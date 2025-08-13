Σοκαριστικές εικόνες από τις στάχτες της Αχαΐας – Χωριά με καμένα ζώα, σπίτια και αυτοκίνητα
Το πρώτο οδοιπορικό του in στα καμένα δίνει μια εικόνα των συνεπειών της πύρινης λαίλαπας στην Αχαΐα. Βίντεο και φωτογραφίες.
Οι εικόνες της καταστροφής από την πυρκαγιά στην Αχαΐα προκαλούν δέος και σοκ. Οι φλόγες πέρασαν μέσα από τα χωριά καταστρέφοντας το βιος των ανθρώπων.
Στάχτη έγιναν σπίτια, κτήματα, αυτοκίνητα, αλλά και ζώα που δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν από τη φωτιά.
Το πρώτο οδοιπορικό του in στα καμένα δίνει μια εικόνα των συνεπειών της πύρινης λαίλαπας.
- Φωτιά στην Πάτρα: Εκκενώνεται το Καραμανδάνειο και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο
