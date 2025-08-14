newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
13.08.2025 | 18:15
Σεισμός στην Εύβοια – Ακολούθησε μετασεισμός
«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν
Ελλάδα 14 Αυγούστου 2025 | 19:30

«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Ένταση σημειώθηκε κατά την έξοδο των δύο συλληφθέντων από το δικαστικό μέγαρο στην Πάτρα - Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Κυριακή

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 19 και 27 ετών έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο περίπου στις 5 το απόγευμα.

Στον εισαγγελέα


Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο.

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Λίγη ώρα αργότερα την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε και το τρίτο άτομο που έχει συλληφθεί στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνεχίζει «αδιόρθωτο» – Πάνω από 200 εκατ. ο τζίρος

Ομόλογα
Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Ομόλογα: Όταν τα «γουρούνια» πετούν – Η εκδίκηση του Νότου και ο Γάλλος ασθενής

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σύνταξη
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
«Έχετε εκφυλίσει το 112» 14.08.25

Σκληρή απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Ντροπή σας, ζητάτε και τα ρέστα - Τρύπιες μάνικες»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά
Αντίο 14.08.25

Πέθανε ο Θανάσης Ρεντζής, ο «μετρ» του ελληνικού πρωτοποριακού σινεμά

Ο Ρεντζής υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, υπηρετώντας το με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα -από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα έως την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα – Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών
Θεσσαλονίκη 14.08.25

Έκλεψαν μπαταρία και καλώδια από πυροσβεστικό όχημα - Μήνυση από τον δήμο Νεάπολης - Συκεών

Οι άγνωστοι παραβίασαν το πυροσβεστικό όχημα που ήταν παρκαρισμένο στο φυλασσόμενο περιφραγμένο χώρο στάθμευσης οχημάτων του δήμου Νεάπολης - Συκεών, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωσή του
Ελλάδα 14.08.25

Σε εξέλιξη η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση λόγω της φωτιάς

Το Καραμανδάνειο αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά στις 15:00 το μεσημέρι, όταν θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των ασθενών που είχαν εκκενώσει το νοσοκομείο όταν ξέσπασε η φωτιά στην Πάτρα

Σύνταξη
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα
Διήμερη 14.08.25

Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στη Δυτική Αττική για την εγκληματικότητα – Επτά συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη Δυτική Αττική συνελήφθησαν συνολικά επτά άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για όπλα και ναρκωτικά.

Σύνταξη
Δροσιά: Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντόπισε πολίτης
Έρευνες εν εξελίξει 14.08.25

Αποτυπώματα σεσημασμένου κακοποιού στον εμπρηστικό μηχανισμό που εντοπίστηκε στη Δροσιά

Ο εμπρηστικός μηχανισμός που βρέθηκε στη Δροσιά την περασμένη Τρίτη αποτελούνταν από δυό γκαζάκια και ένα μπουκάλι με βενζίνη τυλιγμένα με μονωτική ταινία και φυτίλι

Σύνταξη
Δεκαπενταύγουστος: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς – Κορυφώνεται η έξοδος
Δεκαπενταύγουστος 14.08.25

Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς - Κορυφώνεται η έξοδος - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Μεγάλη κίνηση παρατηρείται σε Γούναρη, Αλιπέδου και δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά - Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο

Σύνταξη
Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο
Αραιώνουν δρομολόγια 14.08.25

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς τον Δεκαπενταύγουστο

Πιο αραιά τα δρομολόγια στα μέσα - Τι ισχύει για λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, τραμ - Για τον προαστιακό, η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει αναστολή δρομολογίων για την Παρασκευή

Σύνταξη
Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα
Ανείπωτη καταστροφή 14.08.25 Upd: 11:40

Δορυφορικές εικόνες από τις φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα – Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν την καταστροφή που προκάλεσαν οι δασικές φωτιές σε Χίο, Ζάκυνθο, Πρέβεζα και Κάτω Αχαΐα - Συνολικά έγιναν στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους
Μπάσκετ 14.08.25

