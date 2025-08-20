magazin
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Intervision 2025: Έρχεται η «ρωσική Eurovision» – Οι χώρες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό
Είκοσι μία χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους στην Intervision 2025.

Η Ρωσία, μετά τον αποκλεισμό της από την Eurovision, θα διοργανώσει δικό της διαγωνισμό τραγουδιού, την Intervision, διατηρώντας την ίδια ονομασία που είχε καθιερώσει στη σοβιετική εποχή. Ο διαγωνισμός τραγουδιού  διοργανώθηκε τις δεκαετίες του 1960 και του 1970, κυρίως με χώρες του ανατολικού μπλοκ.

Ο διαγωνισμός, με την ονομασία Intervision, πρόκειται να διεξαχθεί στη Μόσχα

Ξεκίνησε υπό τον πρώην σοβιετικό ηγέτη Λεονίντ Μπρέζνιεφ και διεξήχθη στην Τσεχοσλοβακία (1965-1968) και αργότερα στο Σόποτ της Πολωνίας (1977-1980), αντικαθιστώντας το Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού του Σόποτ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μακρά ιστορία

Η μορφή του διαγωνισμού ήταν παρόμοια με αυτή της Eurovision: Οι χώρες του ανατολικού μπλοκ που συνδέονταν μέσω του τηλεοπτικού δικτύου Intervision μπορούσαν να στείλουν από έναν καλλιτέχνη, όπου μια κριτική επιτροπή επέλεγε τον νικητή.

Παρά τις σαφείς πολιτικές προεκτάσεις του, ο διαγωνισμός δεν ήταν εντελώς απομονωμένος από τη Δύση. Ευρωπαϊκά έθνη όπως η Ολλανδία και η Ισπανία έστελναν περιστασιακά συμμετοχές, και σε μια αναπάντεχη ανατροπή, η Φινλανδία – μια χώρα που διατηρούσε ουδετερότητα κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου – κέρδισε τον τελικό διαγωνισμό το 1980.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε διάταγμα για τη δημιουργία μιας ρωσικής έκδοσης του ευρωπαϊκού διαγωνισμού ενώ σήμερα ανακοινώθηκαν και οι χώρες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό.

YouTube thumbnail

Συμμετέχουν και οι ΗΠΑ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το TASS, ο Αλεξάντερ Αλίμοφ, διευθυντής του Τμήματος Πολυμερούς Ανθρωπιστικής Συνεργασίας και Πολιτιστικών Σχέσεων του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε: «Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν η Δημοκρατία της Λευκορωσίας, η Μπολιβαριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας, η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου, η Δημοκρατία της Ινδίας, η Δημοκρατία του Καζακστάν, το Κράτος του Κατάρ, η Δημοκρατία της Κένυας, η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, η Δημοκρατία της Κολομβίας, η Δημοκρατία της Κούβας, η Δημοκρατία της Κιργιζίας, η Δημοκρατία της Μαδαγασκάρης, η Ρωσική Ομοσπονδία, το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας, η Δημοκρατία της Σερβίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Δημοκρατία του Τατζικιστάν, η Δημοκρατία του Ουζμπεκιστάν, η Ομοσπονδιακή Λαϊκή Δημοκρατία της Αιθιοπίας και η Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής».

Είχε ανακοινωθεί προηγουμένως μια λίστα με 19 χώρες, στις οποίες προστέθηκαν η Κένυα και η Αιθιοπία. Ο Αλίμοφ σημείωσε ότι οι διοργανωτές βασίζονται επίσης στη «δημιουργική συμμετοχή ενός ερμηνευτή από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

«Δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκαν όλες οι χώρες στη λίστα μας με εκείνες που προσκαλέσαμε», σημείωσε  ο διευθυντής του τμήματος MFA. «Πρέπει όμως να πω ότι δεν αρνηθήκαμε ούτε μία συμμετοχή για πολιτικούς λόγους».

Ο τελικός της Intervision 2025 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Μόσχα, στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ντμίτρι Τσερνιτσένκο ορίστηκε πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, ενώ ο επικεφαλής της εσωτερικής πολιτικής Σεργκέι Κιριένκο θα προεδρεύει του εποπτικού συμβουλίου.

Ο αποκλεισμός από την Eurovision

Θυμίζουμε πως μετά τον αποκλεισμό της Ρωσίας από την Eurovision, το 2022 -λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία στις 26 Φεβρουαρίου του ίδιου χρόνου- οι ρωσικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς VGTRK και Channel One ανακοίνωσαν ότι θα αναστείλουν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU).

Η EBU έθεσε σε ισχύ την αναστολή στις 26 Μαΐου, εμποδίζοντας τη Ρωσία να συμμετάσχει σε περαιτέρω διοργανώσεις της Eurovision, εκτός εάν η ιδιότητα του μέλους της επαναληφθεί.

