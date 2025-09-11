Η Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχει στον προσεχή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εφόσον επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ, γνωστοποίησε σήμερα η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση (RTÉ) επικαλούμενη τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μαίνονται στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι πρόσφατοι διαγωνισμοί τραγουδιού της Eurovision έχουν επισκιαστεί από την αντίθεση χωρών στη συμμετοχή του Ισραήλ, λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στη Γάζα που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 64.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ όπου 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ είναι από το 1957 μέλος της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), η οποία διοργανώνει τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Αρκετά μέλη της EBU έχουν θέσει το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ

Η ιρλανδική RTÉ επισημαίνει πως αρκετά μέλη της EBU έθεσαν τον Ιούλιο το ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ. Υπογραμμίζει πως «η συμμετοχή της Ιρλανδίας θα ήταν ασυνείδητη» δεδομένης της συνεχιζόμενης σύγκρουσης που έχει προκαλέσει τόσους θανάτους στη Γάζα.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση δήλωσε ότι κατανοεί τις «ανησυχίες και βαθιά ριζωμένες απόψεις σχετικά με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

«Εξακολουθούμε να διαβουλευόμαστε με όλα τα μέλη της EBU ώστε να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με τη διαχείριση συμμετοχών και γεωπολιτικών εντάσεων σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε ο επικεφαλής του διαγωνισμού Μάρτιν Γκριν. «Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς έχουν προθεσμία μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου για να επιβεβαιώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς στη Βιέννη. Εναπόκειται σε κάθε μέλος να αποφασίσει εάν επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό και θα σεβαστούμε οποιαδήποτε απόφαση», συμπλήρωσε.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση (RTÉ) έχει εκφράσει επίσης βαθύτατη ανησυχία για «τη στοχευμένη δολοφονία δημοσιογράφων στη Γάζα, την άρνηση πρόσβασης σε ξένους ανταποκριτές και την κατάσταση των ομήρων».

Το Ισραήλ αρνείται ότι έχει στοχοποιήσει δημοσιογράφους στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η τελική απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή της Ιρλανδίας στον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision θα ληφθεί μόλις η EBU αποφανθεί σχετικά με την εκπροσώπηση του Ισραήλ, αναφέρει η RTÉ.

Η Ιρλανδία συμμετέχει στον διαγωνισμό από το 1965 και έχει τις περισσότερες νίκες (7) μαζί με τη Σουηδία.