12.01.2026 | 16:57
Μεγάλη φωτιά σε κατοικία στο Ίλιον – Kάηκαν και δύο οχήματα
Σέρρες: «Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης – «Έφυγε» μαρτυρικά» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 17χρονου
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 18:01

Σέρρες: «Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης – «Έφυγε» μαρτυρικά» – Συγκλονίζουν οι γονείς του 17χρονου

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Live News, ο 16χρονος στις Σέρρες γνώριζε πού να χτυπήσει αφού ήταν master στις πολεμικές τέχνες.

Αποκλείεται να είναι ένας ο δράστης λέει ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες, που είδε τον γιο του άγρια ξυλοκοπημένο να κείτεται νεκρός στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν.

Το παιδί μου «έφυγε» μαρτυρικά λέει και συγκλονίζει:

«Έφυγε μαρτυρικά»

«Και όταν τον βρήκαμε και τον… είδα και… τον αντίκρυσα, δεν μπορώ να βγάλω αυτήν την εικόνα που είδαν τα μάτια μου. Ο Άγγελός μου ‘έφυγε’ μαρτυρικά».

Ένα πράγμα ζητά ο πατέρας: αν ήταν τα χέρια του 16χρονου που προκάλεσαν τα θανατηφόρα χτυπήματα ή αν υπήρχαν κι άλλοι που ξυλοκόπησαν τον γιο του οδηγώντας τον στον θάνατο.

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης. Υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν. Ακόμα και ο πιο αδαής μπορεί να καταλάβει ότι είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν τέτοια χτυπήματα από έναν άνθρωπο», τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου, Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος.

«Ήταν ένας ο δολοφόνος; Είχαν συμμετοχή κι άλλοι; Γι’ αυτό παρακαλάω ως πονεμένος γονιός και πατέρας, όποιος μικρός ή μεγάλος γνωρίζει ή είδε κάτι, να μην φοβηθεί και να μην σωπάσει και να πάει στην Ασφάλεια να καταθέσει. Να μάθω κι εγώ πώς ‘έφυγε’ ο Άγγελός μου. Από τα χτυπήματα; Δεν μπορώ να σας περιγράψω πως τον είδα», λέει ο πατέρας του 17χρονου.

Αν και ο 16χρονος περιέγραψε ελαφρά χτυπήματα τα όποια δεν θα μπορούσαν να επιφέρουν θάνατο, από την έρευνα των Αρχών προκύπτει πως τα χτυπήματα ήταν θανατηφόρα και πως ο ανήλικος δράστης είχε την πρόθεση να σκοτώσει.

«Από την επαναληπτικότητα και την σφοδρότητα των πληγμάτων, από τα οποία επήλθε ο θάνατος, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος, ευρισκόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, επιτέθηκε στο θύμα, έχοντας σκοπό να το σκοτώσει και όχι απλά να του προκαλέσει τη σωματική του βλάβη».

«Μιλήστε»

Μιλώντας επίσης στο Live News και το MEGA, η μητέρα του 17χρονου Άγγελου λέει:

«Αυτά που άκουσα δεν τα ήξερα. Πρώτη μου φορά ακούω αυτά που είπατε. Ο γιος μου ήταν 2 μέτρα. Αδύνατος, όμορφος, ευγενικός και έξυπνος. Βγήκε έξω για να κάνει μία βόλτα και απλά τον έψαχνα γιατί δεν ήρθε ποτέ. Τον είδα μόνο στο πρόσωπο, δεν τα ξέρω αυτά που λέτε. Πρώτη φορά τα ακούω».

«Ο Άγγελος ‘έφυγε’ σαν Άγγελος. Ήταν ένα δώρο του Θεού».

Γνώστης πολεμικών τεχνών

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Live News, ο 16χρονος γνώριζε πού να χτυπήσει αφού ήταν master στις πολεμικές τέχνες.

«Ο κατηγορούμενος ασχολείται με πολεμικές τέχνες και συγκεκριμένα με την τεχνική Sparring, που κατά την κοινή πείρα αποτελεί προσομοίωση μάχης και απευθύνεται σε έμπειρους αθλητές πυγμαχίας. Έτσι ήξερε πώς να προκαλέσει καίρια δολοφονικά πλήγματα. Δράστης και θύμα είχαν έντονη αντιζηλία μεταξύ τους καθώς το ανήλικο θύμα είχε αναπτύξει στο παρελθόν στενούς δεσμούς με τη νυν σύντροφο του κατηγορουμένου».