Διάψευση της ΑΕΚ για Λεκαβίτσιους

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία τονίζει ότι ο Λεκαβίτσιους «ουδέποτε υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις, άρα ουδέποτε κόπηκε»

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 τη ρεβάνς του 0-0 ανάμεσα σε Βόλφσμπεργκερ και ΠΑΟΚ, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Open.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;
«Αφήστε τα ψέματα» 14.08.25

Κασσελάκης: Ο Πελετίδης, πυροσβέστες και εθελοντές ήταν εκεί – Οι βουλευτές Αχαΐας ΝΔ και ο Κεφαλογιάννης πού ήταν;

«Να αφήσουν ο Κ. Μητσοτάκης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις κατηγορίες εναντίον όλων των άλλων, με τις οποίες προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για να μην αναλάβουν οι ίδιοι τις τεράστιες ευθύνες τους», λέει ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη
Πυρκαγιές 14.08.25

Τσουκαλάς: Τι βαθμό βάζει το «επιτελικό» κράτος στον εαυτό του; – «Ρόδινη εικόνα» από Μαρινάκη και Κεφαλογιάννη

«Ο κ. Κεφαλογιάννης θα επαναλάμβανε σήμερα τη δήλωση του για πλήρως θωρακισμένη χώρα στην αντιπυρική περίοδο;», αναρωτιέται ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο

LIVE: Ελλάδα – Μαυροβούνιο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 τη φιλική αναμέτρηση Ελλάδα – Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

«Σταματάει το ποδόσφαιρο ο Λαμέλα – Εντάσσεται στο επιτελείο του Αλμέιδα» (pic)

Σύμφωνα με δημοσίευμα, ο Έρικ Λαμέλα, μετά τη λύση του συμβολαίου με την ΑΕΚ, αποφάσισε να σταματήσει το ποδόσφαιρο, και αναμένεται να ενταχθεί στο τεχνικό επιτελείο του Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός
Φιλικό παιχνίδι 14.08.25

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός

LIVE: Νάπολι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την φιλική αναμέτρηση Νάπολι – Ολυμπιακός. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sports 2.

Σύνταξη
Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο
Woman 14.08.25

Όχι, ο μασκουλινισμός δεν είναι το αντίθετο του φεμινισμού – και το να θεωρείται ως τέτοιος είναι επικίνδυνο

Ο μασκουλινισμός δεν είναι «αντίβαρο» στον φεμινισμό, αλλά αντεπίθεση για την ανάκτηση προνομίων, ελέγχου και βίας σε βάρος των γυναικών, ντυμένη με το προσωπείο της «ανδρικής αγωνίας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Η κυβέρνηση έχει εκφυλίσει το 112 και όχι ο Δήμαρχος»
«Έχετε εκφυλίσει το 112» 14.08.25

Σκληρή απάντηση Πελετίδη σε Κεφαλογιάννη: «Ντροπή σας, ζητάτε και τα ρέστα - Τρύπιες μάνικες»

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Πατρέων γίνεται λόγος για ντροπή να βγαίνει ο υπουργός και να καταγγέλλει τον δήμαρχο την ώρα που ακόμα οι εστίες «καπνίζουν» προκειμένου να καλύψει τη γύμνια της κυβέρνησης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη
Επικαιρότητα 14.08.25

ΚΚΕ: Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού – Φτηνός αντιπερισπασμός και ομολογία ενοχής η επίθεση στον Πελετίδη

«Αντί να απολογηθούν για την έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, μέσων πυρόσβεσης και προληπτικών μέτρων, προσπαθούν με δόλια μέσα και διαστρέβλωση δηλώσεων να ενοχοποιήσουν για την καταστροφή την δημοτική αρχή της Πάτρας», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι
Ποδόσφαιρο 14.08.25

Sold out το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νάπολι

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Νάπολι, όπως αναφέρει η Corriere dello Sport σε δημοσίευμά της.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)
Ποδόσφαιρο 14.08.25

AEK: Τέλος και επίσημα ο Λαμέλα (vid)

Ο Έρικ Λαμέλα υπέγραψε τη λύση του συμβολαίου του με την ΑΕΚ και αποτελεί παρελθόν από τον σύλλογο μετά από έναν χρόνο.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

