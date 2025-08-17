magazin
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025
17.08.2025 | 14:44
Νέα Υόρκη: Τρεις νεκροί και πολλοί τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο εστιατόριο
Monty Python: Πώς τους έσωσε ένα «σκαθάρι» ως από μηχανής θεός
Culture Live 17 Αυγούστου 2025 | 15:49

Monty Python: Πώς τους έσωσε ένα «σκαθάρι» ως από μηχανής θεός

Μία από τις πιο αστείες κωμωδίες όλων των εποχών, το «Life of Brian» των Monty Python, χρηματοδοτήθηκε στο παρά πέντε - «With a little help from my friends» όπως θα έλεγαν οι Beatles

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Vita.gr

Overthinking: Πώς να σταματήσεις να σκέφτεσαι υπερβολικά τα πάντα

Spotlight

Στις 17 Αυγούστου 1979 η ταινία «Monty Python’s Life of Brian» σε σκηνοθεσία Τέρι Τζόουνς, με πρωταγωνιστές τους Γκράχαμ Τσάπμαν, Μάικλ Πέιλιν και Τζον Κλιζ, και χρηματοδότηση από την HandMade Films του Τζορτζ Χάρισον, κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους.

Ήταν η τρίτη ταινία του θιάσου Python μετά τα “And Now for Something Completely Different” και “Monty Python and the Holy Grail”, και δικαίως χαρακτηρίζεται ως μια από τις πιο αστείες κωμωδίες όλων των εποχών.

Monty Python: Παρ΄ολίγο ο «Brian» να μην γυριστεί ποτέ

Το «Life of Brian», που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης» δεν κοροϊδεύει στην πραγματικότητα τον πραγματικό Ιησού ή τις διδασκαλίες του, αλλά αντίθετα είναι μια ξεκαρδιστική κατακραυγή του χάους της οργανωμένης θρησκείας.

Αντί για τον Ιησού, ο πρωταγωνιστής είναι ο ελάχιστα γνωστός σύγχρονός του, Μπράιαν Κόεν, ο οποίος κατά λάθος από μια σειρά συμπτώσεων θεωρείται μεσσίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει να είναι.

Με αρχικό τίτλο «Το Ευαγγέλιο Σύμφωνα με τον Άγιο Μπράιαν», η ομάδα των Python είχε έτοιμο ένα πρώτο προσχέδιο του σεναρίου μέχρι τα Χριστούγεννα του 1976 και το τελικό σενάριο είχε ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο του 1978.

Αλλά μέρες πριν από την έναρξη της παραγωγής, η EMI ξαφνικά είχε δεύτερες σκέψεις για το όλο εγχείρημα.

Παρόλο που ο ίδιος ο Ιησούς δεν ήταν στόχος της διακωμώδησης, ανησυχούσαν για το ενδεχομένως αμφιλεγόμενο θέμα και τράβηξαν το χαλί από κάτω από ολόκληρη την παραγωγή λίγο πριν το συνεργείο πετάξει στην Τυνησία για γυρίσματα.

Ο Λόρδος και η χρηματοδότηση

Πιστεύεται ότι αργά εκείνη την ημέρα, ο πρόεδρος της EMI, Λόρδος Μπέρναρντ Ντέλφοντ, σκέφτηκε τελικά ότι άξιζε ίσως να διαβάσει το σενάριο της ταινίας που επρόκειτο να γυρίσει η εταιρεία του.

«Τράβηξαν το χαλί την Πέμπτη», είπε ο Τέρι Γκίλιαμ στον Guardian το 2003. «Το συνεργείο έπρεπε να φύγει το Σάββατο. Ήταν καταστροφή. Ήταν επειδή διάβασαν το σενάριο… τελικά».

Τι να κάνει κάνεις λοιπόν όταν χρειάζεσαι περίπου τέσσερα εκατομμύρια δολάρια στα γρήγορα (περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια σε σημερινά χρήματα);

Αυτό που έκανε το μέλος των Python Έρικ Άιντλ και ο παραγωγός Τζον Γκολντστόουν ήταν να πετάξουν ως την Καλιφόρνια.

Δεν ήταν τυχαίο ότι ο πρώην Beatle, θαυμαστής των Python και κολλητός του Έρικ, Τζορτζ Χάρισον βρισκόταν στο Χόλιγουντ, γιατί φυσικά το σπίτι του ήταν εκεί.

