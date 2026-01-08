Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στις Σέρρες από τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου από έναν 16χρονο ανήμερα των Φώτων, ενώ η οικογένεια του συλληφθέντος ανηλίκου δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί αυτό που έχει συμβεί.

Ο αδερφός του επιμένει ότι ο 16χρονος δεν είναι δολοφόνος και ότι «το έχει μετανιώσει και αυτή τη στιγμή μέσα στα κρατητήρια κλαίει για το παιδί που χάθηκε». Παρά τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για πλούσιο ποινικό παρελθόν του ανήλικου κατηγορουμένου, ο αδελφός του δηλώνει ότι «ποτέ δεν ήταν τέτοιο παιδί, δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο».

«Λυπούμαστε πάρα πολύ για την οικογένεια του 17χρονου, αλλά και εμείς δεν είμαστε σε καλύτερη κατάσταση, ο αδελφός μου δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα», λέει μιλώντας στην κάμερα του LionNews προσθέτοντας ότι «τον λένε δολοφόνο αλλά ο δολοφόνος παίρνει το πιστόλι και σκοτώνει, δεν είναι δολοφόνος ο αδελφός μου».

«Δεν ήταν παραβατικό παιδί έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα» λέει ο δικηγόρος του 16χρονου

«Δεν θέλαμε σε καμία περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Θεός ‘σχωρέστο το παιδί, να είναι καλά εκεί που είναι…» συμπληρώνει ο ίδιος, εμφανώς σε σύγχυση όσον αφορά τα τραγικά γεγονότα και τις κατηγορίες που βαραίνουν τον αδελφό του.

Ερωτηθείς δε, τι του είπε ο 16χρονος για τον λόγο που έγιναν όλα αυτά και αν όντως πρόκειτο για μια κοπέλα, ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει επαναλαμβάνοντας ότι «ο αδελφός μου ποτέ δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα» και ότι «ήταν μια κακή στιγμή, μια στιγμή λάθος».

Σέρρες: «Δεν ήταν παραβατικός» λέει ο δικηγόρος του

Τις αναφορές στο πλούσιο ποινικό παρελθόν του 16χρονου αρνείται και ο δικηγόρος του, Λεωνίδας Βασιλάκος, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «δεν ήταν παραβατικό παιδί έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα».

Μιλώντας στο MEGA, ο κ. Βασιλάκος αναφέρει ότι «δυστυχώς έχουμε την απώλεια ζωής ενός εφήβου, του 17χρονου, υπό περιστάσεις δύσκολες. Ο εντολέας μου είναι ένα παιδί από μία ‘δύσκολη’ οικογένεια, έχασε τον πατέρα του πριν από οκτώ μήνες. Η μητέρα του ήταν στη χρήση ουσιών».

<br />

Όσον αφορά τις πληροφορίες για παραβατικό προφίλ του πελάτη του, ο ίδιος εξηγεί ότι «είχε μία σύλληψη για κατοχή μικροποσότητας χασίς πριν από δύο χρόνια. Επί αυτής της υπόθεσης του είχε επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της ‘επιτροπείας’ από επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών. Η επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών η οποία επιδεικνύει ένα σπουδαίο έργο στην πόλη των Σερρών, είχε την επίβλεψη του νεαρού για έναν χρόνο, αυτό έληξε στα τέλη Νοεμβρίου του 2025».

«Σε αυτόν τον χρόνο δεν είχε απασχολήσει το παιδί. Υπήρχε μία τηλεφωνική επικοινωνία με την επιμελήτρια κατά τη διάρκεια των γιορτών, δυστυχώς συνέβη αυτό. Αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την παραμέληση της εποπτείας. Είναι 15 ετών και ενός μηνός για την ακρίβεια η ηλικία του» συμπληρώνει ο κ. Βασιλάκος.

«Πριν από 3 χρόνια είχε στείλει κατεπείγουσα το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’, δεν έγινε τίποτα, παρέμεινε η επιμέλεια στη μητέρα, ο πατέρας ήταν κρατούμενος. Αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Παρέμεινε η επιμέλεια στη μητέρα παρόλο που είχαν ενδιαφερθεί δύο θείες να πάρουν την επιμέλεια. Η μόνη επίβλεψη που είχε από θεσμικά όργανα ήταν από την επιμελήτρια ανηλίκων Σερρών για ένα έτος. Η επιμελήτρια τον έβλεπε 2-3 φορές την εβδομάδα. Η ιατροδικαστική έκθεση δεν υπάρχει στη δικογραφία. Σας το λέω γιατί έχουν διαρρεύσει δημοσιογραφικές πληροφορίες από χθες που μιλούν για συγκεκριμένα πράγματα, δεν μπορώ να ξέρω πώς έχουν βγει αυτά», συνεχίζει ο κ. Βασιλάκος.

Και καταλήγει: «Για να δικαστεί κάποιος με την κατηγορία που έχει επιβληθεί στον εντολέα μου, θα πρέπει καταρχάς να έχει ανθρωποκτόνο δόλο. Το παιδί δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία μεταξύ τους, για ασήμαντη αφορμή. κλιμακώθηκε σε ένα σύντομο ξυλοδαρμό, και κατόπιν, σηκώθηκαν και έφυγαν πηγαίνοντας προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Δεν έχει χτυπηθεί ο εντολέας μου, δεν πρόλαβε να τον χτυπήσει ο 17χρονος. Δεν είχε ασχοληθεί με πολεμικές τέχνες», προσέθεσε.

Τι προβλέπει η επιτήρηση ανηλίκου

Ο Λευτέρης Μιχαηλίδης, επίτιμος εισαγγελέας- δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πρώην Πρόεδρος Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση και εξήγησε ότι «τα αναμορφωτικά μέτρα δεν τα επιβάλει η κοινωνική λειτουργός. Τα αναμορφωτικά μέτρα επιβάλλονται από τον εισαγγελέα και τον δικαστή».

Μεταξύ των αναμορφωτικών μέτρων είναι η επιτήρηση και η επιμέλεια από τον επιμελητή και τις εταιρείες ανηλίκων κ.τλ. Υπάρχουν 12 αναμορφωτικά μέτρα που επιβάλει ο εισαγγελέας και το δικαστήριο τα διαβαθμίζει ανάλογα με την σοβαρότητα της παραβατικότητας», πρόσθεσε.

«Σε κάθε εισαγγελία επαρχιακή, που δεν έχει την οργάνωση όπως στην εισαγγελία Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας ασχολείται και με τα ανήλικα. Όταν ο εισαγγελέας παίρνει μια μήνυση για έναν ανήλικο που έχει μικρή παραβατική συμπεριφορά, π.χ. μια κλοπή, βλέπει τις συνθήκες τέλεσης αδικήματος, αξιολογεί την προσωπικότητα του δράστη και αφού τον φωνάζει, αντί να ασκήσει ποινική δίωξη, του βάζει αναμορφωτικά μέτρα», συμπλήρωσε ο κ. Μιχαηλίδης.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος καταληκτικά, «ένα από αυτά είναι η επιμέλεια από τον πατέρα ή έναν επίτροπο. Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα, πχ παρακολούθησης προγραμμάτων από κοινωνικούς φορείς».