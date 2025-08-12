Εκκενώθηκαν προληπτικά εργοστάσια στη ΒΙΠΕ Πατρών

Σε προληπτική εκκένωση των εργοστασίων που διατηρούν στη βιομηχανική ζώνη της Πάτρας (ΒΙΠΕ Πατρών) λόγω της μεγάλης φωτιάς που καίει σε κοντινή απόσταση προχώρησαν Friesland Campina Hellas και Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Αυτό αναφέρουν στον ΟΤ πηγές των δυο εταιρειών, τονίζοντας πως αυτό που προέχει τώρα είναι οι ανθρώπινες ζωές. Όπως λένε, παρότι δεν φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή άμεσος κίνδυνος καθώς το πύρινο μέτωπο κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση από τις εγκαταστάσεις τους, εντούτοις η απομάκρυνση των εργαζομένων κρίθηκε απαραίτητη. Βέβαια, όπως προσθέτουν, είναι σε επιφυλακή το προσωπικό ασφαλείας.

Σε επικοινωνίας με τις αρχές

Σημειώνουν ακόμη πως βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου.

Ελπίζουν να τεθεί άμεσα υπό άμεσο έλεγχο η φωτιά και να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωσή της. Στα θετικά σημεία, όπως επισημαίνουν είναι και η αποκατάσταση του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο είχε διακοπεί για αρκετά ώρα. Σε κάθε περίπτωση, η ανησυχία σε όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που διατηρούν μονάδες στην βιομηχανική Ζώνη είναι έντονη.

Ήχησε το «112»

Η φωτιά στην περιοχή ξεκίνησε στην περιοχή Φλογεραίικα του Ερυμάνθου, στην Αχαΐα και λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν επεκτάθηκε ταχύτατα, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε αποστολές μηνυμάτων για εκκένωση μέσω του «112» για τους κατοίκους των περιοχών Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λουσικά και Σπαλιαρέικα για λόγους ασφαλείας.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν συνολικά 50 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 18 οχήματα. Επιπλέον, τα εναέρια μέσα ενισχύθηκαν σημαντικά, με 8 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να προχωρούν σε συνεχόμενες ρίψεις νερού, στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

