Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Το «κοκτέιλ μολότοφ» των ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών που καταγράφονται σε όλη τη νότια Ευρώπη, σε συνδυασμό με εμπρησμούς, έχουν προκαλέσει πυρκαγιές σε όλες σχεδόν χώρες της Νότιας Ευρώπης. Η Μεσόγειος είναι περιοχή του πλανήτη που θερμαίνεται περισσότερο και γρηγορότερα από άλλες.

Σε άλλες περιοχές, φωτιές προκλήθηκαν από καταιγίδες, απόδειξη ότι η κλιματική κρίση επιδεινώνει την κατάσταση. Οι φλόγες έχουν καταστρέψει σπίτια, αγροτικές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, αλλά και εργοστάσια. Χιλιάδες άνθρωποι, αλλά και τουρίστες, υποχρεώθηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους.

Οι περισσότερες πυρκαγιές τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεσπάσει, εκτός από την Ελλάδα, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων.

Στη χώρα μας, οι φλόγες έχουν φτάσει κοντά στον αστικό ιστό στην Πάτρα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη, λόγω των αναζωπυρώσεων είναι οι πυρκαγιές σε Χίο, Κεφαλονιά και Πρέβεζα.

Νεκροί στην Ισπανία

Η Ισπανία, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, βρίσκεται σε ακραίο ή πολύ υψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Οι θερμοκρασίες στη χώρα φτάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα εδώ και 10 ημέρες αναμένεται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα.

Ένας 35χρονος εθελοντής πυροσβέστης πέθανε από σοβαρά εγκαύματα και αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται στα νοσοκομεία είτε με αναπνευστικά προβλήματα είτε με εγκαύματα ή τραυματισμούς.

Momento en que el helicóptero de la Guardia Civil se la juega aterrizando en medio del incendio para recoger a la persona con el 98% del cuerpo quemado y llevarlo al hospital.

HONOR al trabajo que están haciendo en un momento tan complicado. #TresCantos pic.twitter.com/Z7J3dqGrFb — Jesús de la cruz 🖤🇪🇸🇪🇺🍊🐍 (@jesusdelacruzol) August 11, 2025

Ο πυροσβέστης είναι το έκτο άτομο που χάνει τη ζωή του σε πυρκαγιές φέτος στην Ισπανία. Προσπαθούσε να να δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες κοντά στην πόλη Νογκαρέχας, στην κεντρική περιοχή της Καστίλης και Λεόν, όταν παγιδεύτηκε στην πυρκαγιά.

Στη Γαλικία, που επίσης καίγεται, σύμφωνα με τον τοπικό πρωθυπουργό, Αλφόνσο Ρουέδα, η κατάσταση είναι «περίπλοκη» και είπε ότι ο καιρός δεν βοηθάει. Έξι ενεργές πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει 10.000 εκτάρια γης στην επαρχία Ουρένσε της Γαλικίας.

Πολλές από τις πυρκαγιές εξετάζεται αν ήταν αποτέλεσμα εμπρησμού, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις. Ωστόσο, άλλες προκλήθηκαν από καταιγίδες.

Στην Ανδαλουσία, φωτιά προκλήθηκε την Τρίτη από κεραυνό σε δάσος με καστανιές στο Λος Ρομέρος. Η πυροσβέστικη την έθεσε υπό έλεγχο το πρωί της Τετάρτης.

Portentosa fotografía de Ricardo Fernández (@EFEnoticias) del incendio de Tarifa. pic.twitter.com/nNBEOPpZ2P — Javier Caraballo (@CaraballoJav) August 12, 2025

Πορτογαλία

Φωτιά που ξέσπασε στο Τρανκόσο της Πορτογαλίας το Σάββατο εξακολουθεί που καίει. Τα ξημερώματα της Τετάρτης, κεραυνός προκάλεσε αναχωπύρωση σε περιοχή που θεωρούνταν ότι πλέον ήταν ασφαλής. Μέχρι την Τρίτη είχαν καεί περισσότερα από 7.500 στρέμματα γης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών Copernicus. Για την κατάσβεση των πυρκαγιών έχουν κινητοποιηθεί περίπου 1.200 πυροσβέστες και 400 οχήματα.

Στα βόρεια της χώρας, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, οι πυρκαγιές καίνε πάνω από 10 ημέρες. Ο δήμαρχος της πόλης, Αλεξάντερ Φαβάγιος, δήλωσε στο CNN: «Μας ψήνουν ζωντανούς, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, IPMA, σήμερα Τετάρτη οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Κρίσιμη εβδομάδα στην Αλβανία

Αρκετές μεγάλες πυρκαγιές είναι σε εξέλιξη και στην Αλβανία. Ο υπουργός Άμυνας Πίρο Βένγκου χαρακτήρισε την εβδομάδα «κρίσιμη».

Το πρωί της Τετάρτης, περίπου 10.000 πυροσβέστες, στρατιώτες και άνδρες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της αστυνομίας μάχονταν ενάντια σε συνολικά 24 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.

Οι φλόγες έφτασαν στα σπίτια σε δύο χωριά στην κεντρική Αλβανία, υποχρεώνοντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή, παίρνοντας μαζί τα ζώα τους. Ο 68χρονος Χάτζρι Ντραγκότι, είπε στο Reuters: «Πάμε να καθίσουμε ανάμεσα σε δύο ποτάμια. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι μπαρούτι». Είχε φύγει από το σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του. Πήραν μαζί τους την αγελάδα, το γαϊδούρι και τον σκύλο τους.

Μια μεγάλη πυρκαγιά στην Αλβανία, από τις δεκάδες που μαίνονται στη χώρα, καίει κοντά στο «Γαλάζιο Μάτι», μια πηγή πλούσια σε νερό και προστατευόμενο φυσικό πάρκο.

Μαυροβούνιο και Κροατία

Κι άλλες χώρες στα Βαλκάνια δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις πυρκαγιές.

Στο Μαυροβούνιο, πυρκαγιές που καίνε κοντά στην πρωτεύουσα Ποντγκόριτσα έστειλαν σύννεφα καπνού πάνω από την πόλη.

Στην Κροατία, οι πυροσβέστες κατάφεραν το μεσημέρι της Τετάρτης να περιορίσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην πόλη Σπλιτ τη Δευτέρα.

Ιταλία και Γαλλία

Ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίφθηκαν τη Δευτέρα στη νότια Γαλλία, φτάνοντας τους 41,6 βαθμούς Κελσίου στο Μπορντό σε σύγκριση με το προηγούμενο ρεκόρ των 41,2 βαθμών Κελσίου το 2019.

Ρεκόρ όλων των εποχών καταρρίφθηκαν επίσης στο Μπερζεράκ, το Κονιάκ και το Σεν Ζιρόν, σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

Η τεράστια πυρκαγιά που έκαιγε στην περιοχή της Οντ, η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, έχει πλέον σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά οι αξιωματούχοι ανησυχούν ότι θα μπορούσε να αναζωπυρωθεί καθώς το κύμα καύσωνα συνεχίζεται. Η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον μία γυναίκα την περασμένη εβδομάδα.

Στην Ιταλία φωτιές είναι σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές της νότιας χώρας και στη Σικελία. Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη σε πολλές περιοχές. Στη Φλωρεντία η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιτίας της ζέστης, ο Πάπας Λέων μετέφερε την εβδομαδιαία ακρόασή του από την πλατεία του Αγίου Πέτρου σε έναν κλειστό χώρο στο Βατικανό, «για να μείνει λίγο λίγο μακριά από τον ήλιο και την υπερβολική ζέστη».