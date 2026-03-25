Ακόμη ένας στρατιωτικός, επιβάτης στο μεταγωγικό αεροσκάφος της κολομβιανής πολεμικής αεροπορίας το οποίο συνετρίβη το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) στην Κολομβία, αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο νότιο τμήμα της χώρας, υπέκυψε στα τραύματά του χθες Τρίτη, αυξάνοντας στους 69 νεκρούς τον επίσημο απολογισμό του δυστυχήματος αυτού, από τα πιο πολύνεκρα στη σύγχρονη ιστορία αυτής της χώρας (στη φωτογραφία του Reuters/Luisa Gonzalez, επάνω, ασθενοφόρα μεταφέρουν τραυματίες στο νοσοκομείο).

Το C-130 Hercules (Lockheed) κατέπεσε κάπου ένα χιλιόμετρο από τον διάδρομο από τον οποίο είχε μόλις απογειωθεί, στον νομό Πουτουμάγιο, σε τομέα της χώρας που διαρρέει ο Αμαζόνιος, κοντά στα σύνορα με το Περού.

The number of people killed in the military plane crash in Colombia has increased to 66, with 4 soldiers still missing. The airplane had 128 people on board, including 115 from the Army, 11 crew members and 2 from the National Police 🇨🇴 pic.twitter.com/lZ8WpJc9Ii — Visegrád 24 (@visegrad24) March 24, 2026

Πάνω στο αεροσκάφος βρίσκονταν 126 στρατιωτικοί και πυρομαχικά, διευκρινίστηκε στον νεότερο απολογισμό· 57 στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, όπως και κάτοικοι που έσπευσαν στον τόπο της καταστροφής για να βοηθήσουν, αγνοώντας την παρουσία πυρομαχικών, που ανεφλέγησαν εξαιτίας της φωτιάς μετά τη συντριβή.

Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπινες αλυσίδες που έριχναν νερό στο φλεγόμενο κουφάρι του C-130 και κατοίκους που διακόμιζαν τραυματίες χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτες.

#LAMENTABLE. Cifra de accidente de avión Hércules de las FAC, asciende a 66 personas muertas, 57 heridas y cuatro desaparecidas, según último reporte entregado por autoridades. Entre los lesionados, 15 se encuentran en estado crítico y ya fueron evacuados hacia Florencia y Bogotá https://t.co/RAJRYplprG pic.twitter.com/83Uu9zXVRT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 24, 2026

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο κατηγόρησε τον προκάτοχό του Ιβάν Ντούκε (2018-2022) για τη σύμβαση απόκτησης του πεπαλαιωμένου αεροσκάφους – έκανε λόγο για «παλιοσίδερα» –, κατασκευασμένου το 1983.

Αντιπαράθεση

«Γιατί αγοράσατε τόσο παλιό αεροσκάφος; Ποιος σας συμβούλευσε να κάνετε αυτήν την ανοησία;» απαίτησε να μάθει μέσω X, ενώ υπογράμμισε πως είχε ζητήσει πριν από έναν χρόνο να αντικατασταθούν τα C-130.

Ο κ. Ντούκε ανταπέδωσε τα φραστικά πυρά, χαρακτηρίζοντας – μεταξύ άλλων – τον κ. Πέτρο «φθηνό» και «στερούμενο ευφυίας» κι απαιτώντας «έρευνα για το βάρος» του αεροπλάνου κατά την απογείωση και το μήκος του διαδρόμου — το αεροδρόμιο στο Πουέρτο Λεγκίσαμο είναι μάλλον μικρό.

Regalos costosísimos. Más valen los mantenimientos que el avión nuevo, y ¿cuanto valen las vidas perdidas? Pregunta ¿Por qué compró un avión de 43 años de servicio? ¿ Cómo se realizó el contrato de mantenimiento? https://t.co/aC77SFk01j — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 24, 2026

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Το υπουργείο Αμυνας έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η συντριβή να οφειλόταν σε ενέργεια ανταρτών που δρουν στην περιοχή αυτή, όπου είναι γνωστό πως καλλιεργείται κόκα.

Πηγή: ΑΠΕ