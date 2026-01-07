Συγκλονισμένη δηλώνει η μητέρα του 16χρονου, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Η μητέρα του δράστη συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και σήμερα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή Εισαγγελέα.

Συγκλονισμένη η μητέρα του δράστη

Η ίδια ζήτησε συγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, αν- και όπως είπε- είναι πολύ λίγο και πρόσθεσε «αν φταίει ο γιος μου να πληρώσει, να φυλακιστεί», ενώ τόνισε πως ο γιος της έχει μετανιώσει για την πράξη του.

Η μητέρα του 16χρονου ανέφερε πως θα ήθελε να δικαστεί η ίδια στη θέση του παιδιού τους και υποστήριξε πως ίσως θα έπρεπε να βάλει περισσότερα όρια.

Εντωμεταξύ, σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση του 17χρονου για τα αίτια θανάτου.

Άγριο ξυλοδαρμό έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με πληροφορίες η νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του άτυχου 17χρονου έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή ουσιαστικά καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του δράστη που είπε ότι χτύπησε μια φορά τον 17χρονο με τον αγκώνα του στο πίσω μέρος του κεφαλιού.

Όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση το θύμα δέχθηκε άγριο ξυλοδαρμό με πολύ βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Ο 17χρονος, μετά τον καυγά, ζήτησε από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτρέψει την είσοδο προκειμένου να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα για περίπου 20 λεπτά.

Η μητέρα του 16χρονου δήλωσε πως νιώθει ακόμη χειρότερα με την ανακοίνωση της ιατροδικαστικής εξέτασης και υποστήριξε ότι ο γιος της, της ανέφερε πως απλά μάλωσε.