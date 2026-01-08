Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, λίγες μέρες μετά τις απειλές που απηύθυνε προς τη νοτιοαμερικανική χώρα, σε συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα που κατέληξαν στη απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

«Ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση με τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκτίμησα την κλήση και τον τόνο του και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο εγγύς μέλλον. Γίνονται διευθετήσεις μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον». Η κολομβιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κλήση, η οποία διήρκεσε 35 λεπτά, και την χαρακτήρισε «καλή και θετική».

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Κολομβία, το Μεξικό και την Κούβα για παρέμβαση των ΗΠΑ τις ημέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να αναφέρεται την Κυριακή στον Πέτρο ως «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα». Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία, ο Τραμπ απάντησε «μου ακούγεται καλό».

Συνάντηση Τραμπ – Πέτρο, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει την Κολομβία και έχει χλευάσει τον Πέτρο και στο παρελθόν. Τον περασμένο μήνα, είπε στον Πέτρο «καλύτερα να προσέχει τα νώτα του». Μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου, ο Πέτρο κάλεσε τους Κολομβιανούς να υπερασπιστούν την «εθνική κυριαρχία» και προειδοποίησε για την αμερικανική επέμβαση.

«Αν βομβαρδίσετε τους αγρότες, χιλιάδες αντάρτες θα επιστρέψουν στα βουνά», δήλωσε ο Πέτρο, σύμφωνα με την εφημερίδα The City Paper Bogota. «Και αν συλλάβετε τον πρόεδρο που ένα μεγάλο μέρος του λαού μου θέλει και σέβεται, θα εξαπολύσετε τον «ιαγουάρο» του λαού». «Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο… αλλά για την πατρίδα θα ξαναπιάσω τα όπλα», πρόσθεσε.

«Μια συμμορία παιδεραστών θέλει να καταστρέψει τη δημοκρατία μας. Για να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση της λίστας του Έπσταϊν, στέλνουν πολεμικά πλοία για να σκοτώσουν ψαράδες και απειλούν τους γείτονές μας με εισβολή για το πετρέλαιο τους» είπε ο Γκουστάβο Πέτρο την Κυριακή.

Ο Πέτρο ανέπτυξε 30.000 κολομβιανούς στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων της χώρας με τη Βενεζουέλα την Κυριακή. Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης το Μεξικό και την Κούβα, απειλώντας να στείλει το στρατό να κυνηγήσει τους ηγέτες των καρτέλ στο πρώτο και υπονοώντας ότι η κυβέρνηση της Κούβας είναι «έτοιμη να πέσει» χωρίς τη Βενεζουέλα.