ΗΠΑ: Ανακαλούν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο – Τι εξόργισε τον Ντόναλντ Τραμπ
Την ανακοίνωση για την ανάκληση της βίζας του προέδρου της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο έκανε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ
- Τέσσερα άτομα αιμόφυρτα στο ΚΑΤ έπειτα από άγρια συμπλοκή στη Μεταμόρφωση
- Χτύπησε και έγδυσε τη σύντροφό του τη μέση της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας
- Λαμία: Θύμα άγριας επίθεσης από τον γιο της έπεσε 80χρονη – Νόμισε ότι πείραξε τον σκύλο του
- ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Οι ΗΠΑ θα ανακαλέσουν τη βίζα του Κολομβιανού προέδρου Γκουστάβο Πέτρο επειδή «προέτρεψε Αμερικανούς στρατιώτες να παρακούσουν εντολές και να υποκινήσουν βία» χθες στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά στον Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
«Θα ανακαλέσουμε τη βίζα του Πέτρο λόγω των απερίσκεπτων και εμπρηστικών ενεργειών του», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση X.
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
«Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας»
Ο Πέτρο, που βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε σε πλήθος έξω από την έδρα του ΟΗΕ: «Ζητώ από όλους τους στρατιώτες του στρατού των ΗΠΑ να μην στρέφουν τα όπλα τους στους ανθρώπους. Παρακούστε τις εντολές του (προέδρου Ντόναλντ) Τραμπ. Υπακούστε στις εντολές της ανθρωπότητας!»
Την Τρίτη, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Πέτρο επιτέθηκε φραστικά κατά του Τραμπ, λέγοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «συνένοχος στη γενοκτονία» στη Γάζα και ζήτησε να κινηθεί «ποινική διαδικασία» σε βάρος του Τραμπ για τα φονικά πλήγματα στην Καραϊβική με στόχο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά.
- «Ο μικρός πετάχτηκε, δεν πρόλαβα να αντιδράσω» – Τι είπε η οδηγός του ΙΧ που παρέσυρε τον μαθητή στην Ηγουμενίτσα
- Ελαιοκανθάλη & Χοληστερίνη: Ο φυσικός σύμμαχος της καρδιάς μας
- Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
- Super Cup: Ολυμπιακός και Προμηθέας κοντράρονται για την πρώτη κούπα της σεζόν
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
- Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις