι αναστέλλει την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Κολομβία, κατηγορώντας τον πρόεδρο της χώρας Γουστάβο Πέτρο ότι δεν καταπολεμά το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

«Από σήμερα αυτές οι πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή πληρωμών ή επιδοτήσεων δεν θα καταβάλλονται» στην Κολομβία, έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social –κατά την προσφιλή του συνήθεια με κεφαλαία γράμματα — χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες επιδοτήσεις ή βοήθεια αναφέρεται.

Παράλληλα ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Πέτρο «παράνομο ναρκοηγέτη», ο οποίος «δεν κάνει τίποτε για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών στην Κολομβία.

«Στόχος αυτής της παραγωγής ναρκωτικών είναι η πώληση τεράστιων ποσοτήτων στις ΗΠΑ, προκαλώντας θάνατο, καταστροφή και χάος», υπογράμμισε στην ανάρτησή του.

Η αντίδραση του Τραμπ έρχεται αφού ο Πέτρο κατηγόρησε χθες Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας και σκότωσαν έναν ψαρά στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική, τις οποίες η Ουάσινγκτον παρουσιάζει ως εκστρατεία για την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών.