Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Eurovision: Εκτός διοργάνωσης και η Ισπανία αν πάρει μέρος το Ισραήλ
Culture Live 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:30

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα πάρει μέρος στην επόμενη διοργάνωση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, για τη Eurovision

Σύνταξη
A
A
Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

O Ισπανός υπουργός Πολιτισμού, Ερνέστ Ουρτασούν, δήλωσε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου ότι η χώρα του δεν θα πρέπει να συμμετάσχει στην επόμενη Eurovision εφόσον το Ισραήλ παραμείνει στον διαγωνισμό. «Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα πάρει μέρος στην επόμενη διοργάνωση» και «αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε η Ισπανία πρέπει να αποχωρήσει», ανέφερε σε συνέντευξή του, σύμφωνα με τη Le Monde. Υπενθύμισε, επίσης, ότι παρόμοια στάση έχουν ήδη λάβει η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Ισλανδία και η Ολλανδία.

«Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ δεν θα πάρει μέρος στην επόμενη διοργάνωση. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε η Ισπανία πρέπει να αποχωρήσει»

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η τελική απόφαση ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), που οργανώνει τον διαγωνισμό. Στη γενική συνέλευση της EBU, τον περασμένο Ιούλιο, αρκετά μέλη είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision του 2026, που θα γίνει στη Βιέννη. Η Ένωση είχε επιτρέψει σε όσα κράτη επιθυμούσαν να αποχωρήσουν έως τα μέσα Δεκεμβρίου, χωρίς να υποστούν οικονομικές κυρώσεις.

YouTube thumbnail

Αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό

Ήδη από τον Μάιο, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είχε ταχθεί υπέρ του αποκλεισμού του Ισραήλ από τη διοργάνωση, επικαλούμενος την «αλληλεγγύη» προς τον «παλαιστινιακό λαό που βιώνει την παράνοια του πολέμου και των βομβαρδισμών».

Η Ισπανία, η οποία στις 28 Μαΐου 2024 είχε αναγνωρίσει επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, μαζί με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, έχει αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες σε μία από τις πιο έντονες επικριτικές φωνές εντός της Ε.Ε. απέναντι στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στην προηγούμενη Eurovision, η ισπανική τηλεόραση προκάλεσε αντιδράσεις όταν αγνόησε την προειδοποίηση των διοργανωτών να μην κάνει αναφορές στη Γάζα. Λίγο πριν την έναρξη του τελικού, πρόβαλε μήνυμα με λευκά γράμματα σε μαύρο φόντο που έγραφε: «Σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη», στα ισπανικά και αγγλικά.

«Σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σιωπή δεν είναι επιλογή. Ειρήνη και δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη»

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par TRT World (@trtworld)


Την Κυριακή, ο Σάντσεθ εξέφρασε τη «βαθιά εκτίμησή» του προς τις φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις που διέκοψαν τη Vuelta, τον ποδηλατικό γύρο της Ισπανίας, οδηγώντας σε πρόωρη λήξη της τελευταίας διαδρομής μετά την εισβολή χιλιάδων διαδηλωτών στο κέντρο της Μαδρίτης.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθωτικές κινήσεις, χαμηλά ο τζίρος

Inbox υπό έλεγχο: Πώς να τα βγάλεις πέρα με το email overload

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

Morgan Stanley για Metlen: Ελκυστική επένδυση – Στα 66 ευρώ η τιμή στόχος

inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο
«Ποιος ειναι ασφαλής;» 13.09.25

Η Αμέρικα Φερέρα για τα φοβισμένα παιδιά και τις οικογένειες που απειλούνται με απέλαση και ανελέητο έλεγχο

Η ηθοποιός Αμέρικα Φερέρα, μίλησε πρόσφατα για την αντιμεταναστευτική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι είναι «εξοργισμένη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty
English edition 15.09.25

Novartis Case Verdict: Two Former Witnesses Found Guilty

After years of legal proceedings, two former witnesses are convicted for false testimony and false accusations, closing a controversial chapter in Greece’s high-profile Novartis investigation

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλειo o OHE
Νέες δηλώσεις 15.09.25

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί μη συμβατικά όπλα στη Γάζα για να την καταστήσει ακατοίκητη, καταγγέλλει o OHE

Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε τονίζει ότι το Ισραήλ επιδιώκει να απομακρύνει τους Παλαιστίνιους από την πόλη της Γάζας - Τουλάχιστον 37 νεκροί από τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λωρίδα

