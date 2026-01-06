Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος
Βαρύ το κατηγορητήριο για τον ανήλικο δολοφόνο του 17χρονου στις Σέρρες – Χειροπέδες και στη μητέρα του
- Συμμαχία των Προθύμων: Πολυεθνική δύναμη θα διασφαλίσει την «αναγέννηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων»
- Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
- To Art Deco έγινε 100 ετών - Το στυλ που άνθισε, πέθανε και επέστρεψε με δημοπρασίες εκατομμυρίων δολαρίων
- Ανησυχία στη Γερμανία - Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» ορισμένοι τομείς της οικονομίας παραδέχεται ο Μερτς
Βαρύτατες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 16χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου έναν 17χρονο στις Σέρρες, ο οποίος ξεψύχησε λίγο αργότερα στο σπίτι του.
Ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, εξαιτίας του ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, με τους αστυνομικούς να προχωρούν και στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ο ανήλικος που παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».
Με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί εναντίον του, ο 16χρονος θα οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.
Διπλή «συνάντηση»
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών, όπου βρισκόταν το θύμα με έναν φίλο του, όταν τους συνάντησε ο 16χρονος δράστης ο οποίος συνοδευόταν και αυτός από ένα φίλο του.
Οι ανήλικοι συναντήθηκαν και αργότερα στο χώρο της Μητρόπολης Σερρών, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση τόσο από το αρχικό σημείο συνάντησης, όσο και στο σπίτι του θύματος.
Ο φερόμενος ως δράστης ξυλοκόπησε το θύμα όταν βρίσκονταν στον χώρο της Μητρόπολης, με τη δικαιολογία πως έστελνε μηνύματα στην κοπέλα του.
Στη συνέχεια ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία, γύρισε σπίτι του και προσπαθώντας να βρει ανακούφιση στο υπόγειο και χωρίς να πει σε κανέναν για τις ενοχλήσεις που αισθανόταν από τον ξυλοδαρμό του.
- Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος
- Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
- Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
- SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
- LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
- Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
- Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Ζαΐχ Μπολσονάρου – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι του
- LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις