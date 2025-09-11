magazin
Ο Τζον Κλιζ των Monty Python κατακρίνει το BBC για τη «δειλία» του να προσβάλει τους «ακραία woke»
11 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Τζον Κλις, ο θρύλος της βρετανικής κωμωδίας και των Monty Python που δεν φημίζεται για τη διπλωματία του, έβαλε στο στόχαστρο το «δειλό» BBC για την απροθυμία του να προσβάλει ανθρώπους για τις απόψεις τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μακροζωία: 5 science-backed μυστικά, που δεν κοστίζουν τίποτα

Spotlight

Σε συνέντευξή του στο The Radio Times, ο Τζον Κλιζ, ο συνδημιουργός των Monty Python και του Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο (Fawlty Towers) δήλωσε ότι το BBC «επηρεάζεται υπερβολικά από το πάθος και την κακία των ακραία woke».

Πρόσθεσε: «Ένα τεράστιο κομμάτι της κωμωδίας μπαίνει κατευθείαν στο ψυγείο, επειδή οι διευθυντές δεν θέλουν να δέχονται τηλεφωνήματα κατά τη διάρκεια του δείπνου. Δε φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι προσβάλουν τους ανθρώπους, ότι γίνονται αγενής με τους ανθρώπους, ότι γίνονται εμπαθείς».

Ο Τζον Κλιζ σήμερα / Wikimedia Commons

«Ο άλλος ήταν εντελώς ηλίθιος»

Ο Κλιζ έκανε αυτά τα σχόλια μετά από μια πρόσφατη συνάντηση με το BBC, η οποία κατέληξε στην απόρριψη των ιδεών του. Περιέγραψε ένα ανώτερο στέλεχος του BBC ως «κλόουν», ωστόσο δεν αποκάλυψε το όνομά του.

«Πριν από περίπου τρεις μήνες, έφαγα μεσημεριανό με δύο άτομα από το BBC» αποκάλυψε ο Κλιζ. «Ο ένας δούλευε στο τμήμα κωμωδίας και έπρεπε να φύγει νωρίς. Προφανώς πίστευε ότι δεν είχε τίποτα να μάθει από κάποιον που είχε εμφανιστεί στο The Frost Report (σ.σ.: ο Κλιζ έγραφε και έπαιζε στην κωμική εκπομπή του Ντέιβιντ Φροστ στις αρχές της δεκαετίας του 1960) και που είχε δουλέψει στους Monty Python. Ο άλλος ήταν εντελώς ηλίθιος. Μπορείτε να το δημοσιεύσετε αυτό, γιατί θέλω να προκαλέσω αναταραχή» τόνισε.

Ο Τζον Κλιζ στο παρελθόν / Wikimedia Commons

«Σίγουρα δεν θα συνεργαστώ ξανά με το BBC»

«Οι υπεύθυνοι σήμερα δεν έχουν ιδέα. Καμία. Οι συγγραφείς αξίζουν κάτι καλύτερο από αυτό. Ο βρετανικός λαός αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό» πρόσθεσε ο Κλις.

Ο 85χρονος ισχυρίστηκε ότι το BBC δεν ενθουσιάστηκε με τις προτάσεις του και αντίθετα ήθελε να συζητήσει μια «απελπιστική ιδέα» για τον «Μπάζιλ Φόλτι* σε ένα πλοίο ή κάτι τέτοιο».

(*τον κεντρικό χαρακτήρα της βρετανικής σειράς Ένα Τρελό, τρελό ξενοδοχείο της δεκατίας του 1970).

YouTube thumbnail

«Σίγουρα δεν θα συνεργαστώ ξανά με το BBC, γιατί είναι απελπιστικοί» ξεκαθαρίζει.

«Ξεχνούν ότι η δουλειά τους είναι να αναθέτουν τα καλύτερα δυνατά προγράμματα και αντί για αυτό θέλουν να ασχοληθούν με την μηχανική των σόσιαλ. Θυμώνω γι’ αυτό, γιατί πιστεύω ότι το BBC ήταν πολύ καλό για πολύ καιρό και μετά τον Τζον Μπερτ (σ.σ.: γενικός διευθυντής του BBC από το 1992 έως το 2000) το γύρισε στην γραφειοκρατία και από τότε όλα έχουν ακολουθήσει αυτό το τέμπο. Ωστόσο, το βρετανικό κοινό αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό».

«Απόλυτα ανίδεοι»

Το Ένα τρελό, τρελό ξενοδοχείο, στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Φόλτι υποδυόμενος από τον Κλιζ, γνώρισε αναγέννηση ως θεατρική παράσταση στο West End, και ο Κλιζ ανακοίνωσε το 2023 ότι η εταιρία Rob Reiner’s Castle Rock Entertainment ετοιμάζει μια τηλεοπτική επανεκκίνηση της σειράς.

Ο Κλιζ δεν έδωσε νεότερες πληροφορίες για την τηλεοπτική αναβίωση, αλλά, φυσικά, έχει ξεκάθαρα αποκλείσει το BBC λόγω ανησυχιών σχετικά με την δημιουργική ελευθερία.

Αν και προβλήθηκε μόνο για δύο σεζόν, τελειώνοντας το 1979, το ένα Τρελό, τρελό ξενοδοχείο έχει καταταχθεί στο Νο1 σε πολλές λίστες με τις καλύτερες βρετανικές κωμωδίες όλων των εποχών.

Το BBC αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κλιζ, αλλά όσοι είναι εξοικειωμένοι με τα πρόσφατα κωμικά επιτεύγματα της εταιρείας αναφέρουν επιτυχίες όπως το Gavin & Stacey: The Finale και το Ludwig.

Ο Κλιζ έχει επιτεθεί στο παρελθόν, ξανά, κατά του BBC και των στελεχών του. Το 2018, χαρακτήρισε τους ηγέτες του BBC «απόλυτα ανίδεους», ενώ μεταξύ των άλλων παραπόνων του περιλαμβάνεται το γεγονός ότι ο οργανισμός δεν προβάλλει τακτικά επαναλήψεις των Monty Python.

*Mε στοιχεία από deadline.com και telegraph.co.uk | Αρχική Φωτό: Τζον Κλιζ και Κέβιν Κλάιν. Public Domain