Σύνταξη
Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Εντυπωσιακά τα οικονομικά οφέλη του Euro 2025 Γυναικών για την Ελβετία

Το ρεκόρ του Euro 2025, σύμφωνα με την UEFA, είναι ότι απέφερε στην Ελβετία οικονομική επίδραση 220 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ρεκόρ 21 χορηγών, δηλαδή αύξηση 150% στα έσοδα σε σύγκριση με το Euro 2022

Βάιος Μπαλάφας
Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 15.09.25

Άρης Betsson BC: Αναβάθμιση και επέκταση συνεργασίας με την Betsson

Η Betsson ανακοίνωσε την αναβάθμιση και επέκταση της συνεργασίας της με τον Άρη BC για τα επόμενα τρία χρόνια, αναλαμβάνοντας πλέον τον ρόλο του Ονοματοδότη της ομάδας, που από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται ως Άρης Betsson BC.

Σύνταξη
Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)
Τόκιο 2025 15.09.25

Σπουδαία στιγμή: Ο Ντουπλάντις καταρρίπτει το παγκόσμιο ρεκόρ και ο Καραλής τρέχει και τον αγκαλιάζει (vid)

Σπουδαία στιγμή κατά την κατάρριψη του παγκοσμίου ρεκόρ στο επί κοντώ, με τον Εμμανουήλ Καραλή να σπεύδει να συγχαρεί τον φίλο του και παγκόσμιο ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κατάρ: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών – «Αποφασιστική απάντηση»
Στην Ντόχα 15.09.25

«Αποφασιστική απάντηση»: Οργή για την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ στη σύνοδο των αραβικών και ισλαμικών χωρών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύνοδος αραβικών και ισλαμικών χωρών στην Ντόχα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο τη διαπραγματευτική αντιπροσωπεία της Χαμάς

Σύνταξη
Χαλκιδική: Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο – Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν
Φωτογραφία 15.09.25

Με drones ψάχνουν τον λύκο που τραυμάτισε το 5χρονο στη Χαλκιδική - Στήνουν παγίδες για να τον πιάσουν

Eπίθεση λύκου σε 5χρονο στη Χαλκιδική - «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά κι επέστρεψε σπίτι του», λέει ο άνθρωπος που απώθησε το ζώο - Επιχείρηση για την απομάκρυνση του

Σύνταξη
Χίος: Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα – Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές
Χίος 15.09.25

Συνελήφθησαν δύο Τούρκοι με 12.500 κινητά τηλέφωνα - Διασυνδέσεις με την τουρκική μαφία «βλέπουν» οι Αρχές

Οι δύο άνδρες 62 και 72 ετών εντοπίστηκαν μετά από πληροφορίες της ΕΥΠ σε ιστιοπλοϊκό έτοιμοι να φύγουν προς Τουρκία μεταφέροντας λαθραία χιλιάδες συσκευασίες κινητών τηλεφώνων συνολικής αξίας 695.000 ευρώ

Σύνταξη
Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της
Ποδόσφαιρο 15.09.25

Η Σάλκε γιόρτασε τα 200.000 μέλη της

Μπορεί η Σάλκε να βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία όμως οι σχέσεις με τους οπαδούς της πάνε από το καλό στο καλύτερο

Σύνταξη
Γαλλία: Ο πρώην πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου
Σε συνέντευξη 15.09.25

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ τάσσεται υπέρ της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου

Τι προτείνει ο Φρανσουά Ολάντ - Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σημειώνει ότι ο Σεμπαστιάν Λεκορνί φέρει τη «βαριά ευθύνη» να επιτύχει έναν συμβιβασμό για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026

Σύνταξη
Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi
Γειτονιές 15.09.25

Ο ΛΕΞ παίζει videogame με τον Light, ενώ ένα περιπολικό πλησιάζει το σπίτι, στο νέο videoclip του Capo Dei Capi

Ο ΛΕΞ και ο Light επιστρέφουν με ένα ατόφιο videoclip για το κομμάτι «Capo Dei Capi» - το οποίο θυμίζει σκηνή από την γαλλική ασπρόμαυρη ταινία «Το Μίσος».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο! – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις
Τόκιο 2025 15.09.25

«Ιπτάμενος» Καραλής: Ασημένιος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα! - Νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάντις

Για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος με άλμα στα 6μ. κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο! - Χρυσός, με νέο παγκόσμιο ρεκόρ ο Ντουπλάνιτς στα 6,30μ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
