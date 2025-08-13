Κάηκαν 15.000 στρέμματα δάσους στη Ζάκυνθο – Ζημιές σε σπίτια και τουριστικές κατοικίες

Περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών έκαψε στο πέρασμα της η φωτιά στη Ζάκυνθο που για δεύτερη μέρα παραμένει ανεξέλεγκτη.

Τρία ξεχωριστά μέτωπα συνολικού μήκους άνω των 15 χιλιομέτρων παραμένουν εκτός ελέγχου, ενώ έχουν εκκενωθεί οι περιοχές Αγάλας και Κερί.

Ζημιές έχουν καταγραφεί σε σπίτια, τουριστικές μονάδες και γεωργικές εκτάσεις.

Όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τους κατοίκους προσπαθούσαν να αποτρέψουν τη φωτιά να κατέβει προς τα χωριά της Λιθακιάς, του Παντοκράτορα και του Μουζακίου.

Με το πρώτο φως της ημέρας τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Καναντέρ ξεκίνησαν ρίψεις νερού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη «η πυρκαγιά στη Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη».

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον πέντε σπίτια-αγροικίες, που υπέστησαν μεγάλες ζημιές, ενώ η φωτιά έχει κάψει περισσότερα από 15.000 στρέμματα δάσους και αγροτικών καλλιεργειών στο πέρασμά της.

Δυστυχώς έχουν καεί πολλά οικόσιτα ζώα που δεν πρόλαβαν να διασωθούν.

Η φωτιά «πολιορκούσε» όλο το βράδυ το χωριό της Λιθακιάς. Σήμερα το πρωί η κατάσταση εκεί, ήταν αποπνικτική από τους πολλούς καπνούς.

Η μορφολογία του εδάφους και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν την προσέγγιση των εναέριων μέσων, τα οποία επικεντρώνονται σε ρίψεις νερού σε σημεία κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει οργανώσει προσωρινά κέντρα φιλοξενίας για τους πληγέντες.