Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
08.01.2026 | 06:53
Τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού – Δύο τραυματίες
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Ελλάδα 08 Ιανουαρίου 2026 | 09:15

Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα»

Σύνταξη
Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου από έναν 16χρονο ανήμερα των Φώτων, ενώ η οικογένεια του συλληφθέντος ανηλίκου δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί αυτό που έχει συμβεί.

Ο αδερφός του επιμένει ότι ο 16χρονος δεν είναι δολοφόνος και ότι «το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή μέσα στα κρατητήρια κλαίει για το παιδί που χάθηκε». Παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πλούσιο ποινικό παρελθόν του ανήλικου κατηγορουμένου, ο αδελφός του δηλώνει ότι «ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

«Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, ο αδελφός μου δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα», λέει μιλώντας στην κάμερα του LionNews προσθέτοντας ότι «τον λένε δολοφόνο αλλά ο δολοφόνος παίρνει το πιστόλι και σκοτώνει, δεν είναι δολοφόνος ο αδελφός μου».

«Δεν ήταν παραβατικό παιδί έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου

«Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Θεός ‘σχωρέστο το παιδί, να είναι καλά εκεί που είναι…» συμπληρώνει ο ίδιος, εμφανώς σε σύγχυση όσον αφορά τα τραγικά γεγονότα και τις κατηγορίες που βαραίνουν τον αδελφό του.

Ερωτηθείς δε, τι του είπε ο 16χρονος για τον λόγο που έγιναν όλα αυτά και αν όντως πρόκειτο για μια κοπέλα, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει επαναλαμβάνοντας ότι «ο αδελφός μου ποτέ δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα» και ότι «ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή λάθος».

Σέρρες: «Δεν ήταν παραβατικός» λέει ο δικηγόρος του

Τις αναφορές στο πλούσιο ποινικό παρελθόν του 16χρονου αρνείται και ο δικηγόρος του, Λεωνίδας Βασιλάκος, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν παραβατικό παιδί έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα».

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Βασιλάκος αναφέρει ότι «δυστυχώς έχουμε την απώλεια ζωής ενός εφήβου, του 17χρονου, υπό περιστάσεις δύσκολες. Ο εντολέας μου είναι ένα παιδί από μία ‘δύσκολη’ οικογένεια, έχασε τον πατέρα του πριν από οκτώ μήνες. Η μητέρα του ήταν στη χρήση ουσιών».

Όσον αφορά τις πληροφορίες για παραβατικό προφίλ του πελάτη του, ο ίδιος εξηγεί ότι «είχε μία σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας χασίς πριν από δύο χρόνια. Επί αυτής της υπόθεσης του είχε επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της ‘επιτροπείας’ από επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών. Η επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών η οποία επιδεικνύει ένα σπουδαίο έργο στην πόλη των Σερρών, είχε την επίβλεψη του νεαρού για έναν χρόνο, αυτό έληξε στα τέλη Νοεμβρίου του 2025».

«Σε αυτόν τον χρόνο δεν είχε απασχολήσει το παιδί. Υπήρχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με την επιμελήτρια κατά τη διάρκεια των γιορτών, δυστυχώς συνέβη αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την παραμέληση της εποπτείας. Είναι 15 ετών και ενός μηνός για την ακρίβεια η ηλικία του» συμπληρώνει ο κ. Βασιλάκος.

«Πριν από 3 χρόνια είχε στείλει κατεπείγουσα το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’, δεν έγινε τίποτα, παρέμεινε η επιμέλεια στη μητέρα, ο πατέρας ήταν κρατούμενος. Αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Παρέμεινε η επιμέλεια στη μητέρα παρόλο που είχαν ενδιαφερθεί δύο θείες να πάρουν την επιμέλεια. Η μόνη επίβλεψη που είχε από θεσμικά όργανα ήταν από την επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών για ένα έτος. Η επιμελήτρια τον έβλεπε 2-3 φορές την εβδομάδα. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν υπάρχει στη δικογραφία. Σας το λέω γιατί έχουν διαρρεύσει δημοσιογραφικές πληροφορίες από χθες που μιλούν για συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορώ να ξέρω πώς έχουν βγει αυτά», συνεχίζει ο κ. Βασιλάκος.

Και καταλήγει: «Για να δικαστεί κάποιος με την κατηγορία που έχει επιβληθεί στον εντολέα μου, θα πρέπει καταρχάς να έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Το παιδί δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία μεταξύ τους, για ασήμαντη αφορμή. κλιμακώθηκε σε ένα  σύντομο ξυλοδαρμό, και κατόπιν, σηκώθηκαν και έφυγαν πηγαίνοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν έχει χτυπηθεί ο εντολέας μου, δεν πρόλαβε να τον χτυπήσει ο 17χρονος. Δεν είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες», προσέθεσε.

Τι προβλέπει η επιτήρηση ανηλίκου

Ο Λευτέρης Μιχαηλίδης, επίτιμος εισαγγελέας- δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση και εξήγησε ότι «τα αναμορφωτικά μέτρα δεν τα επιβάλει η κοινωνική λειτουργός. Τα αναμορφωτικά μέτρα επιβάλλονται από τον εισαγγελέα και τον δικαστή».

Μεταξύ των αναμορφωτικών μέτρων είναι η επιτήρηση και η επιμέλεια από τον επιμελητή και τις εταιρείες ανηλίκων κ.τλ. Υπάρχουν 12 αναμορφωτικά μέτρα που επιβάλει ο εισαγγελέας και το δικαστήριο τα διαβαθμίζει ανάλογα με την σοβαρότητα της παραβατικότητας», πρόσθεσε.

«Σε κάθε εισαγγελία επαρχιακή, που δεν έχει την οργάνωση όπως στην εισαγγελία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας ασχολείται και με τα ανήλικα. Όταν ο εισαγγελέας παίρνει μια μήνυση για έναν ανήλικο που έχει μικρή παραβατική συμπεριφορά, π.χ. μια κλοπή, βλέπει τις συνθήκες τέλεσης αδικήματος, αξιολογεί την προσωπικότητα του δράστη και αφού τον φωνάζει, αντί να ασκήσει ποινική δίωξη, του βάζει αναμορφωτικά μέτρα», συμπλήρωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος καταληκτικά, «ένα από αυτά είναι η επιμέλεια από τον πατέρα ή έναν επίτροπο. Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα, πχ παρακολούθησης προγραμμάτων από κοινωνικούς φορείς».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στα ανοικτά της Κρήτης
Ασθενής 08.01.26

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ δυτικά της Κρήτης

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στα δυτικά της Κρήτης σήμερα Πέμπτη, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται σε απόσταση 91 χιλιομέτρων δυτικά-νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων.

Σύνταξη
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Ελλάδα 07.01.26

Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους - Σε κατάσταση άμεσης και διαρκούς ετοιμότητας όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς

Σύνταξη
Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις
Ελλάδα 07.01.26

Λαϊκές Αγορές: Επιστρέφουν την Παρασκευή στους πάγκους οι παραγωγοί – Αναστέλλονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις

Όπως τονίζει η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, αν μετά από δέκα μέρες δεν υπάρξει κάποια απόφαση θα επιστρέψουν με δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026
English edition 08.01.26

Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026

Greek tax authorities plan a new wave of property auctions, including villas and high-end homes in sought-after areas, as overdue tax debts climb to record levels and enforcement measures intensify.

Σύνταξη
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Πόλο 08.01.26

Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Τι συζήτησαν στο Κολωνάκι o Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή - Οι διεργασίες στην Kεντροαριστερά και οι συζητήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Αυστηρές προδιαγραφές 08.01.26

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
