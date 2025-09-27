newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
ΗΠΑ: Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο – Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο – Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ

Την ανακοίνωση για την ανάκληση της βίζας του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έκανε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο επειδή «προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία» χθες στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά στον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση X.

«Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας»

Ο Πέτρο, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σε πλήθος έξω από την έδρα του ΟΗΕ: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των ΗΠΑ να μην στρέφουν τα όπλα τους στους ανθρώπους. Παρακούστε τις εντολές του (προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας!»

Την Τρίτη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» στη Γάζα και ζήτησε να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.

Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

