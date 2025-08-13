Πολύ υψηλή επικινδυνότητα για πυρκαγιές και την Πέμπτη – Οι συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας

Σε πολύ υψηλό κίνδυνο πρόκλησης φωτιάς βρίσκονται αύριο Πέμπτη 14 Αυγούστου περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς θα υπάρξει στην περιφέρεια Αττικής και στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, Θάσου, Ξάνθης, Ροδόπης. Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης και Λήμνου. Ακόμη, σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας:

Για αυτές περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Από την Πολιτική Προστασία απευθύνεται έκκληση στους πολίτες «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο X».

Παράλληλα, ζητείται από τους πολίτες «σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199. Παρακαλούμε όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.