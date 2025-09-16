Η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πλέον την Μπογοτά σύμμαχο στον αγώνα εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών, δήλωσε χθες Δευτέρα ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο σοσιαλδημοκράτης Γουστάβο Πέτρο (στις φωτογραφίες αρχείου από laverdadnoticias.com, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Πέτρο).

Η απόφαση της Ουάσιγκτον θα στερήσει από την Κολομβία χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων σε ετήσια βάση

#Urgente El presidente Gustavo Petro reveló en el consejo de ministros que Estado Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas “después de decenas de muertos de policías, soldados y gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína”. pic.twitter.com/vBjDq9fGLA — La FM (@lafm) September 16, 2025

«Οι ΗΠΑ μας αφαίρεσαν την πιστοποίηση (σ.σ. του συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών) μετά τον θάνατο δεκάδων αστυνομικών και στρατιωτών» που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ και οργανώσεων επιδιδόμενων στην εμπορία ουσιών, στηλίτευσε ο κεντροαριστερός πρόεδρος κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου του.

Η απόφαση θα στερήσει από την Κολομβία χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.

Under Petro’s misguided leadership, coca cultivation & cocaine production in Colombia has increased to historic levels. The U.S. is grateful to Colombian law enforcement and security forces who confront the narco-terrorists and we commend their courage, skills & sacrifices. — Department of State (@StateDept) September 16, 2025

Δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε απόφασή του χθες πως το Αφγανιστάν, η Βολιβία, η Μιανμάρ, η Κολομβία και η Βενεζουέλα θα προστεθούν σε κατάλογο χωρών που η κυβέρνησή του θεωρεί πως «εμφανώς» δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει συμφωνιών για την καταπολέμηση των ναρκωτικών τους προηγούμενους 12 μήνες, κάτι που πιθανόν θα σημάνει τη διακοπή χρηματοδοτήσεων προς κάποιες ή όλες για τον σκοπό αυτόν.