«Κάψατε την Πάτρα, ντροπή σας» – Προπηλάκισαν τους δύο κατηγορούμενους για εμπρησμό – Πήραν προθεσμία να απολογηθούν

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στα Συχαινά στην Πάτρα.

Οι δύο κατηγορούμενοι ηλικίας 19 και 27 ετών έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο περίπου στις 5 το απόγευμα.

Στον εισαγγελέα



Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, αποχώρησαν συνοδεία αστυνομικών από τα δικαστήρια αποδοκιμαζόμενοι έντονα και προπηλακιζόμενοι από τον κόσμο που βρέθηκε στο σημείο.

Προηγουμένως και αφού τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες από τον εισαγγελέα, ζήτησαν και πήραν προθεσμία από τον ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Κυριακή.

Λίγη ώρα αργότερα την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε και το τρίτο άτομο που έχει συλληφθεί στην Πάτρα. Πρόκειται για έναν 25χρονο που κατηγορείται για απόπειρα εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομείου.