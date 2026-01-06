Συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου στις Σέρρες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, με δράστη έναν 16χρονο.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν σήμερα Τρίτη, τη μητέρα του ανήλικου δράστη. Πλέον η μητέρα κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και θα οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Πολυετή παραβατική συμπεριφορά

Από την έρευνα που έκαναν οι Αρχές για το παρελθόν του 16χρονου, διαπιστώθηκε ότι είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανήλικου και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, το 2021 μαζί με άλλα άτομα χτύπησαν βάναυσα έναν ανήλικο έξω από Λύκειο στις Σέρρες. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Δύο χρόνια μετά, το 2023, συνελήφθη ξανά, αυτή τη φορά για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Συγγενείς είχαν ζητήσει την επιμέλεια

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε ξεκινήσει η διαδικασία για την αφαίρεση της επιμέλειας του ανήλικου από τη μητέρα του, πριν μερικά χρόνια, ωστόσο δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα.

Συγκεκριμένα, θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια, όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η διαδικασία.