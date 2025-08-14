newspaper
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του εμπρησμού στην Πάτρα
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 21:05

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή του εμπρησμού στην Πάτρα

Είναι η στιγμή που οι κάτοικοι στην περιοχή καταγράφουν τον άνδρα που βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα

Σύνταξη
Spotlight

Βίντεο ντοκουμέντο παρουσιάζει το in από τη στιγμή που νεαρός βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα στην Πάτρα.

Κάτοικοι της περιοχής καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο τον άνδρα και τις φλόγες που ξεπηδούν μέσα στο χωράφι με τα ξερά χόρτα.

«Παιδιά, παιδιά, υπάρχει άνθρωπος που έβαλε φωτιά! Πάνε να τον πιάσουνε!» ακούγεται να λέει κάτοικος.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο του in

Μετά την καταγγελία των κατοίκων ο νεαρός άνδρας, 25 ετών, εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σήμερα το απόγευμα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Κυριακή.

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

inWellness
Σύνταξη
Stream newspaper
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
«Έχετε εκφυλίσει το 112» 14.08.25

Σκληρή απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Ντροπή σας, ζητάτε και τα ρέστα - Τρύπιες μάνικες»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα – Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών
Θεσσαλονίκη 14.08.25

Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα - Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης - Συκεών

Οι άγνωστοι παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωσή του
Ελλάδα 14.08.25

Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση λόγω της φωτιάς

Το Καραμανδάνειο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στις 15:00 το μεσημέρι, όταν θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των ασθενών που είχαν εκκενώσει το νοσοκομείο όταν ξέσπασε η φωτιά στην Πάτρα

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
Διήμερη 14.08.25

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Σύνταξη
Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πολίτης
Έρευνες εν εξελίξει 14.08.25

Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στη Δροσιά

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά την περασμένη Τρίτη αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς – Κορυφώνεται η έξοδος
Δεκαπενταύγουστος 14.08.25

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς - Κορυφώνεται η έξοδος - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται σε Γούναρη, Αλιπέδου και δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή
Απάντηση στον Σμότριτς 14.08.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μια σταθερή Δυτική Όχθη ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης Τραμπ για ειρήνη στην περιοχή

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν επικεντρωμένες στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει ποτέ ξανά το έδαφος αυτό

Σύνταξη
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Νάπολι – Ολυμπιακός 2-1: Δεν ζαλίστηκε στα αστέρια… (vids)

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από την πανίσχυρη Νάπολι με 2-1, σε ένα φιλικό επιπέδου Champions League, αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήταν πολύ καλός και στο τέλος πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με τον Τσικίνιο.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»
Στην Κάγια Κάλας 14.08.25

Ερώτηση ευρωβουλευτών του ΚΚΕ «για τα εγκληματικά σχέδια εκκένωσης της Γάζας από το κράτος-κατακτητή Ισραήλ»

Η ευρωομάδα του ΚΚΕ κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη θηριωδία του 21ου αιώνα στη Γάζα, που «διεξάγεται βάσει σχεδίου, με την δίψα και την πείνα ως εργαλείο εξόντωσης του Παλαιστινιακού λαού»

Σύνταξη
LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός

LIVE: Σαχτάρ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Σαχτάρ και Παναθηναϊκό, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού. Παρακολουθήστε live στις 21:00 τη ρεβάνς του 2-2 ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη Λεμεσού, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη Cosmote Sports 1

Σύνταξη
Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ
Κόσμος 14.08.25

Ο Πούτιν επιδιώκει συνθήκη ελέγχου των όπλων μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Τραμπ

Την ώρα που η Ρωσία και οι ΗΠΑ θέλουν να υπάρξει οικονομική προσέγγιση ανάμεσα στις δύο χώρες, ο Πούτιν θα ήθελε και την εκ νέου επιβολή μορατόριουμ σε μια σειρά επιθετικών όπλων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί κάηκε η Πάτρα;
Ελλάδα 14.08.25

Γιατί κάηκε η Πάτρα;

Ο Χάρης Κοντοές από το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και ο Νίκος Γεωργιάδης από το WWF Ελλάς εξηγούν στο in πως έφτασαν οι πυρκαγιές μέσα στις πόλεις, όπως συνέβη στην Πάτρα και στη Φιλιππιάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14.08.25

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
