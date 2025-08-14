«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή
- Νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, παραμονή της συνάντησης Πούτιν και Τραμπ
- Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα - Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης - Συκεών
- Γιατί επεκτείνεται το sell off στα κινεζικά ομόλογα
- Οι Ευρωπαίοι έθεσαν στον Τραμπ τις «κόκκινες γραμμές» για το Ουκρανικό
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.
Οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 19 και 27 ετών έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο περίπου στις 5 το απόγευμα.
Στον εισαγγελέα
Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο.
Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.
Λίγη ώρα αργότερα την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε και το τρίτο άτομο που έχει συλληφθεί στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου.
- Με Πενράις η εντεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον Άρη Λεμεσού
- «Ο Καλάμπρια απάντησε θετικά στον Παναθηναϊκό»
- Με Τετέ και Πελίστρι ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ
- «Ο Ίσακ… απεργεί και δεν θα παίξει στην πρεμιέρα της Premier League»
- Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
- Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις