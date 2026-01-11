«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου» λέει στο in η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες

Συγκλονίζει η αδερφή του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες. Ήταν εκείνη που εντόπισε νεκρό τον αδερφό της, εκείνη που μαζί με φίλους και συγγενείς, κρατούσε πλακάτ έξω από το δικαστικό Μέγαρο Σερρών τη στιγμή που απολογούνταν ο 15χρονος και με μια σιωπηλή διαμαρτυρία ζητούσε δικαιοσύνη για τον αδερφό της.

Η αδερφή του θύματος σπάει τη σιωπή της στο in.

«Θέλω απλά να πω την αλήθεια μου γιατί πονάμε, δεν μπορεί κανείς να μας καταλάβει πόσο πονάμε. Θέλω σίγουρα να μάθω τι επακριβώς έχει γίνει, την απόλυτη αλήθεια, για το τι έγινε, τι συνέβη στον αδερφό μου, να παρακαλέσω οποιονδήποτε άνθρωπο δημόσια, χωρίς να φοβάται, αν ξέρει το οτιδήποτε, την παραμικρή λεπτομέρεια να μιλήσει γιατί ακούμε καθημερινά πολλά πράγματα και κοντεύουμε να τρελαθούμε. Και θέλω να σταθώ και στο ότι κανείς δεν τον προστάτευσε τον αδερφό μου, κανείς. Δηλαδή αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος και ο αδερφούλης μου ο μικρός, μόλις 17 δεν προστατεύτηκε από καθέναν. Το κράτος οφείλει να προστατεύει τον κάθε άνθρωπο και τον αδερφό μου και δεν τον προστάτεψε κανείς, έφυγε αβοήθητος. Γιατί αυτός ο δολοφόνος κυκλοφορούσε ελεύθερος, ο επικίνδυνος δολοφόνος» αναφέρει χαρακτηριστικά.