17.08.2025 | 22:57
Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου στις Σπέτσες - Η παρεξήγηση για μια γυναίκα
Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους
18 Αυγούστου 2025 | 06:00

Καταστολή αντί πρόληψης: Η κυβέρνηση δεν μαθαίνει τίποτε από τις πυρκαγιές και τη διαχείρισή τους

Η κυβέρνηση όπως και σε άλλες περιπτώσεις έτσι και στην Πάτρα έδειξε ότι δεν έχει αντιληφθεί πως οφείλει να χειριστεί ένα τόσο δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Οι επιθέσεις στον δήμαρχο του ΚΚΕ, Κώστα Πελετίδη αναδεικνύουν περισσότερο την αμηχανία της...

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Vita.gr
Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Έμαθε τίποτε η κυβέρνηση από τη φωτιά της Πάτρας; Η απάντηση είναι όχι. Όπως δεν έμαθε και πέρυσι όταν τέτοιες μέρες καιγόταν όλη η βορειανατολική Αττική και οι φλόγες έφταναν στο Χαλάνδρι και στα Μελίσσια. Όπως δεν έμαθε και από την μεγάλη καταστροφή της Εύβοιας πριν από μερικά χρόνια. Όπως και από άλλες που προηγήθηκαν της Εύβοιας ή την ακολούθησαν.

Άφαντοι οι κυβερνητικοί

Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με τις κυβερνητικές δηλώσεις πέρυσι, πρόπερσι και αντιπρόπερσι; Το γεγονός ότι η κυβέρνηση βρήκε φέτος τον αποδιοπομπαίο τράγο στο πρόσωπο του κομμουνιστή δημάρχου της Πάτρας, Κώστα Πελετίδη. Ήταν η πρώτη φορά που το Μαξίμου έψεξε πολιτικό της αντίπαλο και η ειρωνεία είναι πως αυτό έγινε την ώρα που όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτές της Αχαΐας ήταν άφαντοι από το μέτωπο της φωτιάς, ενώ το ίδιο άφαντος ήταν και ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας που κατηγόρησε τον κ. Πελετίδη. Πάντως ο δήμαρχος ήταν στην πρώτη γραμμή όλες τις ώρες και υπάρχουν άπειροι μάρτυρες να το πιστοποιήσουν.

Στην περίπτωση της Πάτρας η κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει την ανικανότητά της στοχεύοντας σ΄ ένα πρόσωπο. Για την Κάτω Αχαγιά όμως που επίσης κάηκε όπως επίσης και για τα χωριά του δήμου Δυτικής Αχαΐας που μέτρησαν ουκ ολίγες πληγές, δεν είχε να πει κάτι. Εκεί βέβαια δεν είναι ο Πελετίδης δήμαρχος. Παρ’ όλα αυτά και σπίτια κάηκαν και περιουσίες καταστράφηκαν και άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν άρον, άρον και συντονισμός δεν υπήρχε όπως κατήγγειλαν οι κάτοικοι.

Το 112 και η λογική της εγκατάλειψης

Άσε που δεν είδαν πτητικό μέσο παρά μόνο αργά το απόγευμα της δεύτερης μέρας και παρά τις διαβεβαιώσεις που έδινε μέσω μηνυμάτων στα social media ο Αχαιός βουλευτής και υφυπουργός στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, Ιάσων Φωτήλας. Κι έμειναν χωρίς νερό, χωρίς υδροφόρες, με άδεια πυροσβεστικά οχήματα τα οποία δεν είχαν τρόπο να ανεφοδιαστούν. Προφανώς για την έλλειψη πτητικών μέσων και τον κακό συντονισμό της πυροσβεστικής και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έφταιγε ο δήμαρχος Πατραίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο οδοιπορικό που κάναμε την Τετάρτη στα καμένα, δυτικά της Πάτρας, οι κάτοικοι δεν είχαν παράπονο από τους πυροσβέστες. Τα παράπονά τους είχαν να κάνουν με την κεντρική διοίκηση και ειδικά το 112 που χτυπούσε συνέχεια σε μια λογική εγκατάλειψης και του «ο σώζων εαυτόν σωθήτω». Οι περισσότεροι εξ αυτών αγνόησαν τόσο τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα στα κινητά όσο και τις παραινέσεις της αστυνομίας να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Έμειναν πίσω κι έσωσαν τα σπίτια τους, όπως μας ανέφεραν, έχοντας ο ένας στον πλευρό του τον άλλον.

«Άμα καεί το σπίτι μου τι να μου κάνουν τα πέντε και τα εφτά χιλιάρικα του Κυριάκου;», αναρωτιόταν ο Νίκος, αγρότης στο επάγγελμα, στο καφενείο του Άνω Αλισού κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας εκεί. Η αποκατάσταση των πυροπαθών είναι ένα ζήτημα σε αυτή τη χώρα και το γνωρίζουν καλά πλέον όλοι, κατά συνέπεια δεν θέλουν να βρεθούν στη δύσκολη θέση.

Την ίδια λογική όμως είχαν και πολλοί από τους κατοίκους της Πάτρας, όταν οι φλόγες έφτασαν στις πολυκατοικίες και στις αυλές τους το βράδυ της Τετάρτης. Έμειναν πίσω αρκετοί απ’ αυτούς και πάλεψαν με τις φλόγες και βγήκαν νικητές, αγνοώντας το 112 και τις εκκλήσεις των αστυνομικών.

Εργαλειοποίηση

Δυστυχώς, η κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει το 112, ένα μέσο ειδοποίησης που όντως μπορεί να σώσει ζωές σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη. Φαίνεται όμως ότι η χρήση του γίνεται τόσο συχνά, μόνο και μόνο για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει ανθρώπινη απώλεια. Είναι προφανές ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ’ όλα, απ’ την άλλη όμως φαίνεται πως έχει υπάρχει μια κατάχρηση του μέσου, μόνο και μόνο επειδή η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο αντιμετώπισης μιας μεγάλης φωτιάς. Γιατί στην τελική, όπως συνέβη και στην Εύβοια αλλά και αλλού, το ζητούμενο δεν είναι να μην μείνει τίποτε όρθιο.

Κουτοπόνηρη στάση

Η πολιτική εργαλειοποίηση συνεχίστηκε όμως και σε άλλο επίπεδο. Έσπευσε πρώτος και καλύτερος ο Άδωνις Γεωργιάδης να υποστηρίξει ότι ο 25χρονος που συνελήφθη ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και είναι ότι είναι υποστηρικτής του Free Palestine. Κάπως έτσι, εντελώς κουτοπόνηρα, ο υπουργός επιχείρησε αφενός να δείξει ότι οι εμπρησμοί (αν αποδειχτεί τέτοιος) είναι δουλειά εκείνων που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και στέκονται κατά του Ισραήλ, αφετέρου να μεταθέσει τη συζήτηση αλλού, από τις επιχειρησιακές ευθύνες που επανειλημμένα αποδεικνύονται προβληματικές. Αλλά γι’ αυτά δεν είχε να πει κάτι η κυβέρνηση.

Με απλά λόγια, γι’ άλλη μια φορά παρά τις εξαγγελίες από πλευράς κυβέρνησης και παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις των ειδικών, το μοντέλο που ακολουθήθηκε ήταν κατά κύριο λόγο αυτό της καταστολής και όχι της πρόληψης. Γι’ αυτό άλλωστε και οι καμένες εκτάσεις έχουν καταρρίψει κάθε αρνητικό ρεκόρ τα τελευταία χρόνια.

Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025
