Ιθάκη: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων
Ελλάδα 31 Μαρτίου 2026, 23:49

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ιθάκη. Κινητοποίηση των αρχών προκειμένου να διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλήματος.

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Τα όνειρα σε ξεκουράζουν: Το μυστικό για πιο βαθύ και ξεκούραστο ύπνο

Το πρώτο κρούσμα ευλογιάς, εμφανίστηκε στην Ιθάκη σε κτηνοτροφική μονάδα, με 200 αιγοπρόβατα στην περιοχή Περαχώρι, στο νότιο τμήμα του νησιού.

«Συναγερμός» στην Ιθάκη μετά το πρώτο κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα στο Περαχώρι. Μέτρα βιοασφάλειας σε εφαρμογή

Μέχρι στιγμής οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων δεν έχουν κάνει γνωστό πόσα είναι τα ζώα που θα θανατωθούν.

Άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών

Το γεγονός προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υγειονομικών και κτηνιατρικών αρχών, όπως επιβεβαίωσε με ενημέρωσή του στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής.

Σύμφωνα, με τον αντιπεριφερειάρχη, θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα αιγοπρόβατα της συγκεκριμένης μονάδας θα θανατωθούν, με στόχο τον περιορισμό της νόσου.

Μάλιστα, όπως ανέφερε, αναμένεται άμεσα στο νησί, κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα πραγματοποιήσει ελέγχους σε όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τίθενται σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ανάσχεση της διασποράς. Συγκεκριμένα, αναμένεται να οριστούν ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από την εστία του κρούσματος, με περιορισμό στις μετακινήσεις ζώων, ζωοτροφών και εξοπλισμού. Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να αποφεύγουν την είσοδο και έξοδο ατόμων στις μονάδες χωρίς λόγο, να τηρούν αυστηρά μέτρα απολύμανσης σε οχήματα και εγκαταστάσεις, καθώς και να χρησιμοποιούν προστατευτικό ρουχισμό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απολύμανση χώρων, εργαλείων και σημείων επαφής, ενώ συστήνεται η απομόνωση ύποπτων ζώων και η άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων. Επιπλέον, απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη μετακίνηση ζώων εντός και εκτός του νησιού, μέχρι νεωτέρας.

Ανησυχία ενόψει Πάσχα

Να σημειωθεί ότι και η Κεφαλονιά, έχει δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό, το προηγούμενο διάστημα, από κρούσματα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς, διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό ζώων, σημαντικό μέρος, των οποίων, έχει θανατωθεί και πλήθος κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ το κρούσμα που εντοπίστηκε στην Ιθάκη, εντείνει, όπως είναι λογικό, την ανησυχία στους κτηνοτρόφους, ενόψει Πάσχα.

Αγορές: Ο Μάρτιος φεύγει με θεαματική αλλαγή κλίματος

Οι ΗΠΑ στέλνουν κι άλλο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Superfood 31.03.26

Η μεγάλη δύναμη των blueberries

Μπορεί να μην το δείχνουν, ομως τα blueberries είναι από τα κορυφαία superfoods, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες C και K, και φυτικές ίνες

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων χτυπά τη… φέτα – Μείωση παραγωγής κατά 15.000 τόνους
Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Δημήτρης Χαροντάκης
Συμφωνία ΕΕ-Αυστραλίας α λα Mercosur; – Ανησυχία για νέες παραχωρήσεις στον αγροτικό τομέα
Σύμφωνα με την COPA-COGECA, οι ρυθμίσεις που συμφώνησε η ΕΕ εντείνουν τις πιέσεις που ήδη υφίστανται οι Ευρωπαίοι αγρότες, ιδίως σε συνδυασμό με προηγούμενες εμπορικές συμφωνίες, όπως η Mercosur

Διαμαρτυρία από τους κτηνοτρόφους της Λέσβου με μπλόκο στον κόμβο στη Λάρσο
Τον τόνο του σημερινού μπλόκου δίνει η ανακοίνωση του μεγάλου Αγροτικού και Αλιευτικού Συλλόγου του Μανταμάδου που αναφέρει «μια εβδομάδα μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού και η κυβέρνηση μόνο μέτρα Lock down έχει ανακοινώσει

ΑΑΔΕ: Τι θα λάβουν οι αγρότες και οι παραγωγοί έως τον Ιούνιο του 2026
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά έως το τέλος Ιουνίου 2026, σύμφωνα με τον ακόλουθο προγραμματισμό και αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών

Καμπανάκι από τους παραγωγούς για το ευρωπαϊκό ρύζι – Στα 1,7 εκατομμύρια τόνους οι εισαγωγές στην ΕΕ
Σημαντικό μέρος των εισαγωγών σε ρύζι μπαίνει στην ΕΕ με μειωμένους ή μηδενικούς δασμούς στο πλαίσιο συμφωνιών - Άμεσες διορθωτικές ενέργειες ζητούν αγρότες και μεταποίηση της ΕΕ

Ενεργειακή κρίση: Οι Βρυξέλλες καλούν τους Ευρωπαίους να μειώσουν τη χρήση ΙΧ και να δουλεύουν από το σπίτι
Η ενεργειακή κρίση θα είναι παρατεταμένη προειδοποιεί η Κομισιόν και καλεί τις χώρες της ΕΕ να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης καυσίμων - προς το παρόν εθελοντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή Νοημοσύνη: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ανάπτυξη AI φαρμάκων – Μια παγκόσμια συνεργασία
Η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει τα «πλοκάμια» σε νέους κλάδους με τον αμερικανικό φαρμακευτικό κολοσσό Eli Lilly να καταλήγει σε συμφωνία ύψους 2,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την εταιρεία Insilico Medicine, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για την προώθηση φαρμάκων που αναπτύχθηκαν με τη χρήση ΤΝ.

