Σοκ προκαλούν τα όσα λέει ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρρες.

Ο πατέρας του 17χρονου περιέγραψε το πόσο χτυπημένος ήταν ο γιος του, ενώ μίλησε με αγανάκτηση για το κράτος, λέγοντας ότι δεν τον προστάτευσε.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που είδαν τα μάτια μου» λέει ο πατέρας του 17χρονου

«Ο γιος μου ήταν ένα αντράκι. Λεβέντης και αντράκι. Ήμασταν πάντα δίπλα του, από πίσω του, μπροστά του. Δηλαδή, μεγαλώναμε ένα παιδί αλλά το μεγαλώναμε σωστά. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο πόνος μας. Δεν μπορώ να το χωνέψω και εγώ και η οικογένειά μου. Και πιστεύω και όλο το πανελλήνιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδαν τα μάτια μου» είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» .

«Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που είδαν τα μάτια μου, γιατί εγώ τον είδα ολόκληρο. Δεχόμαστε καθημερινά θετικά μηνύματα από τον κόσμο ότι θέλουμε να μην ξαναέχουμε μία τέτοια περίπτωση και φεύγει ένας άγγελος έτσι τόσο άδικα, γιατί το δικό μου το 17χρονο παιδί πού ήταν μαθητής, δολοφονήθηκε άδικα. Ήταν το τρίτο μου μοναχοπαίδι. Το καταλαβαίνετε; Γιατί έχω τρία παιδιά και τα μεγάλωνα σαν να είναι μοναχοπαίδια. Σαν να είναι μοναχοπαίδια, αλήθεια σας λέω», είπε.

«Το κράτος δεν με προστάτευσε ούτε εμένα ούτε τον γιο μου»

Αναφερόμενος στον δράστη είπε: «Ξέρω ότι έχει προφυλακιστεί ένας 15χρονος, αλλά εμένα με ενδιαφέρει, θέλουμε εμείς σαν οικογένεια να μάθουμε το που, το πότε και το ποιος έκανε αυτήν την πράξη. Ήταν μόνος ο 15χρονος ή είχε συμμετοχή και από άλλα άτομα; Ο άγγελός μου, ειλικρινά σας λέω, ότι έφυγε μαρτυρικά. Δηλαδή, έφυγες σαν ένας μάρτυρας. Μόνο οι Άγιοι φεύγουν έτσι μαρτυρικά. Σας το λέω με όλη μου την ειλικρίνεια. Έρχεται συνέχεια στα μάτια μου αυτή η εικόνα του», δήλωσε.

«Ο άγγελος μου ήταν αντράκι. Δίκαιος. Τι έκανε αυτό το παιδί και τον δολοφόνησαν με τόσο άδικο τρόπο; Εγώ με αυτά που είδα, εάν τα έκανε μόνο ο 15χρονος, τι να σας πω; Τι να σας πω; Ήταν πάρα πολύ… Πάρα πολύ χτυπημένος. Σε όλο του το σώμα» είπε φανερά συγκινημένος.

«Ο δολοφόνος εδώ και 3 – 4 χρόνια, είχε παρουσιάσει παραβατική συμπεριφορά και παρακολουθούνταν από επιμελητή ανηλίκων. Εάν αυτόν τον είχαν πάρει και τον είχαν βάλει σε μία δομή φιλοξενίας ανηλίκων, αυτή τη στιγμή εγώ δεν θα πονούσα έτσι. Το κράτος για εμένα αυτήν τη στιγμή, δεν με προστάτευσε. Δεν προστάτευσε τον γιο μου. Γιατί εγώ αυτήν τη στιγμή δεν θα έκλαιγα. Η Δικαιοσύνη να κάνει τα πάντα, για να αποδοθεί δικαιοσύνη στον χαμό του παιδιού μου. Αυτό θέλω. Θέλω μία προσευχή για τον άγγελό μου», κατέληξε ο πατέρας του 17χρονου.