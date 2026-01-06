newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σέρρες: Κρατείται 16χρονος για τον θάνατο 17χρονου – Προηγήθηκε καβγάς για μια κοπέλα
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026 | 14:14

Σέρρες: Κρατείται 16χρονος για τον θάνατο 17χρονου – Προηγήθηκε καβγάς για μια κοπέλα

Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση ότι σήμερα το πρωί, ένας 17χρονος βρέθηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Spotlight

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών, μετά την είδηση πως ένας 17χρονος, βρέθηκε σήμερα νεκρός στο υπόγειο πολυκατοικίας όπου διαμένει. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 16χρονο, ο οποίος κρατείται από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε. Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους.

Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη ένας νεαρός.

«Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στην ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων.

«Το έτος 2025, 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα. 1.000 παιδιά προσήλθαν το έτος 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. ΒΙΑ μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος

«Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας. ΤΙΠΟΤΑ. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

Ανάπτυξη: Οι 1+1 φετινές προκλήσεις για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο… «φωτεινή» μέρα

Η πιο… «φωτεινή» μέρα

World
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αλλάζει την παγκόσμια τάξη

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο – Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ
Ελλάδα 06.01.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική - Πώς οι «Ροζ Πάνθηρες» άρπαξαν κοσμήματα αξίας 580.000 ευρώ

Ύστερα από έρευνα ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
«Σήμερα τα Φώτα» 06.01.26

Με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια στον Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Προηγήθηκε η λειτουργία για τα Θεοφάνεια στον ναό της Αγίας Τριάδος Πειραιώς, ενώ ακολούθησαν ο καθαγιασμός των υδάτων και η τελετή κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού

Σύνταξη
«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο
Κόσμος 06.01.26

«Υπάρχει φόβος» – Τι λέει Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα για τις εξελίξεις μετά την απαγωγή Μαδούρο

«Υπάρχει φόβος. Περιμένουμε να περάσουν οι μέρες για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Λέγονται πολλά και δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε» ανέφερε Έλληνας που μένει στη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Live χάρτης 06.01.26

Αγριεύει ο καιρός με επικίνδυνα φαινόμενα και αφρικανική σκόνη – Πού θα έχει ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με τη Δυτική και Βορειοανατολική Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο - Προειδοποιήσεις για μεγάλο ύψος βροχόπτωσης σε σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ
Αιχμηρή ανακοίνωση 06.01.26

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταγγέλλει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών σημειώνει ότι «η επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Κοινή δήλωση – μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες – Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική
Κόσμος 06.01.26

«Συλλογική ευθύνη η ασφάλεια στην Αρκτική»: Κοινή δήλωση - μήνυμα σε Τραμπ από ευρωπαίους ηγέτες

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους», αναφέρει η κοινή δήλωση επτά ευρωπαίων ηγετών

Σύνταξη
Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Παυλίδης: «Η Μπενφίκα θέλει όλα τα τρόπαια»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης πριν τον ημιτελικό του πορτογαλικού League Cup και μετά την καταπληκτική χρονιά που κάνει δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει τίτλους με τη φανέλα της Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» – Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του
«Είμαι περήφανος» 06.01.26

«Δε θα ζητούσα ούτε ένα σεντ, είναι ταπεινωτικό» - Ο Μίκι Ρουρκ απορρίπτει την προσπάθεια εράνου για το ενοίκιο του

Ο Μίκι Ρουρκ κατακρίνει τις προσπάθειες του GoFundMe να αποτρέψει την έξωση, λέγοντας ότι «ποτέ» δεν θα ζητούσε από τους θαυμαστές του «ούτε ένα σεντ»: «Είναι ταπεινωτικό». Η Λία-Τζόελ Τζόουνς, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως «βοηθό της ομάδας διαχείρισης του Ρουρκ», είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η εκστρατεία ξεκίνησε με την «πλήρη άδεια» του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Ουκρανία: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι – Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας
Ο πόλεμος μαίνεται 06.01.26

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συναντώνται στο Παρίσι για την Ουκρανία - Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μακρόν, «πετύχαμε σε αυτήν την άσκηση σύγκλισης ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ευρώπη και την Αμερική» - Στο Παρίσι συνεχίζονται οι συνομιλίες

Σύνταξη
Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)
Ποδόσφαιρο 06.01.26

Νέος προπονητής της Τσέλσι ο Λίαμ Ροσένιορ (pics)

Εποχή Λίαμ Ροσένιορ στην Τσέλσι, ο οποίος διαδέχεται τον Έντσο Μαρέσκα στον πάγκο των «μπλε» του Λονδίνου. Η ανακοίνωση του συλλόγου και η πρώτη δήλωση του Άγγλου πρώην, πλέον, τεχνικού του Στρασβούργου.

Σύνταξη
«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία
AI 06.01.26

«Εσύ είσαι;» – Αγνώριστος ο Νίκος Κοκλώνης σε ανάρτηση από την Αμερική – Η αλήθεια πίσω από την φωτογραφία

Ο Νίκος Κοκλώνης προκάλεσε συζητήσεις στα social media με φωτογραφία που ανέβασε από την Αμερική στο Instagram. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η εικόνα έχει προκύψει μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι
Ελλάδα 06.01.26

Πάνω από 40.000 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. την εορταστική περίοδο – Τι έδειξαν οι έλεγχοι

Tο διάστημα από 19 Δεκεμβρίου 2025 έως και 1 Ιανουαρίου 2026, διενεργήθηκαν 189.035 έλεγχοι οχημάτων, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 40.246 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους
Επιστήμες 06.01.26

Η κυβέρνηση Τραμπ καταργεί τις συστάσεις για ακόμα 4 παιδικά εμβόλια – Ειδικοί προειδοποιούν για θανάτους

Το υπουργείο ήρε τη σύσταση για τα εμβόλια χωρίς να προηγηθεί ανεξάρτητη γνωμοδότηση. Ο ιατρικοί σύλλογοι έχουν προσφύγει κατά του αντιεμβολιαστή υπουργού Κένεντι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά
Music 06.01.26

Δέκα χρόνια χωρίς τον Ντέιβιντ Μπόουι – Το αποτύπωμα ενός ανθρώπου που δεν χώρεσε πουθενά

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Ντέιβιντ Μπόουι παραμένει παρών όχι ως ανάμνηση, αλλά ως εμπειρία. Ως ένας καλλιτέχνης που δεν χώρεσε ποτέ — και γι’ αυτό άνοιξε χώρο για όλους τους άλλους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο