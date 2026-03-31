Ιθάκη: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ιθάκη. Κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος.
Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς, εμφανίστηκε στην Ιθάκη σε κτηνοτροφική μονάδα, με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι, στο νότιο τμήμα του νησιού.
«Συναγερμός» στην Ιθάκη μετά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα στο Περαχώρι. Μέτρα βιοασφάλειας σε εφαρμογή
Μέχρι στιγμής οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν έχουν κάνει γνωστό πόσα είναι τα ζώα που θα θανατωθούν.
Άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών
Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υγειονομικών και κτηνιατρικών αρχών, όπως επιβεβαίωσε με ενημέρωσή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής.
Σύμφωνα, με τον αντιπεριφερειάρχη, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αιγοπρόβατα της συγκεκριμένης μονάδας θα θανατωθούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου.
Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται άμεσα στο νησί, κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ανάσχεση της διασποράς. Συγκεκριμένα, αναμένεται να οριστούν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία του κρούσματος, με περιορισμό στις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και εξοπλισμού. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να αποφεύγουν την είσοδο και έξοδο ατόμων στις μονάδες χωρίς λόγο, να τηρούν αυστηρά μέτρα απολύμανσης σε οχήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και να χρησιμοποιούν προστατευτικό ρουχισμό.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απολύμανση χώρων, εργαλείων και σημείων επαφής, ενώ συστήνεται η απομόνωση ύποπτων ζώων και η άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Επιπλέον, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων εντός και εκτός του νησιού, μέχρι νεωτέρας.
Ανησυχία ενόψει Πάσχα
Να σημειωθεί ότι και η Κεφαλονιά, έχει δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό, το προηγούμενο διάστημα, από κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς, διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό ζώων, σημαντικό μέρος, των οποίων, έχει θανατωθεί και πλήθος κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Ιθάκη, εντείνει, όπως είναι λογικό, την ανησυχία στους κτηνοτρόφους, ενόψει Πάσχα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις