Συγκινητικές εικόνες έρχονται από τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας, καθώς εθελοντές και πυροσβέστες δίνουν μια διαφορετική μάχη, πέρα από αυτήν για την προστασία των σπιτιών και των ανθρώπινων ζωών, τη μάχη για τα παγιδευμένα ζώα.

Οι μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται για δεύτερη ημέρα στην Πάτρα έχουν εγκλωβίσει αμέτρητα ζώα, άγρια και οικόσιτα, σε χωράφια, αυλές και δασικές εκτάσεις. Μέσα στην αποπνικτική ατμόσφαιρα, άνθρωποι με αυταπάρνηση μπαίνουν στα πύρινα μέτωπα για να τα σώσουν.

Με συντονισμένες κινήσεις και απίστευτο θάρρος, διασώστες πλησιάζουν τα ζώα, τα παίρνουν στην αγκαλιά τους και τα μεταφέρουν σε ασφαλείς χώρους, μακριά από την πύρινη λαίλαπα.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διασώστες ελευθέρωσαν δεμένα ζώα, άνοιξαν μαντριά και αυλές ή μετακίνησαν τρομαγμένα σκυλιά και γάτες.

Τα ζώα, έντρομα και συχνά τραυματισμένα, βρήκαν καταφύγιο και ηρεμία στην αγκαλιά των σωτήρων τους.

Όπως ενημερώνει η Dogs’ Voice, τα ζώα που διασώζονται στην Αχαΐα μεταφέρονται στην ΠΛΑΖ ΕΟΤ, όπου βρίσκονται εθελοντές. Πολλά από τα ζώα φέρουν εγκαύματα.

Μιλώντας στο ERTNews, η Μαρίλια Τσόπελα, υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της οργάνωσης Dogs Voice, είπε χαρακτηριστικά: «Σε κάθε 112, δυστυχώς κάποιοι μένουν πίσω γιατί δεν μπορούν να σωθούν μόνα τους. Δεν μπορούν να λύσουν τις αλυσίδες τους», προσθέτοντας ότι σε κάθε φωτιά υπάρχουν ζώα δεμένα, εγκαταλελειμμένα, που δεν πρόλαβαν να σωθούν.

Η τοπική κοινωνία αλλά και οι πολίτες σε όλη τη χώρα εκφράζουν τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους σε όσους, σε αυτές τις δύσκολες ώρες, δεν ξέχασαν τα πιο αδύναμα πλάσματα. Σε μια Αχαΐα που δοκιμάζεται σκληρά από τις φλόγες, οι εικόνες αυτές αποτελούν μια αχτίδα ανθρωπιάς μέσα στην καταστροφή.

Δείτε φωτογραφίες από τις διασώσεις ζώων στην Αχαΐα