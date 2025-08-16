Συνολικά τρεις συλλήψεις για εμπρησμό πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στην Πάτρα, σχετικά με τις πυρκαγιές που προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές στην περιοχή.

Οι δύο αφορούσαν τη φωτιά στα Συχαινά, ενώ η τρίτη σχετίζεται με την πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Γηροκομείου της Πάτρας.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο 25χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό στο Γηροκομείο αναμένεται να απολογηθεί σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου, ενώπιον του ανακριτή.

Ο ίδιος παρουσιάστηκε ήδη στον εισαγγελέα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών και ζήτησε να απολογηθεί το συντομότερο δυνατό, αρνούμενος τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο 25χρονος υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τον εμπρησμό, αλλά βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση.

Όπως αναφέρει, όταν είδε μία καύτρα στο χωράφι, προσπάθησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία, και όταν απομακρύνθηκε, η φωτιά είχε ήδη ξεσπάσει.

Υπάρχουν μάλιστα μαρτυρίες που τον θέλουν να βρίσκεται εκεί με άλλους πολίτες που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης των φλογών που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο

Ωστόσο, οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό που δείχνουν τις κινήσεις του 25χρονου στην περιοχή του Γηροκομείου.

Σ’ αυτά φαίνεται ο 25χρονος να βρίσκεται μόνος του σε αγροτοδασική έκταση και λίγα λεπτά αφού απομακρύνεται να ξεσπά εστία φωτιάς.

Τον υποστήριξαν έξω από τα δικαστήρια

Την ώρα που ο 25χρονος έβγαινε από το γραφείο του εισαγγελέα Πατρών υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος που δήλωνε τη συμπαράστασή του προς το πρόσωπό του.

Μάλιστα, σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Μπράβο, λεβέντη μου» προς τον νεαρό.

«Πρόκειται για ένα παιδί που από μικρό έχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται τη φύση καθώς από πολύ μικρός είναι στον οδηγισμό» σημείωσαν συγγενείς του, συμπληρώνοντας ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, αφού το σπίτι του βρίσκεται στα Συχαινά και η φωτιά έφτασε πολύ κοντά.

Τι είπαν οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Όσον αφορά στους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο, που συνδέονται με τη φωτιά στην περιοχή των Συχαινών, θα απολογηθούν την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 11:00, καθώς ζήτησαν και έλαβαν σχετική προθεσμία.

Ο 19χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει στους αστυνομικούς πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, και άναψε τη φωτιά με αναπτήρα. Από την άλλη, ο 27χρονος ισχυρίζεται ότι δεν θυμάται τίποτα, επικαλούμενος κενό μνήμης λόγω κατανάλωσης αλκοόλ.

Πλέον, αναμένεται η επίσημη στάση που θα τηρήσουν ενώπιον του ανακριτή και οι τρεις κατηγορούμενοι, καθώς και η απόφαση των δικαστικών αρχών σχετικά με την ποινική τους μεταχείριση.