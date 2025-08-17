Νέα δεδομένα για τις φωτιές που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην Αχαΐα, φέρνουν τα ευρήματα από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και η προανάκριση που έχει διενεργήσει η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως φαίνεται, υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν αμέλεια των υπευθύνων (στην περίπτωση της Κάτω Αχαΐας), αλλά και προσπάθεια εμπρησμού (στα Συχαινά), ενώ την ίδια ώρα, για τη φωτιά στο Γηροκομείο φαίνεται ότι καταρρέει η εκδοχή του εμπρησμού.

Η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο

Στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισαν το «σημείο μηδέν» από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και είδαν ότι ήταν τα κλαδιά ενός δέντρου στο Βασιλικό, κοντά στο οποίο βρίσκεται καλώδιο ρεύματος.

Οι Αρχές εκτιμούν πως προκλήθηκε ένωση των δύο φάσεων του ρεύματος, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαρκές βραχυκύκλωμα και συνεχείς σπινθήρες που κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της φωτιάς, η οποία εξαπλώθηκε ραγδαία, λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος μιλώντας στο in, ανέφεραν ότι «υπάρχουν ενδείξεις σχετικά, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει η πραγματογνωμοσύνη και πώς θα εξελιχθεί η δικογραφία».

Πάντως όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο ALPHA, τα κλαδιά ενός δέντρου βρίσκονται ανάμεσα σε καλώδια ηλεκτροδότησης.

Ανατροπή και με την φωτιά στο Γηροκομείο; Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Γηροκομείου, φέρνουν ανατροπή για τα όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής σχετικά με την εμπλοκή του 25χρονου. Ειδικότερα, τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Πυροσβεστική, δείχνουν ότι η πυρκαγιά δεν προκλήθηκε από εμπρηστική ενέργεια, αλλά από μεταφερόμενη καύτρα του κυρίου μετώπου στα Συχαινά, φαινόμενο γνωστό ως κηλίδωση. Όπως τόνισε ο αντιστράτηγος – υπαρχηγός ΠΣ, ε.α. Ανδριανός Γκουρμπάσης μιλώντας στο in, η περίπτωση του 25χρονου «είναι ξεκάθαρη περίπτωση του φαινομένου της κηλίδωσης και όχι εμπρησμός». Ο κ. Γκουρμπάσης, υπενθύμισε μάλιστα μια περίπτωση από τη φωτιά στο Κρυονέρι Αττικής, το 2021, όταν ένας ένας οδηγός λεωφορείου – εθελοντής πυροσβέστης είχε συλληφθεί ενώ είχε πάει να σβήσει τη φωτιά. Μάλιστα, τότε ο συλληφθείς προφυλακίστηκε για 11 μήνες, αλλά αθωώθηκε στο δικαστήριο.

Μαρτυρία κατοίκου υπέρ του 25χρονου

Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο -υπέρ του ισχυρισμού του 25χρονου- κινείται και η μαρτυρία κατοίκου, που αναφέρει ότι ο 25χρονος δεν είχε εμπλοκή με την εκκίνηση της φωτιάς.

Αντίθετα, όπως αναφέρει ο μάρτυρας, μπήκε στο χωράφι, όταν είδε τους καπνούς και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, υπογραμμίζοντας μάλιστα, ότι κάτοικοι που βρίσκονταν στο σημείο φώναζαν στον 25χρονο να φύγει από το χωράφι πριν κινδυνέψει από τις φλόγες.