Παραμονή Θεοφανίων. Στα σκαλιά της Μητρόπολης Σερρών ανήλικοι σχηματίζουν ρινγκ και παρακολουθούν τον 16χρονο να ρίχνει μπουνιές και κλωτσιές στον 17χρονο χωρίς κανείς να τους χωρίσει.

Αποτέλεσμα, το παιδί αιμόφυρτο να πάει στο πλησιέστερο ανοιχτό μαγαζί για να πλυθεί. Κάθισε στο μπάνιο για 20 λεπτά, στη συνέχεια αποχώρησε και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει σπίτι.

«Αρνούμαι την κατηγορία. Όταν συνάντησα τον 17χρονο, πήγα προς το μέρος του στα σκαλιά της Μητρόπολης και του είπα με ύφος ‘τι είπες στην κοπέλα μου;’. Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και αμέσως του έριξα μία γροθιά στο πρόσωπο. Φοβήθηκα ότι θα με προλάβαινε αυτός. Του έδωσα 2 – 3 μπουνιές στο κεφάλι και 2 γονατιές στο κεφάλι, όμως η μία απέτυχε να τον βρει. Τον έπιασα από την κουκούλα και του κατέβασα το κεφάλι και τον πέτυχα. Ήμασταν face to face, τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Με το που έπεσε κάτω, σταμάτησα να τον χτυπάω. Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού. Δεν ξέρω γιατί έχει κι αλλού χτυπήματα. Εγώ τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο. Σηκώθηκε το παιδί κι έφυγε», λέει ο 16χρονος στην απολογία του.

«Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά, ούτε έχω εκπαίδευση από σχολή πολεμικών τεχνών, απλά με τους φίλους μου κάνουμε sparring καμιά φορά σε υπόγεια σπιτιών μας. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι εγώ τον σκότωσα. Κλαίω για το παιδί. Η καρδιά μου έγινε πέτρα. Συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι δεν τον βρίσκανε. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι εγώ δεν έδωσα τέτοιο ξύλο».

Τι λέει ο δικηγόρος του

«Ο 16χρονος εντολέας μου δεν τέλεσε ανθρωποκτονία υπό την άποψη ότι κατά το αποδεδειγμένο μέχρι σήμερα υπάρχον στη δικογραφική ύλη με αποδείξεις γεγονός του άγριου ξυλοδαρμού που έλαβε χώρα στο προαύλιο της Μητρόπολης, οποιαδήποτε και να ήταν η βαναυσότητα των χτυπημάτων, τούτο εδώ, με βάση το έγγραφο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, δεν μπορεί, με λογική αλληλουχία, να οδηγεί στον θάνατο διότι σε ένα από αυτά τα ευρήματα αναφέρεται ρητά ρήξη καρδιακού τοιχώματος», λέει από την πλευρά του ο δικηγόρος του, Μανώλης Βονικάκης.

Οι περιγραφές των φίλων όμως δεν συνάδουν με τα ευρήματα. Δεν συνάδουν ούτε με τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ούτε με τη ρήξη σπλήνας και αορτής. Γι’ αυτό άλλωστε εξετάζεται το ενδεχόμενο και μίας δεύτερης επίθεσης, αυτήν τη φορά στον ακάλυπτο χώρο της οικοδομής.

«Είναι ανοιχτός ο χώρος από πίσω. Τώρα αν μπήκαν ή δεν μπήκαν, αυτά δεν τα γνωρίζω. Ο Άγγελός μου ‘έφυγε’». ‘Έφυγε’ το πουλάκι μου. Δεν θα το ξαναπάω στο σχολείο. Δεν θα το ξαναπεριμένω να φάμε μαζί το μεσημέρι, το καταλαβαίνετε;», λέει ο πατέρας του 17χρονου.

Γέλεν: «Εξαιρετικά ανησυχητική» η δίωξη Πάουελ

Γέλεν: «Εξαιρετικά ανησυχητική» η δίωξη Πάουελ