Ο Έρικ επικοινώνησε μαζί του για να πει τον πόνο του, και ο Χάρισον, γνωστος και ως «ο Σιωπηρός» τον διαβεβαίωσε λακωνικά ότι θα έβρισκε τα χρήματα για να γυρίσει την ταινία.

«Δεν έδωσα και πολλή σημασία», είπε ο Άιντλ χρόνια αργότερα. «Απλώς δεν πίστευα ότι κάποιος μπορούσε πραγματικά να  πληρώσει γι’ αυτό. Τελικά είπε, “Κοίτα, θα πληρώσω εγώ για αυτό”. Θα το στήσω εγώ».

Ο από μηχανής θεός

Προφανώς, αυτό που συνέβη ήταν ότι ο Χάρισον είχε μιλήσει με τον οικονομικό διευθυντή του στις ΗΠΑ, Ντένις Ο’Μπράιαν, ο οποίος τον παρότρυνε να χρηματοδοτήσει ο ίδιος την ταινία.

Αλλά ακόμη και ένας Beatle δεν έχει μερικά εκατομμύρια λίρες σκόρπια στο σπίτι. Έπρεπε να υποθηκεύσει την έπαυλή του στο Χένλι-ον-Τέιμς και τα γραφεία του Ο’Μπράιαν στο Λονδίνο.

Ο Γκόλντστοουν έμεινε άναυδος. «Δεν θυμάμαι αν είχε ήδη διαβάσει το σενάριο ή όχι… δεν φαινόταν να έχει και τόση σημασία. Απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ένιωθα… οι ροκάδες, [δεν έχουν] καμία αίσθηση πραγματικότητας».

Ο Άιντλ συμφώνησε ότι ήταν «πραγματικά ανήκουστο» και αναγνώρισε ότι χωρίς τα χρήματα «το «Life of Brian» δεν θα είχε γυριστεί ποτέ».

Όπως μας είπε αργότερα ο Τζον Κλιζ εδώ σε μια συνέντευξη στο Gold Radio: «Ο Έρικ δεν μπορούσε να το πιστέψει. Είπε, “Γιατί το κάνεις αυτό;”».

«Ο Τζορτζ είπε, “Θέλω να δω την ταινία”. Αλλά τι πράξη γενναιοδωρίας και απόλυτης, ένδοξης τρέλας».

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου 1978 με τελικό αποτέλεσμα μια αριστουργηματική κωμωδία και ένα δείγμα κλασσικού βρετανικού σινεμά.

Ο Τζορτζ προφανώς αποκάλεσε την επένδυσή του «το πιο ακριβό εισιτήριο κινηματογράφου που κόπηκε ποτέ», αλλά ενώ δεν ξέρουμε τι έγραφε το συμβόλαιο χρηματοδότησης, είναι σχεδόν σίγουρο ότι τα χρήματά του τα έβγαλε και με το παραπάνω.

Με προϋπολογισμό περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινί είχε συνολικά πάνω από 20 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Λοιπόν – εκτός από το ότι ήθελε να δει μια καλή ταινία – γιατί ο Τζορτζ Χάρισον αποφάσισε να επενδύσει μια μικρή περιουσία σε μια ταινία που είχε πολύ μεγάλες πιθανότητες να αποτύχει ή και να απαγορευτεί εντελώς;

Μια ταινία τόσο αστεία που απαγορεύτηκε στην Νορβηγία

Η ταινία απαγορεύτηκε στην Νορβηγία ως προσβάλουσα  τα χρηστά ήθη της χώρας, πράγμα το οποίο ώθησε την εταιρεία διανομής στη Σουηδία να την κυκλοφορήσει με την επισήμανση «Μια ταινία τόσο αστεία που απαγορεύτηκε στην Νορβηγία».

Ο Τέρι Τζόουνς είπε: «Όταν ο Έρικ τηλεφώνησε στον Τζορτζ και τον ρώτησε: “Τι μπορούμε να κάνουμε;”, ο Τζορτζ είπε: “Λοιπόν, ξέρεις, όταν οι Beatles διαλύονταν, οι Python με κράτησαν στα λογικά μου, οπότε σου χρωστάω”. Ως ευχαριστία, ο Χάρισον είχε έναν μικρό ρόλο στην ταινία ως ιδιοκτήτης του Όρους των Ελαιών, ο Έλληνας κ. Παπαδόπουλος.

Σε μια σκηνή της ταινίας, ο κ. Παπαδόπουλος σφίγγει το χέρι του Μπράιαν (Γκρέιχαμ Τσάπμαν) και έχει μια μόνο ατάκα στην ταινία λέγοντας «Scouse ullo», σλανγκ για «τι χαμπάρια».

