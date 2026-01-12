Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου, από 16χρονο, στις Σέρρες.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Νικολόπουλος ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έτσι ώστε να διακριβωθούν ενδεχόμενες παραλείψεις των αρμόδιων φορέων, που επιλήφθηκαν των αναφορών που έκανε «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κατά πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί, εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε, την περασμένη Παρασκευή, ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Οι αναφορές από το «Χαμόγελου του Παιδιού»

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 είχε λάβει αναφορά για δύο ανήλικα αδέλφια που ζούσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, χωρίς ουσιαστική γονική φροντίδα, και η υπόθεση διαβιβάστηκε άμεσα στις αρμόδιες Αρχές.

Η εισαγγελική έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε κάνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν σχετικών καταγγελιών, για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου

Τρία χρόνια αργότερα, σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα παιδιά φαίνεται πως παρέμειναν στο ίδιο ακατάλληλο περιβάλλον, με τον μικρότερο να εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία χρόνια. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η τραγωδία ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχε υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

Άλλη μία τραγωδία που ενδεχόμενα μπορούσαμε να αποτρέψουμε

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από το 2022 είχε λάβει και αποστείλει κατεπείγουσα αναφορά για τον 15χρονο, που σήμερα κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε συνέχεια της δολοφονίας ενός 17χρονου αγοριού από έναν 15χρονο στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

• Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά, βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

• Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ» στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου.

Σήμερα, 3 και πλέον χρόνια από την κατεπείγουσα αναφορά που εστάλη από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», έρχεται στο φως ότι:

τα παιδιά παρέμειναν στο ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον

το μικρότερο παιδί, σήμερα 15 ετών, εμφάνισε παραβατική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια

οι συνθήκες διαβίωσης παρέμειναν άθλιες, ενώ ο πατέρας απεβίωσε 6 μήνες νωρίτερα

Η ανείπωτη αυτή τραγωδία, ενδεχόμενα είχε αποφευχθεί, αν είχε υπάρξει ουσιαστική μέριμνα και είχε δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και φροντίδα στα παιδιά και ευρύτερα στην οικογένεια.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμότατα συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου και όπως ενημέρωσε τις αρμόδιες εμπλεκόμενες Αρχές, είναι στη διάθεση όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία.

Σημειώνεται ότι μετά την αποστολή κάθε αναφοράς από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 στις αρμόδιες Αρχές, ο Οργανισμός δεν ενημερώνεται –πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- για την έκβαση της εκάστοτε υπόθεσης.

Δείτε τη σχετική δήλωση από τον κ. Κώστα Γιαννόπουλο, πρόεδρο του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»: