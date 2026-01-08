newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 04:15

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την Τετάρτη με τον πρόεδρο της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, λίγες μέρες μετά τις απειλές που απηύθυνε προς τη νοτιοαμερικανική χώρα, σε συνέχεια των αμερικανικών επιθέσεων στη Βενεζουέλα που κατέληξαν στη απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και της συζύγου του Σίλια Φλόρες.

«Ήταν μεγάλη τιμή να μιλήσω με τον πρόεδρο της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος τηλεφώνησε για να εξηγήσει την κατάσταση με τα ναρκωτικά και άλλες διαφωνίες που είχαμε», έγραψε ο Τραμπ.

«Εκτίμησα την κλήση και τον τόνο του και ανυπομονώ να τον συναντήσω στο εγγύς μέλλον. Γίνονται διευθετήσεις μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Εξωτερικών της Κολομβίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον».  Η κολομβιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε την κλήση, η οποία διήρκεσε 35 λεπτά, και την χαρακτήρισε «καλή και θετική».

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Κολομβία, το Μεξικό και την Κούβα για παρέμβαση των ΗΠΑ τις ημέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα, με τον Τραμπ να αναφέρεται την Κυριακή στον Πέτρο ως «άρρωστο άνθρωπο που του αρέσει να παρασκευάζει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν θα το κάνει για πολύ ακόμα». Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση στην Κολομβία, ο Τραμπ απάντησε «μου ακούγεται καλό».

Συνάντηση Τραμπ – Πέτρο, μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει την Κολομβία και έχει χλευάσει τον Πέτρο και στο παρελθόν. Τον περασμένο μήνα, είπε στον Πέτρο «καλύτερα να προσέχει τα νώτα του». Μετά τις επιθέσεις του Σαββάτου, ο Πέτρο κάλεσε τους Κολομβιανούς να υπερασπιστούν την «εθνική κυριαρχία» και προειδοποίησε για την αμερικανική επέμβαση.

«Αν βομβαρδίσετε τους αγρότες, χιλιάδες αντάρτες θα επιστρέψουν στα βουνά», δήλωσε ο Πέτρο, σύμφωνα με την εφημερίδα The City Paper Bogota. «Και αν συλλάβετε τον πρόεδρο που ένα μεγάλο μέρος του λαού μου θέλει και σέβεται, θα εξαπολύσετε τον «ιαγουάρο» του λαού». «Ορκίστηκα να μην ξαναπιάσω όπλο… αλλά για την πατρίδα θα ξαναπιάσω τα όπλα», πρόσθεσε.

«Μια συμμορία παιδεραστών θέλει να καταστρέψει τη δημοκρατία μας. Για να αποτρέψουν τη δημοσιοποίηση της λίστας του Έπσταϊν, στέλνουν πολεμικά πλοία για να σκοτώσουν ψαράδες και απειλούν τους γείτονές μας με εισβολή για το πετρέλαιο τους» είπε ο Γκουστάβο Πέτρο την Κυριακή.

Ο Πέτρο ανέπτυξε 30.000 κολομβιανούς στρατιώτες κατά μήκος των συνόρων της χώρας με τη Βενεζουέλα την Κυριακή. Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης το Μεξικό και την Κούβα, απειλώντας να στείλει το στρατό να κυνηγήσει τους ηγέτες των καρτέλ στο πρώτο και υπονοώντας ότι η κυβέρνηση της Κούβας είναι «έτοιμη να πέσει» χωρίς τη Βενεζουέλα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία
Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ 07.01.26

Φον ντερ Λάιεν: Προτεραιότητα η επανένωση της Κύπρου – Οι ευρωπαϊκές αρχές ισχύουν εξίσου και για την Γροιλανδία

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περιέγραψε την Κύπρο ως χώρα που ενσαρκώνει «ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ευρώπη», συνδυάζοντας την παράδοση με την καινοτομία

Σύνταξη
Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία
Κόσμος 07.01.26

Επαφές Ρούμπιο με Δανούς αξιωματούχους την ερχόμενη εβδομάδα για τη Γροιλανδία

Ο Μάρκο Ρούμπιο προσπαθεί να υπογραμμίσει τον διπλωματικό προσανατολισμό της αμερικανικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον προτιμά την επίλυση τέτοιων ζητημάτων μέσω διαλόγου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Νέο σοκ για τη Σίτι, έμεινε στο 1-1 με τη Μπράιτον – «Γκέλες» και για για Άστον Βίλα (0-0) και Τσέλσι (1-2)

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε για 3ο σερί ματς χωρίς νίκη (1-1 με τη Μπράιτον) και πλέον η Άρσεναλ έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει στο +8, εφόσον την Πέμπτη (8/1) νικήσει στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Humanoid robots: Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά
Μήπως όχι; 07.01.26

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι έτοιμα να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού αλλά… κοστίζουν ακριβά

Τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν έναν από τους πιο συναρπαστικούς κλάδους της ρομποτικής. Η βασική τους ιδέα είναι η δημιουργία μηχανών που όχι μόνο μοιάζουν στην εμφάνιση με τον άνθρωπο, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα σχεδιασμένα για ανθρώπους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix
Conformity Gate 07.01.26

Stranger Things: Τελικά, θα έχουμε ακόμα ένα επεισόδιο; – Τι απαντά το Netflix

Υπήρξε τελικά κρυφό επεισόδιο ή ήταν το φινάλε το πραγματικό τέλος; Το Netflix βάζει τέλος στις θεωρίες των φαν για την πέμπτη σεζόν του Stranger Things, την ώρα που νέα spin-off και ένα ντοκιμαντέρ ετοιμάζονται ήδη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο