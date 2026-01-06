newspaper
Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες – Ο 17χρονος ξεψύχησε στα σκαλιά του υπογείου
Ελλάδα 06 Ιανουαρίου 2026 | 22:07

Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες – Ο 17χρονος ξεψύχησε στα σκαλιά του υπογείου

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών από τη δολοφονία ενός 17χρονου αγοριού από έναν 16χρονο, ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος που ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος που παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

«Χτυπήθηκε βάναυσα» – Μαρτυρία στο MEGA για όσα συνέβησαν

Χθες βράδυ το αγόρι μαζί με την παρέα του βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Εκεί συναντήθηκαν με τον 16χρονο δράστη και ξεκίνησε καβγάς.

Μάρτυρας περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Όμως ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Κατέβηκε τα σκαλιά στο υπόγειο, όπου και ξεψύχησε δίχως να ενημερώσει προηγουμένως τους δικούς του.

Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε εννέα κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», είπε φίλος του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Συνελήφθη ο δράσης

Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης συνελήφθη. Κυνικά ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε, τον 17χρονο.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Ζούσε με την τοξικομανή μητέρα του ο 16χρονος

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανήλικου και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Συγγενείς είχαν ζητήσει την επιμέλεια. Συγκεκριμένα, θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια, όμως αυτό δεν συνέβη.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, ενώ πέραν της σύλληψης του 16χρονου, αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

Τεχνητή Νοημοσύνη: Έρχονται επενδύσεις – μαμούθ μισού τρισ. το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Economy
Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

Ελληνική οικονομία: Η αναμέτρηση της οικονομίας με την κανονικότητα

inWellness
inTown
Stream newspaper
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Ελλάδα 06.01.26

Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
ΥΠΑ: Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR
Ελλάδα 06.01.26

Δεν υπάρχουν σημάδια κυβερνοεπίθεσης για το «μπλακ άουτ» στο FIR, λέει η ΥΠΑ

Σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ περιγράφει τα όσα συνέβησαν με το μπλακ άουτ στο FIR και τις ενέργειες που έκανε για να αποκαταστήσει το πρόβλημα - Συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθεί η αιτία της τεχνικής βλάβης

Σύνταξη
Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»
Βροχές και χαλάζι 06.01.26

Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει κακοκαιρίας – Ποιες περιφέρειες και δήμοι παραμένουν σε «Red Code»

Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» παραμένουν οι περιφέρειες και οι δήμοι των Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει ξανά εάν κριθεί αναγκαίο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
Που θα φας, που θα πιεις 06.01.26

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 06.01.26

Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 88-80: Πάλεψαν, αλλά «λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός διεκδίκησε τη νίκη στην Πόλη ως τα τελευταία λεπτά, ωστόσο έμεινε από ενέργεια και λύσεις στην επίθεση, για να ηττηθεί από τη Φενέρμπαχτσε με 88-80 για την 20η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου
Ελλάδα 06.01.26

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Οι φερόμενοι δράστες οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Πατρών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο.

Σύνταξη
Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε
Ελλάδα 06.01.26

Γιατί καθυστέρησε για ώρες η επίλυση του προβλήματος στο FIR Αθηνών – Το «πρωτοφανές φαινόμενο» και η κρίσιμη απόφαση που κανείς δεν πήρε

Όπως υπογραμμίζουν έμπειροι αεροναυπηγοί το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί της Κυριακής, αν είχε αντιμετωπιστεί σωστά θα μπορούσε να είχε λυθεί σε λιγότερο από μια ώρα.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο
Μπάσκετ 06.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

LIVE: Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία
Αφοσίωση 06.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Η βιοπάλη, οι τραγικές απώλειες και η άσπιλη αγάπη για την αδελφή του Μαρία

Ο δημοσιογράφος των ανθρώπων όπως τον αποκάλεσαν πολλοί, Γιώργος Παπαδάκης δεν είχε άλλη επιλογή από το να είναι αληθινός. Άλλωστε αυτό που τον σμίλεψε ήταν η οικογένεια, το δράμα και η αγάπη που με γενναιοδωρία εξασφάλιζε στους οικείους του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη
Το ξέρει 06.01.26

Τραμπ στους Ρεπουμπλικανούς: Αν δεν κερδίσουμε τις ενδιάμεσες εκλογές, θα με παραπέμψουν σε δίκη

Η ατζέντα του Τραμπ διακυβεύεται στις εκλογές του Νοεμβρίου, όταν θα κριθούν όλες οι έδρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων και το ένα τρίτο των εδρών στη Γερουσία

Σύνταξη
Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν
Συνέντευξη Τύπου 06.01.26 Upd: 21:59

Συμμαχία των προθύμων: Συμφώνησαν στην πολυεθνική δύναμη, τα αγκάθια για την ειρήνη παραμένουν

Συνέντευξη Τύπου της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, μετά τη σύνοδο στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι. Ζελένσκι, Μακρόν, Στάρμερ, Μερτς μιλούν στα ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»
3-2-1- Πάμε! 06.01.26

Ο βασιλιάς Κάρολος πρωταγωνιστεί σε νέο ντοκιμαντέρ, ενώ η Κέιτ Γουίνσλετ τον επαινεί για την ένωση «τόσων διαφορετικών ανθρώπων»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αφηγείται το «Finding Harmony: A King's Vision» (Βρίσκοντας την αρμονία: Το όραμα ενός βασιλιά), το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις περιβαλλοντικές προσπάθειες του βασιλιά Κάρολου.

Σύνταξη
Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης
Συμμαχία Προθύμων 06.01.26

Συνδρομή σε θαλάσσια επιτήρηση στην Ουκρανία βάζει στο τραπέζι ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα συμμετάσχει σε μία ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη στην Ουκρανία, ωστόσο, δεν απέκλεισε τη συνδρομή της με άλλους τρόπους

Σύνταξη
Αγρότες: Σε θέση «μάχης» πριν την εξειδίκευση των μέτρων – Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο
Αντίστροφη μέτρηση 06.01.26

Σε θέση «μάχης» οι αγρότες πριν την εξειδίκευση των μέτρων - Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν τον δρόμο στον διάλογο

Οι αγρότες απαντούν αγωνιστικά στο τελεσίγραφο και τις απειλές της κυβέρνησης και περιμένουν. Αντίστροφη μέτρηση για την εξειδίκευση των μέτρων. Τα «κλειδιά» που θα ανοίξουν το παράθυρο διαλόγου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών
Ελλάδα 06.01.26

Climatebook: Το 2025 το δεύτερο θερμότερο έτος για την Ελλάδα στα χρονικά των καταγραφών

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του climatebook, η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα το 2025 κυμάνθηκε πάνω από τη μέση τιμή της περιόδου αναφοράς 1991-2020 στο 72% των ημερών του έτους

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ
Απειλή πολέμου; 06.01.26

Ο Λευκός Οίκος στέλνει μήνυμα στην Ευρώπη: Η Γροιλανδία θα προστατεύεται καλύτερα από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες αφότου οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι στηρίζουν τη Γροιλανδία έναντι των αμερικανικών βλέψεων, ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι «οι Γροιλανδοί θα εξυπηρετούνταν καλύτερα» από την αμερικανική προστασία.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 06.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΠΑΟΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα πλέι-οφ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία
Διπλωματία 06.01.26

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την κοινή δήλωση για τη Γροιλανδία

«Ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, οφείλουμε να είμαστε δεσμευμένοι στον αμοιβαίο σεβασμό, τον διάλογο και τις αρχές της κυριαρχίας και της συλλογικής ασφάλειας», τονίζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο