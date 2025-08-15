Πάτρα: Σοβαρό ατύχημα με πυροσβέστη που έπεσε σε χαράδρα στην περιοχή Μπάλα
Ο πυροσβέστης επιχειρούσε στο σημείο που χθες το απόγευμα εκδηλώθηκε νέα εστία στην Πάτρα σβήνοντας τις τελευταίες μικροεστίες
- Απολιθώματα στην Αιθιοπία αποκαλύπτουν έναν άγνωστο συγγενή του ανθρώπου
- Δεκαπενταύγουστος: Στα νησιά για τους επιτάφιους της Παναγίας
- Μαζικές διαδηλώσεις στην Αλάσκα υπέρ της Ουκρανίας εν αναμονή της συνόδου κορυφής Τραμπ - Πούτιν
- Κανάρια Νησιά: Κατασχέθηκε, με τη συνεργασία του Μαρόκου, ρυμουλκό που μετέφερε 3 τόνους κοκαΐνης
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μπάλα στην Πάτρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των τελευταίων μικρών εστιών που καίνε ακόμα από τη μεγάλη φωτιά των προηγούμενων ημερών.
Ενας πυροσβέστης έπεσε σε χαράδρα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Ο άτυχος πυροσβέστης
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνάδελφοί του από την 6η ΕΜΑΚ, οι οποίοι κατάφεραν να τον ανασύρουν με επιτυχία. Ο πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο πόδι, ενώ ευτυχώς η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.
Ωστόσο, η πτώση του προκάλεσε ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς όλοι φοβήθηκαν για τα χειρότερα.
- Χανιά: Στο νοσοκομείο 14χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ σε πανήγυρι
- Pet Shop Boys: «Η νύχτα που μια ανόητη ιδέα μας παρέλυσε το Λονδίνο»
- Εκατέρωθεν αιματηρές πολεμικές επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία στο «παρά πέντε» της συνόδου στην Αλάσκα
- Στο Άνφιλντ η οικογένεια του Ζότα για την πρεμιέρα της Λίβερπουλ
- Τραμπ και Πούτιν πάνε Αλάσκα: Θα δώσουν τα χέρια ή θα φύγουν από διαφορετικές πόρτες;
- Βλάβη σε ιστιοφόρο με σημαία Γαλλίας στα Σύβοτα – Λαχτάρισαν 4 τουρίστες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις