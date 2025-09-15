Eurovision: Εκτός διοργάνωσης και η Ισπανία αν πάρει μέρος το Ισραήλ

O Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα πάρει μέρος στην επόμενη διοργάνωση» και «αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε η Ισπανία πρέπει να αποχωρήσει», ανέφερε σε συνέντευξή του, σύμφωνα με τη Le Monde. Υπενθύμισε, επίσης, ότι παρόμοια στάση έχουν ήδη λάβει η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που οργανώνει τον διαγωνισμό. Στη γενική συνέλευση της EBU, τον περασμένο Ιούλιο, αρκετά μέλη είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision του 2026, που θα γίνει στη Βιέννη. Η Ένωση είχε επιτρέψει σε όσα κράτη επιθυμούσαν να αποχωρήσουν έως τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να υποστούν οικονομικές κυρώσεις.



Αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό

Ήδη από τον Μάιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από τη διοργάνωση, επικαλούμενος την «αλληλεγγύη» προς τον «παλαιστινιακό λαό που βιώνει την παράνοια του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο έντονες επικριτικές φωνές εντός της Ε.Ε. απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην προηγούμενη Eurovision, η ισπανική τηλεόραση προκάλεσε αντιδράσεις όταν αγνόησε την προειδοποίηση των διοργανωτών να μην κάνει αναφορές στη Γάζα. Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, πρόβαλε μήνυμα με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο που έγραφε: «Σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», στα ισπανικά και αγγλικά.

Την Κυριακή, ο Σάντσεθ εξέφρασε τη «βαθιά εκτίμησή» του προς τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις που διέκοψαν τη Vuelta, τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας, οδηγώντας σε πρόωρη λήξη της τελευταίας διαδρομής μετά την εισβολή χιλιάδων διαδηλωτών στο κέντρο της Μαδρίτης.