Ολοκληρωμένη χωρική επένδυση δήμων Ναυπλίου-Επιδαύρου-Ερμιονίδας

Τις προσκλήσεις της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης παρουσίασε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στην Τρίπολη, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, παρουσία του Δημάρχου Ναυπλιέων Δημήτρη Ορφανού, του Δημάρχου Επιδαύρου Αναστάσιου Χρόνη και του Δημάρχου Ερμιονίδας Γιάννη Γεωργόπουλου.

Η στρατηγική, συνολικού προϋπολογισμού 13.160.000 ευρώ, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πελοπόννησος 2021–2027 και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+), με στόχο τη βιώσιμη, ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στις περιοχές παρέμβασης.

Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι η ΟΧΕ αποτελεί μια συνεκτική στρατηγική που συνδέει το παράκτιο μέτωπο με τον πολιτισμό, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία. Πρόκειται για παρεμβάσεις με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών και πραγματική προστιθέμενη αξία για την τοπική οικονομία και τους κατοίκους».

Σύμφωνα πάντα με την σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας Πελοποννήσου, μεταξύ των βασικών δράσεων που ενεργοποιούνται περιλαμβάνονται υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας και προληπτικής ιατρικής στους Δήμους Ναυπλιέων, Επιδαύρου και Ερμιονίδας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και στην καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, προχωρούν έργα προστασίας ακτών από τη διάβρωση, προϋπολογισμού 4.362.000 ευρώ, με παρεμβάσεις στη Δ.Ε. Ασίνης και στα Λιμανάκια Αγίου Αιμιλιανού.

Σημαντικό σκέλος αποτελούν και οι ολοκληρωμένες αναπλάσεις αστικών και τουριστικών περιοχών, συνολικού προϋπολογισμού 3.100.000 ευρώ, με παρεμβάσεις στις παραλιακές ζώνες Πορτοχελίου, Ερμιόνης και Κοιλάδας, που αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο και ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιοχών.

Οι παρεμβάσεις αυτές έρχονται να συμπληρώσουν ήδη δρομολογημένα έργα, όπως η αντιμετώπιση του κατολισθητικού κινδύνου στο Μονοπάτι της Αρβανιτιάς στον Δήμο Ναυπλιέων, η νέα πρόσκληση ύψους 4 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε Κρανίδι και Πόρτο Χέλι, καθώς και η προμήθεια μονάδων αφαλάτωσης.

Τι ανέφεραν οι δήμαρχοι

Αναφερόμενος στη σημασία της συνεργασίας, ο Δήμαρχος Ναυπλιέων σημείωσε ότι η ΟΧΕ αποτελεί «ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης, συνεργασίας και προοπτικής για τον τόπο», ευχαριστώντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη στενή σύμπραξη στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Δήμαρχος Επιδαύρου τόνισε πως «το μέτωπό μας είναι κοινό», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για απαιτητικά έργα σε επίπεδο διαδικασιών, τα οποία όμως αποδίδουν πολλαπλά οφέλη. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο κοινωνικό σκέλος της ΟΧΕ, ειδικά σε περιοχές με έντονα δημογραφικά χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι «το αναπτυξιακό όφελος υπερβαίνει κατά πολύ το κόστος».

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας, από την πλευρά του, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, την Περιφέρεια και τις υπηρεσίες της για τη συνεργασία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που η περιοχή ανέμενε επί χρόνια και οι οποίες πλέον «μπαίνουν σε σταθερή ρότα υλοποίησης».

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η ΟΧΕ «Rota: Θαλάσσιοι Δρόμοι Ανάπτυξης» συνιστά ένα συνεκτικό παράδειγμα σύγχρονου χωρικού σχεδιασμού, βασισμένου στη συνεργασία Περιφέρειας και Δήμων, με σαφή αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό προσανατολισμό.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Πελοποννήσου