Ο Μάικλ Πέιλιν αποκάλυψε αργότερα στο ημερολόγιό του ότι στην πραγματικότητα έπρεπε να ντουμπλάρει αυτή την ατάκα αργότερα.

Για να ξεκινήσουν την ταινία, ο Χάρισον και ο Ο’Μπράιαν ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής HandMade Films, η οποία στη συνέχεια παρήγαγε ή διένειμε τις κλασικές ταινίες «Time Bandits» και «Withnail and I».

Και όπως και με την ταινία “Η Ζωή του Μπράιαν”, έσωσε επίσης τα καλύτερα έργα της καριέρας του Μπομπ Χόσκιν, «Η Μακρά Μεγάλη Παρασκευή» και «Μόνα Λίζα», όταν η EMI αποσύρθηκε.

Μετά από μερικές λιγότερο επιτυχημένες ταινίες (μία από τις οποίες ήταν η Shanghai Surprise), η HandMade Films έκλεισε το 1991 και τελικά επανεμφανιστεί υπό νέους ιδιοκτήτες αργότερα μέσα στη δεκαετία.

Πηγή: ΟΤ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άρσεναλ, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της
Κόσμος 17.08.25 Upd: 18:15

Συνέντευξη Τύπου φον ντερ Λάιεν-Ζελένσκι: Τα σύνορα δεν αλλάζουν με τη βία, η Ουκρανία αποφασίζει για το μέλλον της

Κοινές δηλώσεις έκαναν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν για την πιθανότητα επίτευξης εκεχειρίας στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ
Ποδόσφαιρο 17.08.25

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπρέντφορντ 3-1: Οι reds έκαναν πάρτι στην πρεμιέρα της Πρέμιερ Λιγκ

Η Νότιγχαμ πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο και έκανε περίπατο με 3-1 απέναντι στην Μπρέντοφντ για την πρεμιέρα της Premier League. Δύο γκολ ο «καυτός» Γουντ, ένα ο Εντόι στο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Κρήτη: Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής
Κρήτη 17.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες 94χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από ανήλικο οδηγό μηχανής

Ο ανήλικος και χωρίς δίπλωμα οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης την άτυχη γυναίκα η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του
«Το ακύρωσα» 17.08.25

Ο Κουέντιν Ταραντίνο αποκαλύπτει επιτέλους γιατί διέκοψε τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του

Ο σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο, 62 ετών, αποκάλυψε επιτέλους γιατί αποφάσισε να εγκαταλείψει το «The Movie Critic» ως την 10η και τελευταία του ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια
Ελλάδα 17.08.25

Σε εξέλιξη με ψηφιακά μέσα η καταγραφή των ζημιών από τη φωτιά στην Πρέβεζα – Στο «κόκκινο» 12 σπίτια

Ακατάλληλα προς χρήση έχουν κριθεί μέχρι τώρα τουλάχιστον 12 σπίτια στην Πρέβεζα που κάηκαν ολοσχερώς ενώ περισσότερα από 30 θα χρειαστούν σημαντικές επισκευές για να κατοικηθούν και πάλι

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»
Κόσμος 17.08.25

Γουίτκοφ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε «ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία που αλλάζουν τα δεδομένα»

«Συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα έλεγα ότι αλλάζουν τα δεδομένα» (game changing), δήλωσε ο Γουίτκοφ, μιλώντας για προστασία τύπου «Άρθρου 5»

Σύνταξη
«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση
Ποδόσφαιρο 17.08.25

«Θρίλερ» με Ζαφείρη και ΠΑΟΚ – Ο πρόεδρος της Σλάβια πέρασε στην αντεπίθεση

Το σίριαλ με τον Χρήστο Ζαφείρη καλά κρατεί, καθώς ο πρόεδρος της Σλάβια τα έβαλε με τον ΠΑΟΚ, αλλά και την οικογένεια του παίκτη, τονίζοντας ότι τον πιέζει να μεταγραφεί στον Δικέφαλο του βορρά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για τα περί αλλαγής του εκλογικού νόμου: Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών
ΣΥΡΙΖΑ 17.08.25

Πυρά Ζαχαριάδη σε Μητσοτάκη για εκλογικό νόμο - «Αρκετά πια με την εργαλειοποίηση των θεσμών»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει αν υπάρχει ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου. «Ισχύουν τα δημοσιεύματα ή οι διαψεύσεις του Μαξίμου;» ρωτά.

Σύνταξη
