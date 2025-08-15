Πάτρα: Τι υποστήριξαν οι εμπρηστές – Η χρήση χασίς, τα κενά μνήμης και το λάθος

Στην ανακρίτρια Πάτρας θα βρεθούν την Κυριακή (17/8) ο 19χρονος και ο 27χρονος που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Συχαινά, ενώ το Σάββατο (16/8) θα απολογηθεί ο 25χρονος για τη φωτιά στην περιοχή Γηροκομείο της Πάτρας.

Έχει ομολογήσει ο 19χρονος

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος έχει ομολογήσει ότι έβαλε φωτιά με τσακμάκι, δηλώνοντας πως όλα έγιναν μετά από κατανάλωση αλκοόλ και κάνναβης.

«Πίναμε μπύρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ωστόσο, υποστήριξε ότι δεν μπόρεσαν να σβήσουν τη φωτιά, καθώς αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Κενά μνήμης ο 27χρονος

Από την άλλη, ο 27χρονος που έχει καταγραφεί από γείτονες να είναι μαζί με τον 19χρονο στο μηχανάκι, αρχικά αρνούνταν οποιαδήποτε σχέση με την έναρξη της φωτιάς.

Ωστόσο, αφού έμαθε ότι ο 19χρονος ομολόγησε, άλλαξε στάση υπογραμμίζοντας ότι έχει «κενά μνήμης» από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την έξοδό τους από το γραφείο της ανακρίτριας, δέχθηκαν έντονες αποδοκιμασίες από συγκεντρωμένο πλήθος.

Υποστηρίζει ότι έπεσε καύτρα

Διαφορετική ήταν η εικόνα για τον 25χρονο που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας και ο οποίος έχει καταγραφεί από κάμερα να να σκύβει σε χωράφι πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έπεσε καύτρα, προσπάθησε να τη σβήσει χωρίς επιτυχία και απομακρύνθηκε, ενώ συγγενείς και μάρτυρες λένε πως βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση.

«Πρόκειται για ένα παιδί που από μικρό έχει μάθει να αγαπάει και να σέβεται τη φύση καθώς από πολύ μικρός είναι στον οδηγισμό» σημείωσαν συγγενείς του και πρόσθεσαν ότι βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, αφού το σπίτι του βρίσκεται στα Συχαινά και η φωτιά έφτασε πολύ κοντά.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα δικαστήρια βρέθηκε, ακόμα, άτομο το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μαζί του και παρέα έσβηναν τη φωτιά.