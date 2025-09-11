magazin
11.09.2025 | 21:02
Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Απειλή για βόμβα στα γραφεία των Δημοκρατικών
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Music Stage 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:00

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ισπανός υπουργός Πολιτισμού Έρνεστ Ουρτασούν ακολούθησε το παράδειγμα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας και απείλησε να αποσύρει τη συμμετοχή της χώρας του στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision (ESC) του 2026, εάν το Ισραήλ δεν αποκλειστεί λόγω της γενοκτονίας των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Ουρτασούν εμφανίστηκε τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, το πρωί στην ισπανική εκπομπή «La hora de La 1 on TVE» και υπενθύμισε στους τηλεθεατές ότι τον Μάιο ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), να αποκλείσει το Ισραήλ από τον  διαγωνισμό.

Ο Ουρτασούν δήλωσε ακόμη ότι αν το Ισραήλ συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision «και δεν καταφέρουμε να το αποκλείσουμε, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα», όπως ανέφερε η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia. Είπε ότι πιστεύει ότι η συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Ο Ουρτασούν αρνήθηκε επίσης ότι είναι αντισημιτικό να καταγγέλλεται η γενοκτονία που λαμβάνει χώρα στη Γάζα και υποστήριξε ότι το Ισραήλ έχει «γενοκτόνο κυβέρνηση».

Όπως ανέφερε μάλιστα, αισθάνεται υπερηφάνεια για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την είσοδο στην χώρα στην ισπανίδα υπουργό Εργασίας Γιολάντα Ντίαζ και στην υπουργού Νεολαίας Σίρα Ρέγκο, λόγω της κριτικής που άσκησαν στο κράτος του Ισραήλ.

Διευκρίνισε επίσης ότι η απόφαση για την αποχώρηση από την Eurovision θα ληφθεί τελικά από την RTVE (Ισπανική Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία), η οποία έχει ήδη εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision μετά τον διαγωνισμό του περασμένου έτους.

«Βαθιά προβληματισμένη από τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα»

Η Ιρλανδία δήλωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το επόμενο έτος, εάν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας RTÉ.

Σε δήλωση που εξέδωσε την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, ο RTÉ ανέφερε ότι η συμμετοχή «θα ήταν αδικαιολόγητη, δεδομένης της συνεχιζόμενης και αποτρόπαιης απώλειας ζωών στη Γάζα».

Η RTÉ δήλωσε ότι είναι «βαθιά προβληματισμένη από τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης διεθνών δημοσιογράφων στην περιοχή και την τραγική κατάσταση των υπολοίπων ομήρων».

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σχεδιάζει να λάβει τελική απόφαση σχετικά με την απόσυρσή της, μόλις ο διοργανωτής της Eurovision, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), αποφασίσει αν το Ισραήλ μπορεί να συμμετάσχει. Πρόσθεσε ότι «αρκετά μέλη της EBU» είχαν «εκφράσει ανησυχίες» σχετικά με το θέμα κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης τον Ιούλιο.

Παράλληλα, ο διευθυντής του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας, RTVSLO, έχει ήδη ανακοινώσει ότι η χώρα του πιθανότατα θα αποσυρθεί από τον διαγωνισμό του επόμενου έτους, εάν το Ισραήλ συμμετάσχει.

Η EBU παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

*Με πληροφορίες από: Euronews | Κεντρική φωτογραφία θέματος:  Η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Γιουβάλ Ραφαέλ, συμμετέχει στην παρέλαση των σημαιών κατά τη διάρκεια της γενικής πρόβας για τον Μεγάλο Τελικό του 69ου Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision (ESC) στη Βασιλεία της Ελβετίας, στις 16 Μαΐου 2025. EPA/GEORGIOS KEFALAS

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

