Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του εμπρησμού στην Πάτρα
Είναι η στιγμή που οι κάτοικοι στην περιοχή καταγράφουν τον άνδρα που βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα
Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει το in από τη στιγμή που νεαρός βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην Πάτρα.
Κάτοικοι της περιοχής καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο τον άνδρα και τις φλόγες που ξεπηδούν μέσα στο χωράφι με τα ξερά χόρτα.
«Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουνε!» ακούγεται να λέει κάτοικος.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο
Μετά την καταγγελία των κατοίκων ο νεαρός άνδρας, 25 ετών, εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Σήμερα το απόγευμα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Κυριακή.
