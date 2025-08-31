Eurovision: Eκτός διαγωνισμού το Ισραήλ; Η αινιγματική ανάρτηση της EBU

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία έχει την ευθύνη διοργάνωσης του διαγωνισμού, μέχρι πρόσφατα απέρριπτε κάθε πιθανότητα απομάκρυνσης του Ισραήλ.

Ισραήλ: Στον αέρα η συμμετοχή του

Ωστόσο, σε δηλώσεις του, ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις που θα προκύψουν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της EBU αναφερόμενη στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για ελεύθερη πρόσβαση των δημοσιογράφων στην περιοχή. Αξιοσημείωτο είναι ότι 29 χώρες έχουν συνυπογράψει σχετική δήλωση.

EBU: Η νέα ανακοίνωση

«Τα μέλη της EBU συνδύασαν τους πόρους και την τεχνογνωσία τους για να καταγράψουν τον λιμό στη Γάζα, όπου οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει την πρόσβαση σε ξένα ΜΜΕ.

Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, που και οι ίδιοι βιώνουν την πείνα και τους κινδύνους του πολέμου, συγκέντρωσαν το υλικό και τις συνεντεύξεις, οι οποίες μεταδόθηκαν σήμερα ταυτόχρονα από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας προς το Ισραήλ να επιτρέψει ανεμπόδιστη πρόσβαση στη Γάζα για ξένους δημοσιογράφους και σημειώνουμε ότι 29 χώρες έχουν πλέον υπογράψει δήλωση της Συμμαχίας για την Ελευθερία των Μέσων, διατυπώνοντας το ίδιο αίτημα.

Η EBU ευχαριστεί όλους τους δημοσιογράφους που κατέστησαν δυνατή αυτή τη συνεργατική προσπάθεια, παρά τους σοβαρούς κινδύνους και τις καθημερινές δυσκολίες».

View this post on Instagram A post shared by European Broadcasting Union (@ebu_hq)

Ισραήλ: Η συμμετοχή που προκαλεί συνεχείς αντιδράσεις και εν μέσω θέρους

Η ένταση και το τεταμένο κλίμα γύρω από το ζήτημα φάνηκε και μέσα στο καλοκαίρι, όταν στον επίσημο λογαριασμό της Eurovision στο Instagram προβλήθηκε βίντεο με τις τελευταίες συμμετοχές του Ισραήλ.

Τα σχόλια ήταν τόσο αρνητικά και καταιγιστικά, που η ανάρτηση κατέβηκε λίγες ώρες αργότερα.

Η φετινή εκπρόσωπος του Ισραήλ ήταν η 24χρονη τραγουδίστρια Yuval Raphael, επιζήσασα του μουσικού φεστιβάλ Nova, το οποίο δέχθηκε επίθεση από μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη θέση στον διαγωνισμό.

Μην ξεχνάμε ότι τον περασμένο Μάιο, λίγο πριν την πραγματοποιήση του διαγωνισμού, περισσότεροι από 70 πρώην καλλιτέχνες της Eurovision ζήτησαν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου του στη Γάζα, κατηγορώντας την EBU για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Σε μια συλλογικά υπογεγραμμένη δήλωση, περισσότεροι από 70 πρώην συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision άσκησαν δριμεία κριτική στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), κατηγορώντας την ότι «ανέχεται τα ισραηλινά εγκλήματα στην Γάζα» και ζητώντας την αποπομπή του επίσημου ραδιοτηλεοπτικού φορέα του Ισραήλ ΚΑΝ.