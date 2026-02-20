Σέρρες: Περισσότερα από 30 τραύματα έφερε ο 17χρονος που κατέληξε μετά από ξυλοδαρμό 16χρονου
Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα
Περισσότερα από τριάντα τραύματα φαίνεται να καταγράφει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος κατέληξε ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από 16χρονο, στις αρχές του προηγούμενου μήνα, στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που διαβιβάστηκε τα προηγούμενα 24ωρα στην ανακρίτρια Σερρών, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία, ως αιτία θανάτου αναφέρονται κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις που υπέστη το 17χρονο θύμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Από τη νεκροψία – νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.
Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.
Τι είπε στην απολογία του ο 16χρονος
Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ίδιος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.
Από την πλευρά τους, οι γονείς του 17χρονου, μέσω των συνηγόρων τους, έχουν διατυπώσει ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών στην υπόθεση.
