Tον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες ομολόγησε ο ανήλικος δράστης, υποστηρίζοντας πως του επιτέθηκε «για το κορίτσι μου» .

Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

Ο 16χρονος δράστης είχε ήδη συλληφθεί νωρίτερα και αναζητείται ο φίλος του. Είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Ο δράστης πλησίασε τον 17χρονο και του έριξε αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε μαζί με τον φίλο του. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του.

Είχε συλληφθεί όταν ήταν 13 χρονών

Μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί 2 φορές, είτε για ξυλοδαρμό ανήλικου είτε για κατοχή ναρκωτικών.

Η «κλίση» του προς την παραβατικότητα ξεκίνησε από τότε που ήταν 13 χρόνων. Τότε τον είχαν πιάσει για μικροκλοπές. Μετέπειτα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Οι θείες του προσπαθούσαν να πάρουν την επιμέλειά του αλλά η μητέρα του αρνιόταν.

Εν τέλει την επιμέλεια κράτησε ο επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών.

«Το παιδί ήταν νεκρό ώρες» Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες». Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στην ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων. «Το έτος 2025, 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα. 1.000 παιδιά προσήλθαν το έτος 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. ΒΙΑ μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος «Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας. ΤΙΠΟΤΑ. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.