Στράτος Ιωακείμ
Δημοσκόπηση: Κάτω από τη βάση η κυβέρνηση σε κρίσιμα θέματα – Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης, δώρο άδωρο η αύξηση του κατώτατου, σημαντικό θέμα οι υποκλοπές
Αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνουν τα μέτρα στήριξης που εξήγγειλε η κυβέρνηση οι πολίτες σε νέα δημοσκόπηση. Σαρωτικό ποσοστό θεωρεί ότι η αύξηση στον κατώτατο μισθό δεν καλύπτει τις πληθωριστικές αυξήσεις. Σημαντικό το ζήτημα των υποκλοπών για τη συντριπτική πλειοψηφία.

Fuel Pass Applications Open as Drivers to Get Cash Aid
A new government fuel subsidy scheme is set to launch within days, offering targeted financial support to millions of vehicle owners facing high fuel prices through digital payments or bank transfers

Ουγγαρία – Ελλάδα 0-0: Θετικό «μήνυμα» με κορυφαίο τον Τζολάκη (vids)
Ο τερματοφύλακας της Εθνικής ήταν εξαιρετικός και είπε όχι στον σούπερ σταρ των Ούγγρων, Σομποσλάι με εξαιρετικές αποκρούσεις. Καλή εμφάνιση για την Εθνική μας που είχε και δοκάρι με τον Παυλίδη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πεζεσκιάν: Υπάρχει βούληση στο Ιράν να τελειώσει ο πόλεμος – Αλλά απαιτούνται εγγυήσεις
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η Τεχεράνη έχει τη βούληση να βάλει τέλος στον πόλεμο. Ωστόσο ζητά εγγυήσεις για να αποφευχθεί «νέα επίθεση».

LIVE: Κόσοβο – Τουρκία
LIVE: Κόσοβο – Τουρκία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόσοβο – Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 6.

LIVE: Σουηδία – Πολωνία
LIVE: Σουηδία – Πολωνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σουηδία – Πολωνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

LIVE: Τσεχία – Δανία
LIVE: Τσεχία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσεχία – Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 3.

LIVE: Βοσνία Ερζεγοβίνη – Ιταλία
LIVE: Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ανατριχίλα από το Ιράν: Ο Ταρέμι και οι συμπαίκτες του με φωτογραφίες παιδιών-θυμάτων του πολέμου (Pics, Vid)
Οι Ιρανοί ποδοσφαιριστές τίμησαν τα πάνω από 100 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου στο δημοτικό σχολείο θηλέων «Shajareh Tayyebeh» πριν το φιλικό με την Κόστα Ρίκα και μπροστά τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Νικόλαος Κώτσης
Αμπελόκηποι: Δικογραφία για την παράνομη στάνη σε ταράτσα πολυκατοικίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. – Νέες εικόνες
Η δικογραφία αφορά την παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία ζώων (ν. 4830/2021) και σχηματίστηκε σε βάρος ενός ημεδαπού και της εταιρείας που διαχειρίζεται το κτίριο στους Αμπελόκηπους

Υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης κερδίζει χρόνο μετά τις απειλές Ντίλιαν και ο Ανδρουλάκης ετοιμάζει παρέμβαση στη Βουλή
Ο Ντίλιαν βάζει φωτιά στο Μαξίμου και η αναβολή της συζήτησης για τις υποκλοπές βάζει μπουρλότο. Κλιμάκωση της στάσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και παρέμβαση στη Βουλή.

Ελένη Στεργίου
Κοινή δήλωση ΕΕ, Ελλάδας και 10 χωρών για Λίβανο: Καταδίκη της Χεζμπολάχ – στήριξη της κυβέρνησης στη Βηρυτό
Την καταδίκη τους για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ εκφράζουν 11 χώρες και η ΕΕ. Καλούν σε αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, επισημαίνοντας την πλήρη στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου.

LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός
LIVE: Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός για την 3η αγωνιστική των προημιτελικών ομίλων του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Ελλάδα – Γερμανία 0-2: Έχασε ευκαιρία η Ελπίδων όχι όμως και τις ελπίδες της για πρόκριση (vid)
Η Εθνική U21 ηττήθηκε 2-0 από τη Γερμανία, έχασε την πρωτιά (προς παρόν) και την ισοβαθμία στο ντέρμπι κορυφής του ομίλου, αλλά διατηρεί τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Greece Turns to Familiar Playbook as Energy Costs Rise
With Easter around the corner and Middle East tensions pushing up fuel and food prices, Athens is rolling out subsidy measures it has used before — and promising more market inspections

«Ο θάνατος δεν ήταν η μοίρα μας»: Σύρος πατέρας διασχίζει θάλασσες για να σώσει τον άρρωστο γιο του στην Αθήνα
Οι ελληνικές και κυπριακές αρχές συνεργάστηκαν ώστε πατέρας και γιος να μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παρακολουθούνταν από γιατρούς τριών νοσοκομείων και υποστηρίζονταν από διερμηνείς.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

