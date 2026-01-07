Με πλούσιο ποινικό παρελθόν στα μόλις του 15 χρόνια, ο συλληφθείς για τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Συγκεκριμένα, στις 27/07/2023 προσήχθη στο Α.Τ. Σερρών, στις 17/06/2024 συνελήφθη για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης (0,32γρ), στις 21/06/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών, στις 19/11/2024 προσήχθη στην Υ.Α. Σερρών και στις 25/03/2024 συνελήφθη για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και κλοπή από κοινού με άλλους δύο δράστες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 2024 που συνελήφθη για πρώτη φορά, κινήθηκε η διαδικασία αφαίρεσης της επιμέλειας από την μητέρα και ανάθεσης της σε άλλα συγγενικά πρόσωπα, ωστόσο η μητέρα αρνήθηκε και έκτοτε του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της διοικητικής επιμέλειας από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Σερρών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Το χρονικό

Ο 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε ακάλυπτο χώρο από την αδερφή του.

Αμέσως, διεκομίσθη με σταθμό του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. Σερρών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του ενώ έφερε εμφανή χτυπήματα στο πρόσωπο.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης προέκυψε ότι ο 15χρονος στις 9:05 το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου, σε προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών διαπληκτίστηκε με το θύμα καταφέρνοντας του χτυπήματα με γροθιές και κλωτσιές στο πρόσωπο και στο σώμα για προσωπικές τους διάφορες.

Στη συνέχεια το θύμα μεταφέρθηκε από φιλικά του πρόσωπα έξω από το σπίτι του.

Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του 15χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.