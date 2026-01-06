Πώς συνέβη η τραγωδία στις Σέρρες – Ο 17χρονος ξεψύχησε στα σκαλιά του υπογείου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Σερρών από τη δολοφονία ενός 17χρονου αγοριού από έναν 16χρονο, ύστερα από διαπληκτισμό που είχαν για ένα κορίτσι.

Ο 16χρονος που ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 47χρονης μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος που παραδέχθηκε ενώπιον των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών ότι χτύπησε τον 17χρονο, επειδή νευρίασε όταν έμαθε ότι ο εκείνος «έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του».

Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Τετάρτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

«Χτυπήθηκε βάναυσα» – Μαρτυρία στο MEGA για όσα συνέβησαν

Χθες βράδυ το αγόρι μαζί με την παρέα του βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Εκεί συναντήθηκαν με τον 16χρονο δράστη και ξεκίνησε καβγάς.

Μάρτυρας περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Όμως ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Κατέβηκε τα σκαλιά στο υπόγειο, όπου και ξεψύχησε δίχως να ενημερώσει προηγουμένως τους δικούς του.

Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί, με πήρε εννέα κλήσεις η αδελφή του, κάνουμε αρκετή παρέα. Πήρα και τα παιδιά που έκανε παρέα αυτό το παιδί και δεν μου το σήκωνε κανείς», είπε φίλος του.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Συνελήφθη ο δράσης

Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης συνελήφθη. Κυνικά ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε, τον 17χρονο.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Ζούσε με την τοξικομανή μητέρα του ο 16χρονος

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανήλικου και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Συγγενείς είχαν ζητήσει την επιμέλεια. Συγκεκριμένα, θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια, όμως αυτό δεν συνέβη.

Τα ακριβή αίτια θανάτου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, ενώ πέραν της σύλληψης του 16χρονου, αναζητείται ακόμη ένα άτομο.