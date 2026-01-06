Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών, μετά την είδηση πως ένας 17χρονος, βρέθηκε σήμερα νεκρός στο υπόγειο πολυκατοικίας όπου διαμένει. Ο ανήλικος φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από 16χρονο, ο οποίος κρατείται από τις τοπικές αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 17χρονος βρισκόταν χθες το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε. Πληροφορίες που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η αιτία του καβγά ήταν μία κοπέλα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 16χρονος φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους.

Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του. Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Η Αστυνομία εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητείται ακόμη ένας νεαρός.

«Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφθασε νεκρό στις 12.15 το μεσημέρι σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή του αναφέρθηκε στην ανεξέλεγκτη βία μεταξύ ανηλίκων.

«Το έτος 2025, 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα. 1.000 παιδιά προσήλθαν το έτος 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. ΒΙΑ μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος

«Τι κάνουν οικογένειες, σχολεία και κράτος κοινωνικής προστασίας. ΤΙΠΟΤΑ. Δεν είναι ώρα για θλίψη, κλάματα. Ας αναλογισθούμε όλοι τις ευθύνες μας και να τα κάνουμε καλύτερα για να περιορίσουμε αυτό το φαινόμενο που είναι απειλή για τη κοινωνία μας. Φωνάζουμε εδώ και καιρό δίνουμε στοιχεία αλλά τίποτα», καταλήγει ο Μιχάλης Γιαννάκος.